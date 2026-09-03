Quando il rientro si fa malinconico, basta una fragranza capace di evocare ricordi felici, leggerezza e voglia di ricominciare

Quando lo spleen di settembre ci avvolge come in una poesia di Charles Baudelaire, non ci resta che affidarci all'olfatto. Sembra impossibile, ma in questi casi indossare la fragranza giusta può davvero fare la differenza. Ecco perché i profumi anti tristezza sono quello che ci vuole: con una sola vaporizzazione ci trasportano in mondi lontani, allontanando la tipica malinconia da rientro. Le note utili allo scopo? Frutti succosi, fiori seducenti e muschi puliti, senza dimenticare un tocco gourmand che sa sempre strappare un sorriso.

I migliori profumi anti tristezza da rientro da provare adesso

Scorrete la gallery e lasciatevi conquistare dalla nostra selezione di fragranze anti-spleen. Il rimedio alla malinconia di settembre potrebbe essere davvero a portata di naso.

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Come un tramonto spettacolare sulla spiaggia brasiliana di Ipanema, questo profumo floreale e fruttato è una festa per i sensi. Mango succoso, tuberosa cremosa e legno di sandalo danzano al ritmo mi bossa nova scacciando via i brutti pensieri.

Una fragranza intensa che cattura i sensi con agrumi frizzanti, frutti aciduli e un tocco marino inaspettato. L'ispirazione? Una passeggiata sulla costa mediterranea, tra alberi carichi di frutti maturi baciati dalla brezza. Tra le sue note spiccano bergamotto e pompelmo insieme a frutto della passione, limone, tonka, muschio e ambra grigia. Il perfetto unisex per chi ama lasciare la scia.

L’oud come non te lo aspetti. Morbido, delicato e accogliente, questo profumo intreccia accordi floreali di petalia e note pulite di muschio e ambroxan con legno di agar - il celebre oud - e akigalawood. Il risultato? Un profumo delicatamente inebriante, che rasserena e sa di casa. Da oggi anche da Sephora Italia.

Nuovo lancio del marchio italiano, Moon Club è una fragranza costruita sul contrasto tra luce e profondità. Il bergamotto e il pepe rosa accendono l’apertura, mentre davana, albicocca, vaniglia e ambra minerale costruiscono una scia calda, avvolgente e sensuale. Una fragranza che cambia insieme alla pelle e conquista ora dopo ora.

Una fragranza che infonde sicurezza e sensualità. Firmata dal Maestro Bertrand Duchaufour, questa creazione dal nome palindromo è dedicata "alle anime folli". Il suo blend di note verdi aromatiche si fonde con fiori bianchi e sofisticate note legnose per lasciare il segno.

Cremosamente sensuale, Aegean Bronze cattura il calore della pelle baciata dal sole. Le note di frangipani, zucchero bruciato, sabbia, muschio e accenti agrumati evocano il ricordo di un'estate sul mare, trasformando anche il rientro in città in una piccola evasione quotidiana.

Con il suo accordo luminoso di bergamotto, mandarino e melone, Hangover in Heaven regala un'immediata sensazione di leggerezza. Poi si scalda sulla pelle con pepe rosa, lavanda, pera e ambroxan, trasformando l'energia delle prime note in un comfort sensuale che rende il rientro un po' meno malinconico.

Un fruttato fiorito che infonde gioia lasciando una scia pulita e raffinata. Tra le sue note olfattive brillano frutto della passione e agrumi uniti a fiori luminosi posti su un fondo classico di patchouli, ambra e muschio. Budget friendly, è disponibile in formato da 100, 30 e 12ml.

Come una passeggiata in un giardino assolato, Eau de France unisce la vivacità degli agrumi alla freschezza erbacea della foglia di pomodoro. Violetta, ribes nero e vetiver completano una composizione elegante e luminosa, capace di infondere un'immediata sensazione di benessere.

La prima fragranza del celebre marchio di skincare è un tripudio di vaniglia, cocco e caramello. Un gourmand infuso di luce che coccola i sensi e cancella con dolcezza la tristezza da rientro.

Con la sua elegante armonia di prugna, pompelmo, fiori bianchi e legni, Eden interpreta il fascino delle fragranze d’altri tempi in chiave contemporanea. Una scelta raffinata per lasciarsi alle spalle la malinconia del rientro e inaugurare settembre con rinnovata energia ed eleganza.

Luminosi fiori d'arancio regalano una sferzata di freschezza a corpo e capelli. Priva di alcol e formulata con ingredienti di origine naturale, questa acqua profumata è l'alleata ideale nelle giornate in cui lo spleen inizia a farsi sentire.

Sembra una carezza profumata. On a Cloud trasforma latte, zucchero e menta piperita in una nuvola soffice e luminosa, con quel tocco di freschezza che alleggerisce i pensieri e invita a guardare la giornata con occhi diversi. Da vaporizzare nei momenti no, per poi tornare a sorridere.

Goloso, eccentrico e decisamente fuori dagli schemi, Space Cake mescola note di cannabis, orsetti gommosi, zucchero caramellato e fava tonka in una composizione sorprendente, simile a una torta della felicità arrivata da un altro pianeta. Un profumo che trasforma la tristezza in immaginazione e invita a guardare il rientro con uno spirito più leggero e creativo.

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