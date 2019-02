I profumi imperdibili dai sentori puliti e avvolgenti: le migliori fragranze sul mercato, da provare

Cotone, lino, talco, muschio, crema e sapone: ecco le note dei profumi che sanno di pulito.

Freschi, puri e avvolgenti, regalano un'ondata di benessere e comfort per una sensazione di freschezza sulla pelle.

Grazia.it ha selezionato per voi i migliori profumi che sanno di pulito: dalle fragranze artistiche - dette anche di nicchia - a quelle di alta profumeria passando per le proposte low cost, trovate qui quella che fa per voi.

Trasparente, innocente e puro, questo eau de parfum artistico e cristallino punta i riflettori sulla bellezza della semplicità più unica e sofisticata.

Il profumo di sapone per eccellenza, una fragranza pura che fa vivere il piacere della doccia, di acqua e sapone rinfrancante e rinfrescante.

Un profumo floreale fruttato da donna che sa di pulito. Lanciato negli anni '90 continua a regalare una sensazione di freschezza, purezza e spensieratezza sulla pelle.

Dedicato a chi ama l'inconfondibile profumo di crema Nivea, questo proumo femminile richiama sentori di pulito e freschezza.

Una eau de toilette dedicata a mamma e bambino, avvolgente come un abbraccio grazie alle note di muschio bianco, fiori di limoni e pisello dolce.

Con iris, ylang ylang e muschio bianco di origine non animale, questo è il profumo di pulito per eccellenza dagli anni '80 a oggi.

Il dolce risveglio domenicale tra lenzuola pulite, il bacio del sole e un'infinita sensazione di benessere grazie a questo ricercato profumo unisex.

Specificatamente pensato per l'utilizzo mamma/bambino, questo profumo è accogliente e rassicurante grazie alle note talcate abbinate a girasole e camomilla.

Puro, semplice e cristallino, questo profumo ha note luminose di lino fresco, pulito e confortevole.

Dolce e cipriato, questo profumo che sa di pulito vanta note di gelsomino, rosa, ylang ylang, muschio, fava tonka ed eliotropio.

Credits Ph.: Spencer _ on Unsplash/ Artwork: Elisa Costa