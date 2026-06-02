Il make-up dell’estate 2026 si tinge di corallo in una versione inedita (che vi piacerà tantissimo)
L’estate 2026 avrà il colore caldo del corallo sfiorato dal sole. Si chiama “sun kissed coral makeup” ed è la tendenza beauty che sta conquistando i Social (ma non solo). Dopo anni di contour esasperati, finish opachi e make-up costruiti per scolpire il volto, il trucco torna a inseguire la luce naturale della pelle riscaldata dal sole con sfumature morbide, quasi trasparenti.
Il ritorno delle tonalità mediterranee
Il fenomeno nasce dall’incontro tra l’estetica “vacation skin” e il ritorno delle tonalità mediterranee. Il coral del 2026 abbandona infatti le tinte fluo viste in passato e si avvicina a nuance più sofisticate come pesca dorato, albicocca rosata, rame leggerissimo; tutti toni che, in qualche modo, ricordano il tramonto sulle coste del Mediterraneo e che danno subito un’immagine di freschezza rilassata, tipica delle vacanze. Il risultato è un viso luminoso, attraversato da riflessi caldi che simulano l’effetto naturale di una giornata trascorsa all’aria aperta.
Il “sun kissed coral make-up” piace alle star
Social a parte, il vero “motore” di questo trend sono le celeb. Come Zendaya, per esempio, che ha scelto più volte blush corallo satinati e labbra glossy color pesca, mentre Hailey Bieber continua a spingere l’estetica “sun flushed” che domina TikTok e Instagram, trasformando la pelle luminosa in un vero must. Anche Dua Lipa ha abbracciato questa palette, puntando su ombretti albicocca e illuminanti dorati dal finish quasi liquido.
Il “sun kissed coral make-up” sulle passerelle (e perché è una tendenza vincente)
Sulle passerelle il messaggio è apparso altrettanto chiaro, anche se con qualche variante. Il make-up dell’estate 2026 mette al centro una femminilità più spontanea e meno costruita. Così, per esempio, il blush non resta confinato al solito spazio sulle gote ma arriva fino alle tempie e viene sfumato anche sugli occhi che restano satinati e leggeri, mentre le labbra si vestono di gloss trasparenti e balsami pigmentati che amplificano la luminosità.
La forza del trend sta, poi, anche nella sua versatilità. Il corallo riesce infatti ad adattarsi a carnagioni chiarissime e pelli ambrate, modulando intensità e temperatura del colore. È un make-up che funziona di giorno, con la luce naturale, ma che conserva eleganza anche la sera, quando i riflessi dorati diventano più sofisticati. Tradotto: non resta che provarlo. E qui vi diamo qualche spunto (con una selezione di prodotti perfetti per il sun kissed coral makeup).
I prodotti consigliati
Sephora Collection Blush in crema multiuso - bonne mine naturale + trattamento illuminante
Charlotte’s Beauty Soulmates Face Palette in Pillow Talk Flawless Rosewood
Lepo MyColor Lips Matita rossetto Corallo
Revolution Blush Icon Palette Authentic Peach
Labello Caring Beauty Lip & Cheek Coral
KIKO Milano Smart Fusion Lipstick 410
DR.PAWPAW Tinted True Coral Balm
Revlon Super Lustrous N°750 Kiss Me Coral
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