Come per il guardaroba, il cambio di stagione richiede nuove fragranze e profumazioni. Ecco i migliori profumi per l'autunno 2020, da scegliere in base al proprio carattere e alle proprie inclinazioni (con i nostri consigli)

Sentori agrumati, fiori di campo e accordi fougère. Dimenticate le fragranze fiorite e romantiche delle precedenti stagioni: i profumi femminili per l'autunno 2020 sono un inno alla libertà, all'audacia e al superamento del confine sempre più labile tra lui e lei mentre la scia si fa intensa, riconoscibile, vibrante. Trovare il profumo ideale sarà un gioco da ragazze con i nostri beauty tips. Ecco i migliori profumi autunno 2020 tra cui scegliere.

Con Libre Eau de Parfum Intense, l’iconico profumo di Yves Saint Laurent Beauté acquista maggior profondità e mistero. La concentrazione più intensa si riflette nel colore dorato, ancora più ricco e bronzeo. L'intento originario - all'insegna della provocazione - era introdurre lo stile di una fragranza maschile classica fougère in un profumo femminile – proprio come fece Yves Saint Laurent reinventato lo smoking per le donne. Descritta dai profumieri Anne Flipo e Carlos Benaïm come «floreale, morbida, con una nota vaniglia speziata e leggermente fumée», la fragranza sensuale dell’Orchidea arde attraverso il cuore floreale fondente di Libre Intense, abbinando le note al miele dei fiori di arancio all’accordo incandescente di una delicata vaniglia, su una nota classica di ambra grigia.

Sceglietelo se: amate le fragranze maschili e speziate.

Altra fragranza in una versione più intensa rispetto al precedente lancio. Idôle l'Intense nasce con l'obiettivo di amplificare la naturale bellezza dei fiori. La rosa - simbolo iconico di Lancôme - si esprime attraverso la delicata dolcezza dell’assoluta di rosa di Grasse e il profumo fresco dell'essenza di petali di rosa di Isparta. Un trio di gelsomini aggiunge, poi, una consistenza vellutata e leggeri accenti fruttati, mentre l'accordo muschiato esalta la sensazione "Clean" della fragranza e avvolge il cuore floreale con uno splendore puro. Sensuale e intenso, Idôle l'Intense lancia un messaggio alle donne di tutto il mondo: insieme possiamo conquistare il mondo.

Sceglietelo se: amate la Rosa con un inaspettato côté vibrante.

La Perla 1986

Tuffo nel passato per questa ri-edizione della storica fragranza del brand italiano creata nel 1986, come suggerisce il nome stesso. Oggi il flacone, firmato dal designer Pierre Dinand, riprende le stesse linee armoniose dell'originale, rivisitate in oro e impreziosite da una stampa in pizzo Petit Macramé avorio, in grado di incarnare perfettamente il carattere prezioso oltre che romantico della donna La Perla. A confermare il lato seducente della fragranza è la miscela di cardamomo, rosa bulgara, muschio di quercia e patchouli: le note di testa fresche e speziate incontrano, poi, le calde note di cuore e una radiosa base vellutata.

Sceglietelo se: amate le fragranze storiche.

«Rosso come segno di vitalità, rosso come segnale di passione. Rosso per augurare positività», dice Giorgio Armani. E non poteva essere che un rosso metallizzato, ancora più audace e passionale, ad avvolgere la nuova versione di una delle più iconiche fragranze di sempre. Sì PASSIONE Exclusive Edition mantiene la fragranza originale di Sì PASSIONE creata da Julie Massé. Il profumo apre con note di pepe rosa speziato, pera e nettare di ribes nero Jungle Essence, segue un cuore che combina la rosa, l’avvincente eliotropio e l'intensa e luminosa assoluta di gelsomino. Alla base, le note di legno di cedro e l’Orcanox ambrato e boisé conferiscono maturità e carattere a questo jus particolare.

Sceglietelo se: amate le fragranze storiche di Armani (e il rosso passionale).

L'iconico Black Orchid Eau De Parfum è avvolto in un nuovo abito color oro che accentua il suo carattere glamour. Il profumo si apre con note afrodisiache di tartufo nero e ylang ylang dall'effetto narcotico, con un tocco effervescente di bergamotto e arancia amara. La dolce prugna nera, imbevuta di rum, avvolge l'estratto di orchidea nera in una sensualità dorata, mentre il patchouli legnoso e la vaniglia cremosa donano calore alla fragranza. Tributo al raro fiore, in una versione ancora più intensa - secondo il trend di questo autunno 2020 - si presta alla più seducente delle narrazioni.

Sceglietelo se: siete delle fashion addicted.

Sotto la guida di Pierpaolo Piccioli, Valentino Beauty immagina la bellezza come un campo da gioco aperto a nuovi sogni in cui sono celebrati valori come inclusività e individualità. Il risultato di questo nuovo approccio è la fragranza Voce Viva che racchiude nel cuore un’esplosione di fiori bianchi. Sinonimo di femminilità radiosa e solare, l’assoluto di fiori d’arancio trionfa al centro di questa nuova esperienza dei sensi. Accanto, un accordo di gardenia dorata conferisce un tocco più fruttato e luminoso e il Morning Jasmine Grandiflorum d’India, raccolto prima dell’alba, lascia sbocciare i suoi lati freschi e vegetali.

Sceglietelo se: amate i fiori bianchi, simbolo del carattere solare della donna Valentino.

Con questa nuova fragranza, la Maison Goutal racconta un ritorno a Grasse, la culla del profumo. Les Temps des Rêves è una passeggiata nei vicoli di questa città dai mille aranci amari mescolati ai tipici sentori del Mediterraneo.

Sceglietelo se: amate le fragranze che ricordano l'estate.

Ricorda il mondo eccitante e impetuoso delle emozioni giovanili, ben rappresentato dalla combinazione agrodolce che si unisce alla Rosa Damascena, al Cuoio, ai Legni Chiari e alla Vaniglia.

Sceglietelo se: amate le fragranze unisex che vi ricordano il vostro passato.

Il mistero della notte è racchiuso in questa nuova versione di Coco Mademoiselle. Il cuore delicato di assoluto di gelsomino e di petali di rosa esalta le note muschiate, le più sensuali e amabili della fragranza pensata per essere vaporizzata sulla pelle e sui capelli con un gesto avvolgente e generoso prima di andare a dormire.

Sceglietelo se: siete delle Coco Mademoiselle addicted.

La fragranza si ispira all'argento che simboleggia la donna, la luna, l'acqua e la fertilità. Ha il potere di trattenere le energie positive: è una sorta di specchio magico e al contempo misterioso che riflette e amplifica l'eterno presente e la complessità femminile ricostruita nella partitura olfattiva. Le note di testa avvolgono dolcemente il gelsomino con l'aroma iodato dell'alga laminaria enfatizzato dalla dolcezza del ribes nero e dagli accordi di pera e pepe rosa. Nelle note di cuore fiorite si nasconde l'accento goloso del caramello salato; in quelle di fondo le note verdi del muschio di quercia sono esaltate dalla vaniglia mentre l'insondabile profondità del muschio boschivo esplode nell'aroma rotondo della fava tonka.

Sceglietelo se: amate gli accordi chypre.

Credit ph: Pexels.com