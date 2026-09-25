Con la collezione SS27 di Gucci Demna Gvasalia ha svelato per la prima volta la sua visione per il brand. Ecco 5 highlight dello show.

Una collezione in cui, per la prima volta, ha presentato la sua prima visione completa del marchio, un’idea costruita attraverso tutto ciò che ha imparato sulla Maison da quando è arrivato: Demna Gvasalia ha svelato la nuova collezione SS27 di Gucci.

A poche ore dall’inizio della sfilata, il direttore creativo, con una nota pubblicata su Instagram, ha condiviso le sue riflessioni su ciò che Gucci rappresenta, partendo dalla sua storia e dalle diverse identità che ne hanno costruito l’immaginario nel tempo.

Per Demna, Gucci incarna il desiderio di appartenere a un mondo più glamour ma anche la volontà di trasformarlo e farlo proprio.

Ed è proprio da questa consapevolezza che è nata la nuova SS27 del brand, una collezione in cui il direttore creativo guarda al passato della Maison per reinterpretarla nel presente, senza nostalgia.

Ma ecco 5 cose che ricorderemo dello show.

***Fendi Primavera-Estate 2027: a corpo libero***

01. La location

Lo show si è svolto in uno spazio allestito come un vero e proprio negozio (non a caso è “The Store Show” il nome della sfilata). Gli ospiti hanno potuto ammirare i look della nuova collezione seduti su grandi divani, tra scaffali pieni di borse, stivali e altri pezzi iconici del brand.

02. L'ispirazione

A ispirare Demna è stato il Savoy Hotel di Londra, uno storico punto d’incontro per aristocratici, artisti e creativi provenienti da realtà molto diverse. Un luogo in cui persone apparentemente lontane tra loro si incontrano, si confrontano e finiscono per influenzarsi a vicenda. Ed è questa idea di scambio, possibile anche tra mondi che non hanno nulla in comune, ad essere il punto di partenza di questa collezione.

03. La collezione SS27 di Gucci

Partendo dall’idea che Gucci possa essere tante cose diverse e che ognuno possa riconoscersi nella Maison a modo proprio, la nuova collezione SS27 del brand riunisce le sue anime diverse. Ci sono i look in stile equestre, con leggings bianchi infilati dentro agli stivali da cavallerizza, i tailleur dal gusto bon ton e i più audaci tubini corti in pelle. Ci sono i bomber sportivi, indossati con gonne tartan e décolleté dalla punta affilata, i cappotti sartoriali dai motivi animalier o i sensualissimi abiti da sera con ampi spacchi o tagli cut-out. A sfilare in passerella insieme alle modelle, celeb italiane e internazionali, come Rosie-Huntington-Whiteley, Isabella Ferrari o Poppy Delevingne, giusto per citarne alcune. Donne di età diverse, ciascuna con il proprio stile e la propria personalità, che proprio come clienti qualsiasi giravano per il "negozio" alla ricerca dei propri capi preferiti.

04. I codici iconici

Tra i protagonisti della collezione, alcuni dei simboli più riconoscibili della Maison. Uno tra tutti, il celebre Morsetto, dettaglio che fa parte della storia di Gucci sin dagli anni ’50. Insieme a lui, anche il nastro Web, i loghi all over e i bottoni con la doppia G sui cappotti che hanno riportato in passerella alcuni dei codici più celebri del marchio fiorentino.

05. Il front row

In prima fila ad assistere allo show, tantissimi volti noti del mondo della moda, della musica, del cinema e dello sport. Tra loro c'erano Naomi Watts, Jannik Winner, Donatella Versace, Shawn Mendes, Ghali, Bianca Jagger e Homer Gere. E poi ancora Mariacarla Boscono, Romeo Beckham, Anna Ferzetti, Georgina Rodriguez, Riccardo Scarmarcio e tanti altri.

Foto: GettyImage