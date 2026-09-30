Dalle sfumature dorate dell’ambra all’odore della terra bagnata, passando per tè affumicati, legni e spezie: 15 fragranze che raccontano il foliage e le atmosfere più belle dell’autunno

Le foglie cambiano colore e si accendono di sfumature calde e romantiche. Giallo, arancione, rame e marrone brunito ammantano di magia il paesaggio autunnale e anche l'aria, in questo momento, sembra avere un odore diverso, tra terra bagnata e foglie secche. Un periodo dell'anno speciale, che ci riconnette con il nostro io più profondo e intimo, alla ricerca di calore, sentimento e bellezza. Ed è proprio qui che entrano in scena i profumi di ispirazione foliage. Non solo fragranze che ricordano il bosco, ma creazioni che hanno qualcosa dell’autunno nei colori, nell’atmosfera o semplicemente nella sensazione che lasciano sulla pelle.

15 profumi che ricordano i colori, i profumi e le emozioni del foliage autunnale

Ambre dorate, tè affumicati, legni, spezie, latte, note terrose e persino un osmanto color albicocca. Ecco 15 profumi che, a modo loro, sembrano danzare al ritmo delle foglie nella brezza autunnale. Scorrete la lista e lasciatevi conquistare dal profumo del foliage più struggente.

>>>>>>>> LEGGI ANCHE: I 50 (e oltre) nuovi profumi Autunno Inverno 2026/2027 che ci faranno battere il cuore <<<<<<<<

Nuova aggiunta alla collezione Heritage, che custodisce le memorie della famiglia Martone, appassionati creatori e produttori di profumi Made in Italy da tre generazioni, Assoluto 1966 ci trasporta in un bosco astrale sospeso tra pietra e stelle. Messa a punto dalla co-founder Ambra Martone e dalla Naso Emilie Coppermann, questa fragranza unisce quercia, cardamomo e bacche rosse insieme a mirra e incenso, in un suadente gioco tra luci ed ombre. Elegante e spirituale, la scelta giusta per l'autunno e oltre.

2. Profumi autunnali: Costume National Universal Vanilla EDP

Una vaniglia secca e legnosa che si spoglia delle tipiche connotazioni gourmand pur mantenendo una vena dolce e raffinata. Il suo segreto? Un equilibrato intreccio tra lavanda e mate, uniti a gelsomino e Rum CO₂ che gli conferisce una sfumatura dorata. A chiudere la composizione, assoluta di vaniglia bourbon e assoluta di balsamo del Perù e Ambrox, dai sentori asciutti. Una nuova vaniglia per tutti, tutte e tutt*.

Goloso, cremoso e decisamente fuori dagli schemi, Milky No Way accende il latte di nocciola e la panna montata con una sferzata di pepe nero, prima di scivolare verso un fondo morbido di fava tonka, sandalo, ambra e cashmere wood. Un gourmand lattiginoso e speziato, dalla consistenza quasi vellutata, che interpreta le sfumature più calde e avvolgenti dell’autunno.

L’ambra si tinge delle sfumature calde del foliage in Pura Ambra Luxury Cologne, fragranza che apre con rosa bulgara e violetta per poi scaldarsi con patchouli, legno di cedro e chiodi di garofano. Nel fondo, ambra araba e bacche di vaniglia ne accentuano il carattere morbido e avvolgente, evocando i toni dorati e ambrati dell’autunno.

Non solo colori: il foliage è anche aria fresca che muove le foglie e attraversa i rami. È l’immagine evocata da Unforeseen Aer di Aesop, un fougère fresco e minerale costruito attorno a un accordo di Aria Pura, con geranio, lavandino e rosmarino. La noce moscata aggiunge calore, mentre patchouli, cipresso e labdano accompagnano la composizione verso sfumature più terrose.

6. Profumi autunnali: Serge Lutens Chergui

Caldo, secco, ambrato: Chergui prende il nome dal vento del deserto marocchino che asciuga la vegetazione fino a concentrarne linfe e resine. Serge Lutens traduce questa immagine in una fragranza densa e sfaccettata, tra accenti ambrati, balsamici e leggermente canditi. Il risultato ha qualcosa delle foglie d’autunno nel momento di massima intensità, quando i colori virano dal rame al marrone e sembrano quasi bruciati dal sole.

Il patchouli mostra il suo lato più autunnale in Patchouli Spirit di Nicolaï. Profondo e terroso, incontra la freschezza di arancia, mandarino e angelica, mentre rosa turca e cannella aggiungono una sfumatura più calda e speziata. Incenso, sandalo, vaniglia e ambra secca ne amplificano infine l’intensità, creando un contrasto tra accenti umidi e tonalità calde che richiama tutta la ricchezza cromatica del foliage.

Fico, tè nero e cardamomo aprono Gris Charnel di BDK Parfums, una fragranza morbida e speziata che si scalda con iris, vetiver Bourbon, sandalo e fava tonka. Cremoso, elegante e leggermente smoky, ha le tonalità calde e sfumate del foliage autunnale. Da Olfattorio Bar à Parfums.

Il foliage è parte del DNA di Chypre-Mousse, fragranza di Oriza L. Legrand nata nel 1914. Ispirata al bosco dopo le prime piogge di settembre, mescola menta selvatica, finocchio e note verdi a muschio di quercia, galbano, angelica e felce, su un fondo di vetiver e aghi di pino. Verde, terrosa e umida, cattura l’odore delle foglie cadute e del sottobosco in pieno autunno.

Il lato dark del foliage. Andrea Maack immagina un bosco islandese all’alba, ancora bagnato dalla pioggia, e lo traduce attraverso galbano, terra umida, muschio di quercia e cedro. Chiodi di garofano, labdano, vaniglia e un accordo whisky ne scaldano il carattere, senza però addolcirlo. Una proposta unisex dal feeling vegetale, scuro e intensamente suggestivo.

11. Profumi autunnali: Hermès Ambre Narguilé

Il Maestro jean-Claude Ellena firma una fragranza morbida e sensuale, attraversata da suggestioni orientali e da una dolcezza speziata che la rende perfetta per le prime giornate fredde. Con note distintive di ambra, miele, spezie e semi di sesamo tostati, traduce in profumo il colore caldo e dorato delle foglie d’autunno.

Una vera overdose di legni: Wonderwood di Comme des Garçons concentra cedro, guaiaco, sandalo, vetiver e oud, attraversati da pepe del Madagascar, noce moscata e incenso. Con questa creazione non ci soffermiamo sulle foglie autunnali ma sulla corteccia degli alberi: asciutta, ruvida, scura e affascinante.

Che colore ha l’osmanto? Quello di un’albicocca matura, con riflessi dorati e una sorprendente sfumatura di pelle scamosciata. Osmanthus Interdite gioca proprio su questa doppia natura del fiore, illuminandolo con tè verde e avvolgendolo con rosa, gelsomino sambac e muschi. Del foliage cattura la parte più luminosa: il giallo che vira all’ocra, appena prima di diventare rame.

14. Profumi autunnali: Arquiste Indigo Smoke

Sa di tè nero, ma di quello affumicato sul serio. Indigo Smoke si ispira al lapsang souchong e alla sua antica lavorazione sul fuoco di pino nelle montagne Wuyi, in Cina. Bergamotto e albicocca ne alleggeriscono l’apertura, mentre incenso, legno di guaiaco, maté e catrame di pino fanno il resto. Scuro, smoky, con quel calore un po’ bruciato che ricorda le foglie quando l’autunno entra nel vivo. Da Finmark.

Pioggia, legno e Highlands scozzesi. Lyn Harris parte dai ricordi della sua infanzia per creare Rain Wood, un legnoso speziato che mescola galbano ed elemi a cedro, ginepro, patchouli, incenso e mirra. L’effetto è quello del bosco ancora bagnato dopo un acquazzone, con tutta l’intensità verde e terrosa delle giornate d’autunno. Da Campomarzio70.

Credits Ph.: Getty Images

LEGGI ANCHE:

Profumi uomo autunno inverno 2026: le migliori novità da sentire adesso

Strofinare i polsi rovina il profumo? I falsi miti della profumeria spiegati da Rosa Vaia

Settembre profuma di muschio: 6 fragranze che regalano benessere

Profumi anti tristezza: le fragranze che fanno sorridere anche dopo le vacanze

Max Mara Le Parfum: il cappotto 101801 diventa una fragranza e ha il volto di Florence Pugh

Viaggio in Italia: i profumi di ispirazione mediterranea da provare nell’estate 2026

Bella Hadid lancia le nuove body & hair mists di Ôrebella