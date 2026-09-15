Oud, legni scuri, vaniglia e note salate: 11 nuove fragranze maschili da scoprire per la stagione fredda

Le novità più attese in fatto di profumi uomo per l’autunno inverno 2026. Quando cambia la stagione, cambiano anche i gusti - olfattivi e non - e nasce la voglia di provare nuove fragranze che raccontino la nostra storia. Tra durate estreme e scie magnetiche, ecco quelle da annusare subito.

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Profumi uomo autunno inverno 2026: 11 irresistibili novità

Oud, legni scuri e muschio dominano le piramidi olfattive delle nuove fragranze maschili per la stagione fredda. Insieme a loro, tocchi agrumati e fruttati, senza dimenticare sfumature gourmand e accenti salati. Continuate a leggere per scoprire i migliori profumi per lui - o per chiunque li apprezzi - tra imperdibili novità designer e di nicchia.

Un estratto di profumo travolgente che spinge al massimo il carattere selvaggio della creazione originale. Creato da Francis Kurkdjian, Direttore Creativo delle Fragranze Dior, svela un cuore intenso di oud vietnamita venato di patchouli, vetiver, bergamotto e lavanda. La scelta giusta per chi ama esperienze olfattive d'impatto.

Oriente e occidente si incontrano in una fragranza sfaccettata che vive sulla pelle con intensità. Come il suo nome promette, ci propone un oud dominante, addolcito da fiori di osmanto, pesca e frutto della passione. A creare una scia indomita, anche pelle e olibano.

Un nuovo profumo maschile ad alta intensità che inebria con bergamotto di Calabria, vaniglia dark del Madagascar e cuoio legnoso. Il dettaglio in più? Il testimonial della fragranza è Jonathan Bailey - meglio conosciuto come Lord Bridgerton, una garanzia.

Creato per incarnare "un'avventura senza limiti", questo nuovo profumo maschile reinterpreta l'iconico Montblanc Explorer con un'apertura di limone e ribes nero che sfociano in un ricco cuore di patchouli. A chiudere la piramide olfattiva con stile, muschio sensuale.

Unisex dalle sfumature maschili, questo profumo apre frizzante con bergamotto, pepe rosa, assenzio e cardamomo. Nel cuore viene svelata una dolcezza sofisticata con note di fico polposo, foglia di violetta e lavanda poste su un fondo distintivo di preziosa iris pallida francese, semi di ambretta e amberwood.

Creato per incarnare lo spirito della fratellanza Boss, questo profumo gioca con i contrasti con assoluta di fiori d'arancio e cuoio. Una fragranza maschile e accattivante.

Presentato come un nuovo must have legnoso e speziato pensato per accendere una "passione inarrestabile". Creato dalla Master Perfumer Marie Salamagne, intreccia note di zenzero piccante, liquore alla cannella gourmand e patchouli dalle sfumature carnali.

Firmato da Quentin Bisch, questo nuovo capitolo olfattivo in casa Miyake parla di sale e natura. Incenso e legni ambrati si intrecciano a note salate e vegetali di alghe per un feeling ricercato. Nota: la fragranza è composta al 94% di ingredienti di origine naturale, tra cui un estratto unico di cedro riciclato.

Prada Paradigme Le Parfum scalda legni ambrati e resine con una vaniglia cuoiata, attraversata dalle sfumature rosate del geranio. Intenso e avvolgente, promette una durata sulla pelle fino a 12 ore. E con Tom Holland come testimonial, il fascino aumenta.

Fresco e minerale, questo nuovo profumo per lui - che piace molto anche a lei e a loro - apre con bergamotto frizzante, conquista con un cuore intrigante di fiori d'arancio e si assesta sulla pelle grazie a un fondo di legni scuri e muschio bianco dal sentore pulito a contrasto.

1 Million Black Eau de Parfum di Rabanne abbina la freschezza tropicale dell’ananas e dell’arancia rossa a un’overdose di vaniglia e alla nota scura dei legni di ebano. Una fragranza ambrata e fruttata dalla persistenza dichiarata fino a 48 ore.

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