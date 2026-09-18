Vaniglia, frutti maturi, cacao, legni cremosi e fiori vellutati: le nuove fragranze di stagione esplorano il gourmand e rendono il profumo sempre più personale

Note lattiginose e frutti maturi, cacao scuro, caramello e legni cremosi, agrumi luminosi e fiori vellutati. I nuovi profumi Autunno Inverno 2026/2027 strizzano l’occhio al gourmand, mantenendo però un carattere equilibrato e chic. Accanto ai grandi classici che cambiano pelle e alle proposte più inedite, troviamo mist per corpo e capelli e fragranze pensate per il layering. Il risultato? Esperienze olfattive sempre più personali, capaci di migliorare l’umore e restituire fiducia in sé.

I nuovi profumi Autunno Inverno 2026/2027 da provare adesso

Dai profumi di nicchia a quelli designer, passando per le proposte di lusso e quelle budget friendly, ci siamo divertite a selezionare le migliori uscite di stagione. Scorrete la gallery e trovate la - o le! - vostra nuova fragranza del cuore.

Nota: questa è una lista e non una classifica.

«Createmi un profumo che sappia d’amore». Nel nuovo capitolo di Miss Dior, la richiesta di Christian Dior prende la forma di una rosa centifolia di Grasse, mielata e appena pepata. Vaniglia, fava tonka mandorlata e sandalo ne ammorbidiscono la scia, intensa e vellutata. Il fiocco couture resta, l'amore si trasforma e si espande.

Prada mette a punto una nuova chimica della dolcezza. Il neroli, firma di Paradoxe, si immerge in un accordo di latte cremoso e si accende con una goccia scura di sciroppo di ribes nero. Floreale, fruttata e gourmand, svela un flacone triangolare tinto di rosa violaceo da collezione.

Il legno scambia pelle. In Cedro Virtuoso, cedro della Virginia e nocciola maturano insieme per trenta giorni, dando vita a una scia calda e avvolgente. Oud Ambrosia concentra invece al 30% la ricchezza cremosa e speziata dell’Oud Butter, rischiarata dagli agrumi italiani. Due lavorazioni preziose, pensate per lasciare il segno.

Lattea e giocosa, questa fragranza sembra innocente ma non lo è. Con un jus che letteralmente fa le fusa, seduce con tuberosa sensuale, latte, mandorla tostata, vaniglia e ambrofix. Imperdibile, anche per chi non ama i profumi dolci.

Un nuovo fruttato muschiato dal carattere ribelle: la mora selvatica, succosa e leggermente aspra, si accende con un inaspettato accordo di peperoncino rosso. Ambroxan e muschi chiudono la composizione per un effetto moderno e attraente.

Omaggio a Charles Creed, esteta e quinta generazione della famiglia Creed, questo profumo brilla per eleganza maschile. Tra le sue note, in apertura, pepe rosa e cardamomo abbinati a un'infusione di bergamotto e assenzio, mentre nel cuore trionfano fico succoso, foglia di violetta e lavanda. A chiudere la raffinata composizione, ambretta, amberwood e iris pallida.

Fruttata sì, ma profonda e travolgente. La nuova La Vie Est Belle conserva l'elegante DNA della creazione originale del 2012 ma torna in una nuova chiave più profonda, arricchita da ciliegia scura e oud. La scelta giusta per chi vuole cambiare, rimanendo fedele a sé stessa.

Zucchero, caffeina e bollicine: il marchio coreano prende la formula della cola e la spinge all'eccesso. Scorze di limone e lime pizzicano, rum e spezie la rendono scura e alcolica, mentre vaniglia, caramello e sandalo la trasformano in uno sciroppo denso sulla pelle. Solo per chi ama distinguersi.

Nato come pesce d’aprile e diventato realtà grazie al potere della community. Kayali gioca con il caramello in tripla dose: salato, al latte e avvolto dal sandalo. Cocco, cioccolato bianco, caviale di vaniglia e muschi completano un gourmand cremoso, sfacciato e morbido come il pelo di un gattino.

Da indossare da sole o da mescolare seguendo l’umore. Vanilla Cotta è cremosa, con nocciola e vaniglia lattiginosa; Rose Mallow è invece soffice, con rosa, latte alla fragola e marshmallow; mentre Violette Sugar è frizzante, con violetta e frutti rossi. Tre mist gourmand da vaporizzare senza misura e reinventare a ogni layering.

Uukumwe significa unità e connessione profonda. Creata insieme a esponenti della comunità Ovawambo, la collezione parla della Namibia e della forza della cura condivisa. La sua Eau de Parfum Nouwa propone frutto di marula, rosa e iris insieme a fava tonka e cedro. La stessa fragranza dolce e speziata ritorna nella mist corpo, nel burro, nell’olio bifasico e nei profumi per la casa.

Freedom segna il ritorno di Tommy Hilfiger alla profumeria femminile con un accordo Clean Amber attraversato da litchi, magnolia e vaniglia blu. Camila Cabello presta volto e voce alla campagna, reinterpretando «I Want to Break Free» dei Queen in un abito rosso d’archivio. Un lancio che parla la lingua pop del brand.

Miutine si tinge di bordeaux e diventa più intensa. Mora liquorosa, gardenia cremosa e vaniglia Bourbon disegnano un gourmand opulento, con una vena scura di patchouli. Dolce, sfacciata e sicura di sé, si fa ricordare con eleganza.

Litchi e pompelmo accendono la fragranza con una freschezza succosa e inattesa. Nel cuore, rosa e gelsomino ne amplificano la sensualità, mentre il patchouli, firma di Coco Mademoiselle, si scalda di note ambrate. Magnetica, luminosa, assoluta.

Un gourmand sofisticato che cattura i sensi con note cremose di orchidea vaniglia e note salate enfatizzate da un inedito accordo di cacao nero.

Come un cappotto invisibile, questo nuovo profumo femminile avvolge chi lo indossa per infondere sicurezza ed eleganza. Tuberosa narcotica si fonde con vaniglia e note legnose di cedro e sandalo per un effetto estremamente seducente.

Una torta al cioccolato mangiata con lo sguardo perso, mentre un amore finisce. Nel primo gourmand di Meo Fusciuni, il cacao attraversa lampone e arancia candita, si fa morbido con iris, sandalo e fava tonka, infine lascia sulla pelle una traccia amara e serena. Boccone dopo boccone, il dolore cambia forma.

Delphine Jelk reinterpreta l’emozione che ispirò Jacques Guerlain nel 1912. Un accordo ozonico posa il cielo sulla pelle, seguito da iris vellutato, fiore d’arancio, vaniglia e ambroxan. L’ora in cui il giorno sfuma nella notte, racchiusa nell’iconico flacone blu. Un grande ritorno, un nuovo amore.

Rum, spezie calde e pesca del deserto australiano regalano una nuova intensità alla creazione originale, per un effetto gourmand-speziato ad alto tasso di seduzione. Una fragranza ricercata e squisitamente unisex, perfetta per la stagione autunnale.

Vendetta arriva in due interpretazioni. Donna è un floreale gourmand dominato da una tuberosa carnale e luminosa, accesa da nettare rosso-arancio e adagiata su un fondo cremoso di sandalo. Uomo intreccia la freschezza pungente dello zenzero al calore liquoroso della cannella e alla profondità del patchouli. Sui flaconi, la V e il tappo plissettato mostrano i codici sartoriali di Valentino.

Nel cuore di un bosco astrale, una quercia protesa verso l’infinito: densa, solida e attraversata da bagliori speziati di cardamomo e bacche rosse. Mirra e incenso affondano le radici nella terra scura, lasciando sulla pelle una presenza mistica, profonda ed enigmatica. Firmata da Emilie Coppermann, è una delle creazioni più raffinate della stagione.

Ispirata al mito di due fratelli celesti che diventano un’unica stella, Morning Star racchiude la luce incerta tra alba e crepuscolo. Bergamotto, pepe rosa, cannella e incenso brillano su un cuore soffice di gelsomino, mughetto e note lattiginose. Cedro, patchouli e vetiver chiudono la composizione con un calore legnoso e vellutato.

Elegante di giorno e seducente di sera, questa fragranza da donna conquista con un mix gourmand a base di latte di cocco, ylang ylang, vaniglia e fiori bianchi.

Un'estate eterna che vive sulla pelle grazie a note luminose di caviale di limone, bergamotto e foglia di pomodoro intrecciate a té nero, olibano e spezie preziose.

Pera, fiori bianchi e vaniglia cremosa sono i protagonisti di questa nuova fragranza per lei, pensata da Selena Gomez per celebrare i nuovi inizi. Per un effetto ancora più intenso e personalizzato, il brand americano suggerisce di creare abbinamenti su misura con i Rare Fragrance Layering Balm.

Ispirata alle coste selvagge della Cornovaglia, questa colonia lussuosa trasporta sul Mar Baltico grazie a note frizzanti di bergamotto, sale marino e driftwood che richiama il legno levigato dal mare e restituito alla riva.

Una fragranza che invita a fare festa esprimendo la propria anima più audace grazie a un attraente connubio tra gelsomino e caffè - accordo signature della classica fragranza Black Opium - abbinati a fragola golosa.

Cinque fragranze leggere da vaporizzare sulla pelle e sui capelli, formulate con ingredienti selezionati per prendersi cura della fibra capillare. Dalle sfumature floreali e gourmand agli accordi ambrati, acquatici e aromatici: il profumo si posa con delicatezza per accompagnare ogni movimento con una scia sottile.

Il lato più caldo e scuro della vaniglia. L’infusione e l’assoluta incontrano una nuova nota di vaniglia tostata, mentre il caviale di vaniglia ottenuto con tecnologia Firgood® aggiunge profondità e opulenza. Una vaniglia ambrata, intensa e sofisticata.

Tre gourmand da mangiare con gli occhi. Caramel Crunch sa di popcorn al burro, caramello salato e vaniglia; Berry Jelly gioca con lampone, ribes nero e peonia; Cola Fizz ricrea invece la freschezza effervescente di una cola ghiacciata con limone e muschi bianchi. Anche i flaconi sembrano caramelle: colorati, pop e assolutamente irresistibili.

Obart porta nella profumeria la logica della skincare, trasformando l’applicazione della fragranza in una piccola routine. Il prodotto chiave è Fragrance Primer P3™, una base universale, trasparente e inodore da stendere sui punti di pulsazione prima del profumo. Grazie a un microfilm traspirante, trattiene le molecole aromatiche e ne rallenta l’evaporazione senza modificarne l’odore, prolungando la scia - secondo il brand - fino a otto ore. A completare il progetto, otto Eau de Parfum da indossare da sole, in layering oppure, naturalmente, sopra il primer.

I profumieri Quentin Bisch e Louise Turner reinterpretano Cedrus aggiungendo il Queen of the Night, un raro fiore bianco che sboccia una sola notte all’anno. La sua sensualità calda e narcotica avvolge le note legnose e ariose della fragranza, evocando una fioritura notturna tanto intensa quanto fugace.

Una fragranza - o meglio, un integratore olfattivo - che non riempie lo spazio, ma lo apre. Bergamotto, lavanda e menta lasciano affiorare un cuore verde di hinoki, cipresso e gelsomino sambac. Nel fondo, legni, resine, tabacco e muschi bianchi rimangono sulla pelle come il silenzio dopo un respiro.

Proposto come un profumo femminile dalla scia "sofisticata e contemporanea", Eternal Aura è un floreale luminoso che apre con pera succosa e pepe rosa per poi aprirsi in un cuore di geslomino e magnolia abbinato a un esclusivo co-distillato di rosa e note di ambretta creato appositamente per Elizabeth Arden. Sul fondo, muschio e legno di sandalo ne enfatizzano il sillage.

Tipicamente autunnale, questo profumo alla zucca ricorda i dolci più golosi della stagione grazie ad accordi speziati di noce moscata, latte spumoso, muschio e legno di sandalo.

Un chypre minimalista che aggiunge al classico accordo di geranio e muschio cremoso un tocco di penoia bianca e patchouli, per un feeling intimo e ricercato.

I drink iconici si trasformano in fragranze da portare sulla pelle. Sparkling Royal, ispirato al kir royal, trasporta a un aperitivo parigino mentre Piña Paraíso reinterpreta la piña colada in chiave golden hour brasiliana. Midnight Espresso, ispirato all’epresso martini, racconta invece l’energia di una serata in un jazz club di New York.

Creato dal profumiere Romain Almairac, Le Nectar è un gourmand neo-vintage che unisce il calore degli anni Settanta a una luminosità contemporanea. Bergamotto, neroli, fiore d’arancio e rosa compongono un cuore mielato, mentre fava tonka, ambra, patchouli e sandalo lasciano sulla pelle una scia morbida, sensuale e avvolgente.

Un profumo ricco e seducente che conquista con note di lampone, cardamomo e mela in apertura seguite nel cuore da patchouli, zafferano e violetta poste su un solido fondo di cuoio, ambra e oud. Il dettaglio in più: il serpente che orna il flacone può essere indossato come bracciale.

Firmato da un trio di nasi d'eccellenza composto da Benoist Lapouza, Louise Turner e Quentin Bisch, questo profumo da donna è pensato per trasmettere forza e positività. Le sue note distintive? Amberwood, peonia e sciroppo d'acero.

BMW amplia la sua collezione di fragranze genderless con Woodness e Mineralmood, due Eau de Parfum da indossare da sole o in layering. La prima è calda e boschiva, con note di cardamomo, pino e legni ambrati; la seconda è invece più luminosa e rigenerante, con agrumi, salvia sfumature minerali.

42. Sunsilk Mircle Mist: profumo per capelli + trattamento

Una nuova collezione di profumi per capelli che unisce fragranza e trattamento, aiutando a contrastare crespo e umidità. Tre le proposte: l’agrumata Golden Glaze, la floreale Rosé Crush e la più intensa Starburst, con mela rossa, violetta e pralina.

Juliette Has a Gun rinnova la sua linea più esclusiva con quattro creazioni intense, opulente e volutamente decadenti. Oil Fiction mostra zafferano, tuberosa e ambra infusi d'oro; White Spirit accosta invece fiori bianchi a legni asciutti per un effetto puro e attraente; Liquid Illusion rende invece l’iris cremoso di mandorla, tonka e vaniglia; Madeleine Impériale, novità assoluta, enfatizza le note gourmand del celebre dolce francese con arancia rossa, zafferano, oud e legno di sandalo.

Un dialogo tra luce e profondità per questa nuova fragranza maschile ispirata al fascino del Mediterraneo al crepuscolo. Firmato da Romain Almairac, Mare Assoluto è un fougère aromatico, costruito attorno a note legnose e resinose arricchite da profondo vetiver e muschio.

Aesop trasforma le sue fragranze in racconti con Fragrant Fables, collezione ispirata alle favole di Esopo e accompagnata da nuovi flaconi ambrati. La novità del momento è Unforeseen Aer, un fougère anticonformista che intreccia geranio, lavandino e rosmarino al calore speziato della noce moscata.

Disponibile in esclusiva da Douglas, Cloud Aurora è l'ultima creazione del brand guidato da Ariana Grande. Fresco e fiorito, ci trasporta in un mondo di magia e infinite possibilità con note di zucchero filato, muschio soffice, vaniglia e legni chiari. Il dettaglio in più? Il flacone scultura perlato, semplicemente iconico.

La fragola cambia stagione. Succosa e luminosa, incontra la champaca dalle sfumature di vaniglia e albicocca, poi si scalda sulla pelle con sandalo bianco australiano, tonka tostata e burro di cacao. Una versione più intensa, cremosa e avvolgente di Destin de Balmain, perfetta per lasciare la scia in autunno/inverno.

Mistico e contemporaneo, Oud For Grace rende l’oud accogliente e luminoso. Bergamotto e pepe nero ne accendono il carattere, mentre vaniglia e pralina avvolgono il legno in un calore profondo. Da Olfattorio Bar à Parfums.

Nato come creazione esclusiva per collezionisti, Kajal V entra nella collezione permanente della Maison. Sidonie Grandperret immagina un oud caldo, attraversato da frutta secca, tabacco e sentori di pasticceria. Nel cuore, rosa, miele e pelle ne ammorbidiscono l’oscurità, mentre fava tonka, balsamo del Perù e muschio bianco accompagnano il finale. Un Extrait de Parfum dedicato al coraggio di accogliere ciò che ancora non conosciamo.

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