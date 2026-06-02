Il “sun kissed coral make-up” definisce la stagione 2026 con una nuova idea di glow naturale e caldo che ha subito conquistato le celeb

L’estate 2026 avrà il colore caldo del corallo sfiorato dal sole. Si chiama “sun kissed coral makeup” ed è la tendenza beauty che sta conquistando i Social (ma non solo). Dopo anni di contour esasperati, finish opachi e make-up costruiti per scolpire il volto, il trucco torna a inseguire la luce naturale della pelle riscaldata dal sole con sfumature morbide, quasi trasparenti.

Il ritorno delle tonalità mediterranee

Il fenomeno nasce dall’incontro tra l’estetica “vacation skin” e il ritorno delle tonalità mediterranee. Il coral del 2026 abbandona infatti le tinte fluo viste in passato e si avvicina a nuance più sofisticate come pesca dorato, albicocca rosata, rame leggerissimo; tutti toni che, in qualche modo, ricordano il tramonto sulle coste del Mediterraneo e che danno subito un’immagine di freschezza rilassata, tipica delle vacanze. Il risultato è un viso luminoso, attraversato da riflessi caldi che simulano l’effetto naturale di una giornata trascorsa all’aria aperta.

Il “sun kissed coral make-up” piace alle star

Social a parte, il vero “motore” di questo trend sono le celeb. Come Zendaya, per esempio, che ha scelto più volte blush corallo satinati e labbra glossy color pesca, mentre Hailey Bieber continua a spingere l’estetica “sun flushed” che domina TikTok e Instagram, trasformando la pelle luminosa in un vero must. Anche Dua Lipa ha abbracciato questa palette, puntando su ombretti albicocca e illuminanti dorati dal finish quasi liquido.

Il “sun kissed coral make-up” sulle passerelle (e perché è una tendenza vincente)

Sulle passerelle il messaggio è apparso altrettanto chiaro, anche se con qualche variante. Il make-up dell’estate 2026 mette al centro una femminilità più spontanea e meno costruita. Così, per esempio, il blush non resta confinato al solito spazio sulle gote ma arriva fino alle tempie e viene sfumato anche sugli occhi che restano satinati e leggeri, mentre le labbra si vestono di gloss trasparenti e balsami pigmentati che amplificano la luminosità.

La forza del trend sta, poi, anche nella sua versatilità. Il corallo riesce infatti ad adattarsi a carnagioni chiarissime e pelli ambrate, modulando intensità e temperatura del colore. È un make-up che funziona di giorno, con la luce naturale, ma che conserva eleganza anche la sera, quando i riflessi dorati diventano più sofisticati. Tradotto: non resta che provarlo. E qui vi diamo qualche spunto (con una selezione di prodotti perfetti per il sun kissed coral makeup).

I prodotti consigliati

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