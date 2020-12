I migliori profumi sensuali del momento, una selezione delle note più seducenti, che fanno vibrare l'anima

Lasciatevi inebriare dei profumi sensuali. Una selezione delle migliori fragranze dalle note seducenti per intrigare chi ci sta attorno e prima di tutto noi stessi.

La forza evocativa del profumo può fare vibrare l'anima, facendoci sentire più sicuri di noi, più felici, più sereni e anche, naturalmente, più sensuali.

Se volete enfatizzare questo aspetto della vostra personalità affidarvi al magico potere di profumi è un'ottima idea, il modo migliore per sugellare i momenti e mantenerne vivo il ricordo in eterno.

Per farlo ci siamo affidati alle note olfattive - per noi - più sensuali. Tra queste le note floreali di ylang-ylang, tuberosa e gelsomino, accompagnate dai classici - ma mai banali - accordi muschio - o musk - e ambra.

Trovate quello che fa per voi tra i profumi sensuali migliori dalle note seducenti continuando a leggere questo articolo.

Profumi sensuali con ylang ylang

Conosciuto come "il fiore di tutti i fiori", l'ylang-ylang è un fiore giallo e delicato originario del sud est asiatico. Largamente utilizzato in profumeria, conferisce cremosità e sensualità alle creazioni profumate.

La sua fragranza è dolce, intensamente floreale e lievemente speziata, dal carattere narcotico e seducente, definito persino erotico.

Fun fact: in Indonesia i fuori di yalang ylang vengono utilizzati per decorare e profumare il talamo nuziale.

Qui di seguito potete scoprire i migliori profumi seducenti con note di ylang-ylang.

Profumi sensuali e seducenti: ylang ylang Perris Montecarlo Ylang Ylang Nosy Be Questa fragranza prende il nome dall'isola di Nosy Be, al largo del Madagascar, dove i fiori di ylang ylang crescono rigogliosi. Insieme a questo fiore la fragranza sprigiona note di limone, pompelmo e cardamomo in apertura, seguite da labdano, vetiver, legno di cedro, ambretta e vaniglia. Questa fragranza prende il nome dall'isola di Nosy Be, al largo del Madagascar, dove i fiori di ylang ylang crescono rigogliosi. Insieme a questo fiore la fragranza sprigiona note di limone, pompelmo e cardamomo in apertura, seguite da labdano, vetiver, legno di cedro, ambretta e vaniglia.

Comptoir Sud Pacifique Coeur d'ylang La filosofia del brand francese ci spinge a viaggre con l'olfatto. Questa fragranza avvolgente vanta note di bergamotto in apertura, seguite da ylang ylang e frangipani nel cuore. Sul fondo troviamo balsamo peruviano e vaniglia, per un effetto ultra seducente.

Fragonard Lune de Miel Seducente e succoso, questo profumo vanta note di apertura di ribes nero, mora e gardenia poggiate su un sensuale cure di ylang-ylang, biancospino e tuberosa. Sul fondo troviamo poi sandalo e muschio addolciti dalla vaniglia. Seducente e succoso, questo profumo vanta note di apertura di ribes nero, mora e gardenia poggiate su un sensuale cure di ylang-ylang, biancospino e tuberosa. Sul fondo troviamo poi sandalo e muschio addolciti dalla vaniglia.

The Library of Fragrances Ylang Ylang Una colonia solinota dai sentori lievemente speziati, che sprigiona tutta la sensualità di questo fiore orientale irresisibile. Una colonia solinota dai sentori lievemente speziati, che sprigiona tutta la sensualità di questo fiore orientale irresisibile.

Lorenzo Villoresi Firenze Vintage Collection Ylang Ylang Il "fiore dei fiori" acquisisce qui un tono ancora più luminoso e floreale grazie all'abbinamento con fiori d'arancio, frangipane, tiarè e gelsomino. Il "fiore dei fiori" acquisisce qui un tono ancora più luminoso e floreale grazie all'abbinamento con fiori d'arancio, frangipane, tiarè e gelsomino.

Profumi sensuali al muschio

Pulito, leggiadro ed etereo, oppure animalico, "sporco" e afrodisiaco. Le note di muschio sono due e vanno ben distinte.

Il "muschio" vegetale ha un'accezione più verde, pulita e cristallina - ma non per questo meno intrigante - mentre il "musk" è un accordo di sintesi in grado di scatenare gli istinti animali e "primordiali".

Inizialmente il musk veniva ottenuto dalla lavorazione delle secrezioni del "cervo muschiato", ottenendo note forti e irresistibili. Oggi questo viene creato in laboratorio, con risultati altrettanto sbalorditivi.

Nella gallery scoprirete i migliori profumi sensuali al muschio.

Profumi seducenti alla tuberosa

I profumi alla tuberosa esprimono carnalità e voluttuosità. Definito anche come "il fiore proibito", la tuberosa sboccia di notte e ha un sentore floreale intenso e narcotico, dalla dolcezza peculiare mista a note verdi, terrose e persino canforate.

Si tratta di una nota che può "stordire", regalando emozioni forti, di passione estrema.

Fun fact: pare che nel medioevo alle fanciulle venisse vietato annusare i fiori di tuberosa. All'epoca pensavano potesse "farle cadere in tentazione".

Sfogliate la gallery e scoprite i migliori profumi sensuali alla tuberosa.

Profumi seducenti all'ambra

I profumi all'ambra esprimono carattere e denotano atmosfere eleganti dai sentori orientali. Se un tempo l'essenza di ambra veniva estratta dalla lavorazione delle secrezioni naturali del capodoglio, oggi "l'accordo ambra" viene creato in laboratorio mixando diverse note.

Tra queste vaniglia, benzoino e labdano, spesso abbinati a legno di sandalo, patchouli e balsamo del Perù.

L'effetto sulla pelle? Sensuale e al contempo confortante, come l'unione tra due amanti. Ecco a seguire i profumi con l'ambra da provare.

Profumi sensuali e seducenti: ambra Reminiscence Paris Ambre Un'ambra morbida e seducente, che conquista come un abbraccio tra innamorati. Tra le sue note anche accenti speziati e teneri, dati da chiodi di garofano, vaniglia e muschio. Un'ambra morbida e seducente, che conquista come un abbraccio tra innamorati. Tra le sue note anche accenti speziati e teneri, dati da chiodi di garofano, vaniglia e muschio.

Molinard Ambre de Molinard Un orientale vibrante. Tra le note di testa troviamo coriandolo, mirto e timo. Seguono nel cuore incenso, ambra e labdano e nel fondo vaniglia, muschio, patchouli, sandalo, storace, cedro e fava tonka. Un orientale vibrante. Tra le note di testa troviamo coriandolo, mirto e timo. Seguono nel cuore incenso, ambra e labdano e nel fondo vaniglia, muschio, patchouli, sandalo, storace, cedro e fava tonka.

Dior Ambre Nuit Proposto come un gioco creativo iniziato da François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior. Una fragranza ambrata, notturna e decisa che pone un contrasto tra accenti floreali e note ferine La maison la definisce come "una creazione potente e avvolgente". Proposto come un gioco creativo iniziato da François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior. Una fragranza ambrata, notturna e decisa che pone un contrasto tra accenti floreali e note ferine La maison la definisce come "una creazione potente e avvolgente".

Michael Kors Sexy Amber Eau De Parfum Proposta come "lussuosa e profondamente seducente", questa fragranza all'ambra è particolarmente calda e avvolgente, accompagnata da note di fiori bianchi. Proposta come "lussuosa e profondamente seducente", questa fragranza all'ambra è particolarmente calda e avvolgente, accompagnata da note di fiori bianchi.

Eisemberg Paris J'Ose Un profumo che invita a osare. Proprio come José Eisenberg ha osato associare note sensualmente provocanti, delicate, vellutate e ipnotiche in questa fragranza dalla doppia anima. La sua piramide olfattiva è molto complessa: menta, limone di Amalfi, gelsomino e bergamotto in apertura, lavanda, caffè e artemisia nel cuore e ambra, sandalo, patchouli, muschio, fava tonka, vaniglia e muschio nella base. Un profumo che invita a osare. Proprio come José Eisenberg ha osato associare note sensualmente provocanti, delicate, vellutate e ipnotiche in questa fragranza dalla doppia anima. La sua piramide olfattiva è molto complessa: menta, limone di Amalfi, gelsomino e bergamotto in apertura, lavanda, caffè e artemisia nel cuore e ambra, sandalo, patchouli, muschio, fava tonka, vaniglia e muschio nella base.

Profumi sensuali al gelsomino

Dai fiori bianchi e notturni, il gelsomino esprime sensualità, con note vibranti e quasi narcotiche nelle varianti più intense, come il gelsomino sambac.

I profumi al gelsomino sono particolarmente seducenti perché esprimono una bellezza notturna - è infatti di notte che questi fiori raggiungono il massimo dello splendore sprigionando nell'aria le caratteristiche note olfattive - intrigante e sofisticata.

Una leggenda narra che il primo a coltivare questa pianta in Italia fu Cosimo I de Medici e, che uno dei suoi giardinieri rubò un rametto dalle sue piante per donarlo alla fidanzata. La ragazza lo piantò e coltivò la pianta con amore: da questa prima pianta nata fuori dai giardini ducali pare nacquero tutte le varietà di gelsomino presenti in Italia. I due fidanzati ebbero un matrimonio felice, per questo motivo da allora, in Toscana, le spose aggiungono al proprio bouquet un rametto di gelsomino in segno di buon auspicio.

Nella gallery potete scoprire i migliori tra i profumi con gelsomino del momento.

Credits Ph.: Kristina Paukshtite da Pexels - Photo by Avin CP - Jack B on Unsplash