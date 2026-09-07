Sei fragranze muschiate, morbide e avvolgenti, perfette per ritrovare equilibrio e benessere con l'arrivo di settembre

Le giornate si accorciano, la luce si fa più morbida e le fragranze diventano più intime. Ecco perché settembre profuma di muschio. Finita la stagione delle fragranze solari e delle note tropicali, infatti, il desiderio si sposta verso composizioni più morbide e avvolgenti, capaci di accompagnare il ritorno alla quotidianità con eleganza.

Tra le note olfattive più amate della profumeria contemporanea, il muschio identifica una famiglia di molecole sintetiche capaci di assumere sfaccettature molto diverse tra loro, da quelle talcate e cotonose fino a quelle cremose, lattiginose o leggermente ambrate. Generalmente associato a una sensazione di pulito, si posa sulla pelle in maniera discreta, conferendo al jus un carattere soffice e attraente.

Le creazioni più moderne lo accostano ai fiori bianchi e al cashmeran, molecola legnosa dal feeling morbido e vellutato, ma anche a note di latte e accordi gourmand, che ne accentuano il lato più confortevole, e ad aldeidi che, al contrario, enfatizzano il suo lato più cristallino.

Proprio per questo motivo i profumi al muschio rientrano tra i profili olfattivi più adatti a questo periodo dell'anno: discreti e rassicuranti, accompagnano il cambio di stagione con eleganza senza mai risultare invadenti.

Sei profumi al muschio da provare a settembre

Abbiamo selezionato per voi sei profumi al muschio perfetti da scoprire a settembre e amare tutto l'anno. Continuate a leggere questo articolo e scegliete la vostra nuova fragranza muschiata del cuore.

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Un muschiato contemporaneo da sogno. Attorno al cashmeran, protagonista della composizione, si intrecciano bergamotto di Calabria e pepe, mentre l'ambra bianca e il muschio regalano una scia morbida, pulita e avvolgente. Una creazione che abbraccia i sensi e conquista sin dalla prima vaporizzazione. Oggi disponibile all'acquisto anche da Sephora Italia.

Una fragranza estremamente raffinata che trasforma il muschio in una carezza sulla pelle. Ispirata alla morbidezza del cashmere, la creazione concentra il 25% di essenza in un soave mix tra pepe, zenzero, fiori di gelsomino, muschio, ambroxan e cashmeran. L'effetto? Una scia calda e persistente, dall'effetto second skin.

Con questa nuova creazione Bertrand Duchaufour ricrea il "sangue dei fiori": una linfa lattiginosa e luminosa che scorre in un fiore immaginario dai petali d'opale. Dal carattere ipnotico, la fragranza si traduce in un fiorito muschiato che unisce pepe nero, bergamotto, tiaré, loto rosa, vetiver, muschio e ambra grigia.

Nuova aggiunta alla collezione Rue Rancé, questo profumo esplora la Provenza in chiave inedita. La sua costruzione cristallina ci presenta infatti un paesaggio invernale avvolto dalla brina. Per farlo si serve di aldeidi, muschio e cashmeran, per un risulato puro e prezioso.

Una fragranza morbida che intreccia suadente tuberosa e muschio con una deliziosa vena fruttata e lattonica. Dal profilo prettamente femminile, Musk Tuberose è un profumo-abbraccio che parla di benessere e delicatezza. Da provare assolutamente.

Ispirato alla delicatezza giapponese, Mochi Musk è un profumo dolcemente muschiato. A renderlo unico, note di mochi - il dolcetto giapponese a base di pasta di riso - e pistacchio. Il suo intento? Donare alla pelle una "dolcezza luminosa e sottilmente golosa".

Credits Ph.: Getty Images

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