Dalla pelle effetto “expensive skin” ai blush romantici in stile Bridgerton, fino a glitter e labbra sfumate: tutte le tendenze make-up Primavera Estate 2026 da conoscere (e copiare)

Le giornate si allungano, i fiori sbocciano e l’interrogativo più pressante, oggi, è: come truccarsi adesso? Per svelare ogni dubbio e garantirvi un trucco on fleek, vi raccontiamo le 10 tendenze make-up Primavera Estate 2026 più forti. Dalla base extra naturale e luminosa, passando per tocchi pastello e glitter, il trucco di stagione punta sulla semplicità con guizzi creativi a sorpresa. Seguiteci alla scoperta e divertitevi a sperimentare!

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1 - Expensive skin: la base viso effetto luminosità naturale

Un nuovo “lusso” per la pelle. La base viso abbandona le finiture ultra opache a favore di un glow naturale e controllato, spesso definito pilates glow.

Per la primavera estate 2026, l’obiettivo è una pelle sana e luminosa, che ricorda la radiosità del post-workout o, ancora meglio, quella che si ottiene grazie a una skincare curata e a uno stile di vita equilibrato — sonno riposante incluso.

Si scelgono quindi fondotinta leggeri, dalla texture semi-trasparente, che non coprono completamente la pelle ma la perfezionano, lasciando intravedere la sua naturale texture. Il risultato è un incarnato uniforme, fresco e radioso, che sembra non truccato, ma semplicemente al suo meglio.

2 - Cherub cheeks in stile Bridgerton

Il blush romantico, quasi impalpabile, è uno dei punti fermi delle tendenze make-up del momento. A consacrarlo non sono solo i contenuti social, ma anche l’immaginario etereo e sofisticato di Bridgerton, che ne incarna perfettamente l’estetica.

Questo look punta su tonalità morbide — pesca, rosa tenue, baby pink — sfumate con delicatezza al centro delle gote e leggermente diffuse verso le tempie. Il risultato è un effetto “acquerello”, leggero e luminoso, che addolcisce i lineamenti e regala al viso un’allure romantica, quasi regency.

Per ottenere il giusto risultato si gioca con le texture, stratificando blush e illuminanti, preferibilmente in formule cremose, il vero leitmotiv della primavera estate 2026.

3 - Eyeliner grafico: linee audaci e creative sugli occhi

L’eyeliner è uno dei grandi classici del make-up: ciclicamente scompare per poi tornare protagonista in nuove forme. Per la Primavera Estate 2026 si reinventa in chiave grafica, diventando uno degli elementi più espressivi del look.

Bold o sottilissimo, minimal o strutturato, può essere indossato da solo oppure abbinato a ombretti luminosi. In ogni caso, basta a costruire l’intero make-up, regalando allo sguardo un’intensità immediata.

Ma la vera evoluzione sta nei dettagli: linee che si estendono oltre la classica codina, tratti che valorizzano l’angolo interno dell’occhio o che seguono e reinterpretano la piega palpebrale. Il risultato è un eyeliner che non si limita più a definire, ma diventa un vero e proprio gesto creativo.

4 - Occhi pastello in stile Y2K

Baby blue, baby pink e lavanda: le palpebre si tingono di sfumature pastello che richiamano l’estetica glam dei primi anni Duemila, reinterpretata in chiave più soft e contemporanea.

In questo caso l’ombretto non è pop né eccessivamente saturo, ma si esprime con leggerezza, attraverso velature impalpabili che creano un effetto aerografato e diffuso, spesso esteso fino a sfiorare l’arcata sopracciliare.

Per un risultato equilibrato, il consiglio è completare il look con una linea di eyeliner sottile — anche leggermente sfumata — e mascara allungante. Il resto del viso resta essenziale, per lasciare al colore tutta la scena.

5 - Blurred lips (o Cloud Lips): il rossetto soft focus ispirato al make-up coreano

L’effetto romantico non si ferma al trucco occhi, ma trova la sua naturale estensione nel make-up labbra d’ispirazione coreana. Se la K-beauty ha rivoluzionato il nostro modo di intendere la skincare, oggi anche il make-up — e persino la profumeria — guarda sempre più alla Corea come fonte di ispirazione.

Questo look abbandona le costruzioni rigide a favore della morbidezza: il rossetto, spesso in texture fluide o stain, viene applicato e sfumato dal centro delle labbra verso l’esterno. Il contorno perde definizione, lasciando spazio a un effetto diffuso e impalpabile. Nessuna linea netta, quindi, ma un risultato “cloud”, vellutato e sofisticato, che dona alle labbra un aspetto naturalmente pieno e leggero.

6 - Bronzed minimalism

Effetto abbronzato sì, ma minimalista. Lontano dalle logiche del contouring marcato, oggi il bronzer si fonde in modo impercettibile con la pelle, creando un risultato caldo e naturale. L’effetto più amato? Quello luminoso e morbido del sole sulla pelle, come dopo una giornata all’aria aperta.

Il risultato è estremamente naturale e sofisticato, perfetto per chi desidera scaldare l’incarnato anche senza una base strutturata. Il bronze del momento, infatti, non ricerca la perfezione, ma una radiosità diffusa e credibile, che valorizza i volumi del viso senza definirli in modo netto.

Vi state chiedendo come ottenere un look sun-kissed? Sfumate il vostro bronzer preferito - meglio se in crema, per un effetto ancora più naturale - su zigomi, ponte del naso, fronte e tempie. L'effetto abbronzato naturale è servito!

7 - Make-up monocromatico: occhi, guance e labbra in armonia

Quando praticità e stile si incontrano, il risultato è un beauty look easy ma d’effetto. Tra le tendenze make-up più interessanti della stagione spiccano infatti le proposte monocromatiche, che giocano su un’unica palette per valorizzare tutto il viso.

Realizzato spesso con prodotti multiuso — come stick cremosi o tint — questo look colora in perfetta armonia guance, palpebre e labbra, creando un insieme fresco e coerente. Il risultato è naturale e luminoso, ideale per chi ama un make-up veloce ma curato. I toni che meglio si prestano allo scopo? Rosa e pesca, meglio se pastello, da sfumare con le dita per un effetto acquerello, leggero e contemporaneo.

8 - Ciglia colorate: il mascara diventa protagonista

Tra le novità make-up della Primavera Estate 2026, i mascara colorati catalizzano l'attenzione. I colori più gettonati? Blu elettrico, bordeaux e viola, perfetti per dare carattere allo sguardo in un solo gesto. Dai brand luxury a quelli più accessibili, la bold lashes mania conquista tutti.

Per indossare questo trend con naturalezza, l’ideale è abbinarlo a beauty look puliti e ben curati. La base viso deve risultare levigata — ma mai gessosa o pesante — mentre le sopracciglia restano definite e pettinate, in equilibrio con l’intensità delle ciglia.

Per il giorno, le palpebre possono restare nude, lasciando al mascara il ruolo di protagonista. Chi invece ama osare può abbinare un eyeliner in tinta, per un effetto più deciso e on trend.

9 - Glitter nostalgia: il ritorno dei glitter anni 2000

Il retrofuturismo ha caratterizzato i beauty look visti alle ultime fashion week, anche milanesi, con glitter e tocchi metallici. E, a proiettarci oggi in un futuro scintillante che si ispira alle glorie del passato, tornano i glitter in stile anni 2000.

Meglio se piccoli ma abbaglianti, enfatizzano lo sguardo e donano un twist inaspettato al look. Piacciono perché sono tridimensionali, spezzano la monotonia e sono facili da applicare. Usati da soli o come topper su qualunque ombretto, si tamponano con i polpastrelli e fanno innamorare, applicazione dopo applicazione.

Nota importante: qualcuno vi dirà che i glitter sono adatti solo alle persone “giovani”. Non credetegli.

10 - Lip liner revival: il contorno labbra anni ’90 torna protagonista

Protagonista sì, ma sfumato. Spesso bistrattato, il contorno labbra è tornato al centro delle tendenze grazie alle lip combo amatissime sui social. Se trovare l’abbinamento perfetto tra matita e gloss è diventato quasi una “ragione di vita”, oggi la bellezza sta nei contrasti e nelle sfumature.

Ci troviamo infatti davanti a una tendenza che definisce con precisione ma sfuma i bordi: una sorta di contouring 2.0 che regala volume a chi ha labbra sottili ed enfatizza al massimo quelle già importanti. I colori da scegliere sono principalmente nude — cappuccino, nocciola, malva e rosa carne — stesi sul bordo esterno e poi sfumati verso il centro. A completare il look, gloss luminosi, meglio se chiari, leggermente contrastanti e microglitterati.

I nuovi prodotti per interpretare le tendenze make-up Primavera Estate 2026

Sappiamo cosa va di moda nella Primavera Estate 2026, ma quali sono i prodotti migliori per interpretare le tendenze del momento? Ecco una selezione di novità perfette per dare vita a make-up glam su misura.

1. Dior Forever Skin Bronze - Balsamo abbronzante fondente

2. Armani Beauty Skin Tint - Base viso effetto "golden hour"

3. Astra Make Up Identistick Highlight Stick - Effetto glow modulabile

4. Benefit Cosmetics Juice Stick - Blush Gel Effetto Luminoso

5. Prada Pradascope Mahogany - Mascara allungante bordeaux

6. Merit The Minimalist - Stick perfezionante viso, ora anche da Sephora

7. Lancome Idôle Goddess Dimension - Ombretto mono scintillante

8. Diego Dalla Palma Milano Full Face Slim Stick - Stick all over in profumeria da Aprile

9. Collistar Milano Impeccabile Cipria Spray - Setting spray effetto cipria trasparente

10. Veralab The Calligraphist - Eyeliner in penna di precisione

11. Too Faced Love Flush Blush - Blush liquido luminoso

12. Nabla X Mrdaniel Iconic Lip Liner - Matita contorno labbra di precisione

13. RVB Lab Glow Harmony - Palette viso che ravviva l'incarnato

14. Dior Diorshow Overvolume 161 Overblue - Volume estremo per ciglia colorate di tendenza

15. Biologique Recherche Sérum Teinté - Trattamento colorato protettivo effetto luce

16. Pixi Beauty LiquidGlow Blush - Effetto dewy per labbra e guance

17. Sephora Collection Lip Tint Felt Liner - Pennarello labbra no transfer

18. Guerlain Terracotta Joli Teint - Trattamento colorato protettivo

19. Deborah Milano Easy Color Blush & Lipstick - Formula liquida fondente

20. Aroma Zone Gocce Viso Illuminanti 100% naturali e bio con Vitamina C & Acido Ialuronico

21. Huda Beauty Easy Bake Loose Baking & Setting Powder Matcha Milk Cake - Cipria correttiva perfezionante

Credits Ph: Getty Images

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