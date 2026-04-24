L’attore australiano diventa ambassador della fragranza iconica: una scelta che punta tutto su fascino enigmatico e presenza scenica

Uno spirito libero che privilegia l’individualità rispetto alle convenzioni. Jacob Elordi è il nuovo ambassador della fragranza Bleu de Chanel.

Già protagonista insieme a Margot Robbie di See You at 5, film romantico diretto da Luca Guadagnino per la campagna dell’iconica fragranza Chanel N°5, Jacob Elordi torna oggi a collaborare con la Maison, prestando il volto a Bleu de Chanel.

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A proposito di Jacob Elordi

Dalla serie Euphoria, che lo ha reso immediatamente riconoscibile al grande pubblico, Jacob Elordi ha costruito una carriera sempre più solida e credibile: nel 2023 ha colpito con Saltburn di Emerald Fennell e con la sua interpretazione di Elvis Presley in Priscilla di Sofia Coppola, ricevendo ottimi riscontri dalla critica.

Da lì, una serie di ruoli più complessi e autoriali, fino a Frankenstein di Guillermo del Toro e ai nuovi progetti in arrivo nel 2026, lo hanno definitivamente posizionato come uno degli attori più interessanti della sua generazione.

Il lato più intenso di Bleu de Chanel

Elordi debutterà come volto della linea Chanel a maggio 2026 in una campagna dedicata a Bleu de Chanel L'Exclusif, una versione più intensa e avvolgente della fragranza, costruita su note ambrate e resinose, con un fondo caldo che vive sulla pelle con eleganza.

Un legame che passa dal cinema

In merito al suo nuovo ruolo, Jacob Elordi ha spiegato: «Bleu de Chanel ha un forte legame con il cinema. I registi e gli attori che hanno collaborato con la Maison prima di me sono figure che rispetto e ammiro profondamente. Poter entrare a far parte di questa storia è un onore».

Per avere maggiori informazioni e per scoprire le fragranze della Maison vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Chanel.

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