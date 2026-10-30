Da Haunting Adeline ad Alchemised, le fragranze che richiamano gli odori, i personaggi e le atmosfere dei dark romance e romantasy più amati

Dark romance, gothic fantasy e romantasy hanno trasformato l’amore in un territorio oscuro, popolato da personaggi moralmente discutibili - o morally grey, per chi se ne intende davvero - passioni proibite e mondi in cui desiderio e pericolo si intrecciano. In queste categorie troviamo storie diventate fenomeni editoriali anche grazie a BookTok e Bookstagram, capaci di creare community di lettrici e lettori affezionatissimi e un immaginario che continua oltre le pagine.

In questi romanzi anche gli odori hanno un ruolo preciso. Pino e spezie scure, cuoio, fumo, whisky, rose bruciate, vaniglia e cannella diventano firme olfattive riconoscibili, indizi sulla natura dei protagonisti o dettagli che rendono ancora più intensa l’attrazione tra loro, così come l'esperienza di lettura.

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I profumi che sanno di dark romance, romantasy e gothic fantasy, da provare adesso

Partendo dalle descrizioni presenti nei libri (sì, chi scrive ha una lunga lista sulle note del cellulare che include tutti gli odori e i profumi descritti nei libri che legge) e dalle atmosfere che li distinguono, abbiamo associato alcune delle storie più amate del momento alle fragranze che potrebbero raccontarle. Da Haunting Adeline a Lights Out, passando per Alchemised, Fourth Wing e la saga di Una corte di rose e spine, una raccolta di profumi sensuali, misteriosi e inquieti, pensati per chi vorrebbe portare sulla pelle un frammento del proprio universo letterario preferito. Scorrete la lista e lasciatevi conquistare dalle più romantiche e profumate sfumature dell'oscurità.

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Scrittrice di successo affascinata dal macabro, Adeline Reilly eredita una dimora gotica e scopre di essere osservata da Zade Meadows, giustiziere pericoloso e ossessionato da lei. Nel corso della storia viene spiegato che vaniglia e cannella compongono il profumo di Adeline, mentre Zade è associato alle rose bruciate: Ain’t That Sweet di D.S. & Durga e Feu de Rose di Réservation Parfums sembrano parlare proprio di questa controversa storia di desiderio e ossessione.

2. Una corte di rose e spine di Sarah J. Maas - Strangelove NYC Fallintostars

Evitiamo gli spoiler. Diciamo soltanto che Fallintostars di Strangelove NYC - già citato nel nostro articolo dedicato alla saga di Sarah J. Maas - racconta di due amanti che attraversano mondi paralleli mentre la loro passione accende il cielo come una pioggia di meteore: una suggestione inevitabilmente legata a Velaris e alla magia di Starfall. IYKYK.

Macabro, divertente e sensuale, questo romanzo a tema serial killer ha una vena splatter assolutamente irresistibile. Nel corso delle vicende della commedia dark, Sloane Sutherland indossa davvero Five O’Clock Au Gingembre di Serge Lutens, caldo di zenzero, tè e miele. Rowan Kane, invece, viene associato a salvia, limone e pepe, molto vicini all’energia agrumata e speziata di Cosmic Pepper di Mancera.

4. The Knight and the Moth di Rachel Gillig - Zoologist Moth

Spezie scure, miele, fiori polverosi e fumo: Moth di Zoologist sembra arrivare direttamente dalle brughiere di Traum, tra profezie ricevute in sogno, antiche divinità e una fede che comincia a vacillare. Un profumo che sembra ricreare l’atmosfera gotica della dilogia di Rachel Gillig e che anche Sybil Delling, Rory e Bartholomew approverebbero.

5. Lights Out di Navessa Allen - Le Labo Baie 19, da Rinascente

Gli uomini mascherati sono tra i più affascinanti del mondo dark romance. In questo primo volume della saga Into Darkness conosciamo Aly Cappellucci e Josh Hammond, uniti da perversioni in comune e da una passione bruciante. Nel romanzo il profumo del protagonista maschile sottolinea la sua doppia natura: dietro la maschera ha un profumo di sapone pulito, mentre nei panni di Josh indossa una colonia scura e intensa, con note di legno di cedro e magnolia affumicata. Baie 19 di Le Labo gioca sullo stesso dualismo: all’inizio ha la freschezza della pioggia, poi lascia emergere ginepro, foglie verdi e un patchouli più scuro e terroso.

6. Il principe crudele di Holly Black - Trudon Carmen

Dall'odio più profondo all'amore più intenso. La ragazza mortale Jude Duarte è cresciuta nel regno delle fate, disprezzata e sottovalutata. Cardan Greenbriar è invece un principe arrogante, crudele e provocatorio, destinato a diventare prima il suo avversario e poi qualcosa di molto più complesso. Rum, tabacco, cuoio, chiodi di garofano e legno di quercia rendono Carmen di Trudon decadente, regale e indisciplinato proprio come lui.

7. Corrupt di Penelope Douglas - Gucci Guilty Absolute Pour Femme

La storia di Rika Fane parla di amori proibiti e ribellione. All’apparenza protetta e obbediente, Rika è curiosa, determinata a liberarsi dalle aspettative degli altri e irresistibilmente attratta dal pericolo. In Gucci Guilty Absolute Pour Femme, la mora e la rosa bulgara raccontano il suo lato sensuale, mentre cipresso, patchouli e legni ne rivelano il carattere più audace e oscuro.

8. Fourth Wing di Rebecca Yarros - Mancera Aoud Lemon Mint

Draghi, segreti, prove mortali e un amore proibito attraversato da fulmini e ombre, tantissime ombre. Questo libro vede protagonisti i dragon rider Violet Sorrengail e Xaden Riorson, in una lotta eterna tra amore e sacrificio. Come narrato da Violet nel corso della saga, Xaden profuma di menta e cuoio. Aoud Lemon Mint di Mancera parte proprio dalla freschezza della menta e del limone, resa più scura da pepe nero, oud, ambra, cuoio e muschio bianco. Da provare per avere un assaggio di Xaden.

9. Alchemised di SenLinYu - Nasomatto Baraonda

Un tempo promettente alchimista e guaritrice della Resistenza, Helena Marino ha perso la memoria ed è ora prigioniera in un mondo devastato dalla guerra. Per recuperare i suoi ricordi viene affidata a Kaine Ferron, potente e spietato Alto Reeve, le cui intenzioni rimangono segrete e indecifrabili. Con i suoi sentori boozy, caldi e legnosi, Baraonda di Nasomatto richiama la traccia di liquore che accompagna il respiro di Kaine, ma anche il calore soffocante e irrequieto dei loro incontri.

Christian Harper è freddo, calcolatore e abituato a controllare ogni cosa; Stella Alonso è riservata, romantica e molto più tenace di quanto sembri. Il cuoio scuro, attraversato da cannella e lampone, di Cuir Infrarouge di Maison Crivelli appartiene a lui. Le foglie di pomodoro, il geranio e il mandarino verde di Replica From the Garden di Maison Margiela hanno invece la luminosità gentile e vegetale di lei.

11. Sangue e cenere di Jennifer L. Armentrout - The Nue Co. Forest Lungs

Poppy e Casteel vivono un amore a metà strada tra una fiaba e un incubo. In un mondo tanto affascinante quanto crudele, minacciati persino da chi dovrebbe proteggerli, affrontano una storia segnata dalla violenza e dalla passione. Nei romanzi della saga di Jennifer L. Armentrout, il profumo di Poppy viene accostato al melone verde - honeydew melon - ma anche descritto, letteralmente, come «odore di morte». Forest Lungs di The Nue Co., con pino, cedro, cardamomo, pepe rosa, vetiver e patchouli, richiama invece la firma di pino e spezie scure che accompagna l’enigmatico e potente Casteel.

12. Gothikana di RuNyx - Strangers Parfumerie Burning Ben

Solitaria, sensibile e attratta dall’occulto, Corvina Clemm arriva alla misteriosa Università di Verenmore, un antico castello segnato da sparizioni che si ripetono da oltre un secolo. Qui incontra Vad Deverell, professore enigmatico, inquietante e magnetico. Vad odora di legno che brucia e brandy intenso, con il fumo di sigaretta a completare la scia: Burning Ben di Strangers Parfumerie ce lo offre con cognac, tabacco, betulla affumicata, cuoio e incenso. L'effetto? Gotico e raffinato, praticamente Vad in boccetta.

Credits Ph.: Getty Images

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