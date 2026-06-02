Cinque minuti di allenamento eccentrico, magari scendendo solo le scale di casa, possono cambiare muscoli, cuore e metabolismo. Ma come funziona davvero questa “fase negativa” e come iniziare senza farsi male?

Per chi ha poco tempo, poca voglia di palestra o qualche acciacco articolare è una specie di "scorciatoia" intelligente. Non richiede attrezzi speciali, si inserisce nella vita di tutti i giorni e, secondo diverse ricerche, ha effetti notevoli su muscoli, cuore e metabolismo. Serve solo un po’ di metodo e molta gradualità. Stiamo parlando di un tipo di lavoro muscolare spesso ignorato: l’allenamento eccentrico, cioè la famosa “fase negativa”.



Cinque minuti di discesa lenta dalle scale possono migliorare forza, pressione e colesterolo in dodici settimane, secondo uno studio citato da una revisione pubblicata sul Journal of Sport and Health Science.





Cos’è davvero l’allenamento eccentrico

Ogni volta che vi muovete, i muscoli possono lavorare in tre modi. In modo concentrico, quando si accorciano (salite da uno squat, sollevate una busta). In modo isometrico, quando restano della stessa lunghezza mentre fanno forza, come quando mantenete una posizione statica. In modo eccentrico, infine, quando si allungano pur restando sotto tensione.

L’allenamento eccentrico si concentra proprio su questa fase “di ritorno”, cioè sulla discesa controllata. Scendere le scale frenando il passo, sedersi lentamente su una sedia, abbassare il corpo nello squat contando fino a cinque: sono tutti esempi di contrazione eccentrica. In pratica, se rallentate la parte discendente di un movimento per 3-5 secondi, state già facendo allenamento eccentrico.





Perché l’allenamento eccentrico fa così bene

Il punto forte è che, in eccentrico, il muscolo può gestire fino a circa il 30% di carico in più rispetto alla salita. Studi dell’Edith Cowan University hanno osservato che gruppi che eseguivano solo la fase eccentrica, con metà delle ripetizioni rispetto a un allenamento tradizionale, ottenevano guadagni di forza simili ma un aumento leggermente maggiore dello spessore muscolare. Tradotto: più risultati, a parità (o persino con meno) tempo sotto il bilanciere.

Il lavoro eccentrico aiuta anche tendini e articolazioni. Molti protocolli di riabilitazione per tendinite rotulea o problemi al tendine d’Achille usano proprio questo tipo di esercizi, perché la tensione controllata in allungamento stimola il tessuto a rinforzarsi. Per chi corre o gioca a calcetto, includere esercizi eccentrici per cosce e glutei riduce il rischio di infortuni ai muscoli posteriori della coscia.

Sul fronte salute generale, una meta-analisi indicizzata su PubMed ha mostrato che l’allenamento eccentrico può abbassare la pressione sistolica e diastolica di circa 6-7 mmHg, con un aumento significativo della forza rispetto al solo lavoro concentrico. La revisione sul Journal of Sport and Health Science cita anche miglioramenti di metabolismo, equilibrio e funzione cognitiva, oltre alla prevenzione della perdita di massa muscolare legata all’età. Nel già citato studio sulle scale, due sessioni a settimana per dodici settimane hanno migliorato pressione, colesterolo e sensibilità all’insulina in donne anziane con obesità.





Allenamento eccentrico e DOMS: come gestire l’indolenzimento

L’altra faccia della medaglia sono i DOMS, cioè l’indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata, quelle gambe di legno che compaiono uno-due giorni dopo un allenamento diverso dal solito. Le contrazioni eccentriche li stimolano più di altre, ma non perché “rompono” il muscolo.

Il dolore dipende soprattutto da una risposta infiammatoria del tessuto connettivo che circonda le fibre, non da un danno strutturale grave. Buona notizia: se iniziate in modo molto graduale, l’organismo si abitua e l’indolenzimento cala rapidamente.

Un criterio semplice: un fastidio tra 2 e 4 su 10, che passa in 48-72 ore, è accettabile. Un dolore oltre 6 su 10, che peggiora o vi impedisce di fare le attività normali (salire le scale, sedervi, camminare) richiede uno stop e, se serve, il parere del medico o del fisioterapista.

Per ridurre i DOMS puntate su una sorta di “pre-condizionamento”: la prima settimana solo pochissime ripetizioni, carichi bassi, tanta attenzione alle sensazioni. Poi aumentate molto lentamente.





Come iniziare: idee pratiche in 5 minuti

Il modo più semplice è sfruttare le scale. Due volte a settimana, scegliete una o due rampe. Scendete mettendo tutto il peso su una gamba alla volta e frenando la discesa per 3-4 secondi a gradino. La risalita può avvenire normalmente, anche con l’ascensore se le ginocchia non sono entusiaste. Quando l’indolenzimento diventa minimo, aggiungete una rampa ogni due settimane.

Per una mini-routine da cinque minuti a corpo libero, praticabile in salotto, potete organizzare così: da uno a due minuti di squat verso una sedia (discesa lenta, salita più rapida), poi uno-due minuti di flessioni al muro o su un mobile basso, concentrandovi sempre sulla fase di discesa, infine uno-due minuti di camminata in leggera discesa, curando la frenata del passo. Bastano 6-8 ripetizioni per esercizio, tre volte alla settimana.

Se frequentate la palestra, potete semplicemente rallentare la fase discendente di uno o due esercizi chiave, come squat, panca piana o lat machine. Mantenete la discesa di 4-5 secondi, usate un carico leggermente più basso del solito e fermatevi sempre ben prima del cedimento totale.





A chi è adatto e quando chiedere il via libera medico

Un adulto sano, senza patologie cardiache note né problemi articolari importanti, può in genere integrare l’allenamento eccentrico partendo dalle versioni più leggere: scale, sedersi e alzarsi lentamente, flessioni al muro. Il rischio di esagerare nasce più dall’entusiasmo che dalla tecnica in sé.

Chi ha artrosi avanzata, dolori articolari importanti, tendiniti in fase acuta, interventi ortopedici recenti o una cardiopatia non stabilizzata dovrebbe confrontarsi prima con il proprio medico o con un fisioterapista. Gli stessi professionisti usano spesso l’eccentrico in riabilitazione, ma sempre con protocolli molto personalizzati.

La chiave resta una sola: rallentare, ascoltare il corpo e dare tempo ai muscoli di adattarsi. Anche cinque minuti ben fatti, qualche volta alla settimana, possono diventare un investimento concreto sulla forza e sulla salute di lungo periodo.