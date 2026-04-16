Leggere, fresche e idratanti, le body mist conquistano la Primavera Estate 2026: ecco perché sono le nuove fragranze da avere

Leggere, fresche e semplicemente irresistibili: le acque profumate sono il nuovo must per la Primavera Estate 2026. Alternativa cool ai profumi tradizionali, si vaporizzano con facilità in ogni momento della giornata per vestire corpo e capelli con scie delicate ma riconoscibili.

Spesso arricchite da attivi idratanti, le body mist sono la scelta giusta per chi ama profumarsi in modo generoso ma sempre sofisticato. Il loro successo crescente è stato consacrato dai social e spalleggiato dai grandi brand: tutti le propongono – o le sognano. Da applicare da sole o in abbinamento ai propri profumi del cuore per un layering su misura, si portano facilmente in borsa, dall’ufficio alla palestra fino all’aperitivo. E collezionarle – anche grazie ai prezzi piuttosto abbordabili – è facilissimo.

Le note olfattive più gettonate? Quelle gourmand, naturalmente. Vaniglia, cocco e pesca la fanno da padrone, insieme a composizioni più ariose a base di fiori e note rinfrescanti, come bamboo, menta e rosa.

Le nuove acque profumate Primavera Estate 2026 da provare subito

Abbiamo selezionato per voi le migliori acque profumate del momento. Scorrete la lista e lasciatevi conquistare dalla loro irresistibile freschezza.

La Vie Est Belle L'Elixir, La Vie Est Belle L'Original e La Vie Est Belle Vanille Nude cambiano intensità e si trasformano in acque profumate per corpo e capelli. Ariose e gourmand, mantengono il loro stile gioioso e inebriano i sensi con una scia delicata e luminosa.

Bamboo e Menta, Pesca e Ylang-Ylang, Ninfea e Fiore di Loto e Litchi e Paonia sono le nuove acque profumate del marchio italiano. In arrivo in store dalla seconda metà di aprile, donano un tocco di freschezza e benessere grazie alla loro formula idratante per corpo e capelli, priva di alcol.

Tre nuove fragranze in edizione limitata per dare il benvenuto alla bella stagione in grande stile. Cheeky Biquini abbina note floreali di orchidea ad accenni verdi e note marine, mentre Refresco Paraíso conquista con note fruttate di albicocca, pesca e açaí, avvolte dalla vaniglia. A chiudere la trilogia Sol de Janeiro 2026 troviamo Limonada Gelada, che ricorda una piña colada rinfrescante grazie al suo squisito blend di ananas, limone, bergamotto, acqua di cocco e zucchero di canna

Disponibile da giugno nelle profumerie Sephora, Phlur è uno dei brand di fragranze più amati – e attesi! – del momento. Tra i suoi must, le acque profumate per corpo e capelli, come Berry Cream, novità 2026 a base di fragola, panna montata, violetta, latte e note zuccherate e muschiate.

Una mist per corpo e capelli dalla scia sublime che conquista sin dalla prima vaporizzazione. Tra le sue note troviamo ambra, limone e yuzu in apertura, seguiti nel cuore da mughetto, fresia e cocco. A chiudere la piramide olfattiva, per una scia persistente, muschio, vaniglia, legno di sandalo e vetiver.

Una mist impalpabile per corpo e capelli, che non solo profuma - con note marine e melone verde - ma idrata e protegge pelle e chioma, preservandone la bellezza.

Per vivere l'emozione dell'estate 365 giorni all'anno, il marchio monegasco propone tre body & hair mist: Peach Party, Jasmine Sunset e The Coconut Club. Il dettaglio in più? Queste acque profumate sono adatte all'utilizzo durante e dopo l'esposizione solare.

Un'acqua profumata a base di caffè, dal potere idratante, antiossidante e rinfrescante. Parte della linea beauty del marchio italiano specializzato in torrefazione, è un piccolo lusso accessibile che regalerà gioia a chi ama la celebre bevanda.

Formula bifasica per la mist impalpabile infusa di attivi skincare. Perfetta per rinfrescare e profumare corpo e capelli, è una "coccola" irrinunciabile.

Prezzo piccolo, grande soddisfazione. Una body mist rinfrescante al profumo di vaniglia dolce ed equilibrata da vaporizzare liberamente in ogni momento della giornata.

Spray ultrafini da vaporizzare 24/7 per uno splash di freschezza profumata. Questa nuova linea, composta al 98% da ingredienti di origine naturale, include cinque varianti: M6 / Monoi + Bergamotto, V4 / Vaniglia + Latte di mandorla, P7 / Peonia + Zenzero, C2 / Ciliegia + Panna montata e B3 / Bambù + Rosa.

Dolcezza giocosa per le nuove acque corpo profumate budget friendly. Cinque nuove fragranze gourmand che spaziano dal biscotto alla ciliegia, passando per cocco e vaniglia. Edizione limitata.

Tre nuove intriganti fragranze da vaporizzare su corpo e capelli e viaggiare con l'olfatto. Melrose Place trasporta a Los Angeles con note di rosa, litchi e pepe rosa, mentre Ibiza parla di spensieratezza mediterranea grazie al blend di cacao, tonka, vaniglia e rum. Santorini, invece, sa di estate con il suo mix di arancia, caprifoglio, ambra e pesca.

Nuove acque profumate perfette da mixare per creare scent layering su misura. La collezione include 8 fragranze - due delle quali glitterate - che spaziano tra gourmand golosi e floreali catchy.

Credits Ph: OUAI

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