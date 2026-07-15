Grazia affianca Portrait Milano nel nuovo progetto artistico che porta nel cuore della città un immaginario sospeso tra natura, arte e visione contemporanea

Il brand editoriale di Reworld Media Italia, è partner di Arcipelago Botanico, la nuova installazione site-specific dell’artista Agostino Iacurci, visitabile fino al 31 agosto 2026 nella Piazza di Portrait Milano, uno dei luoghi simbolo della città per cultura, tendenze e vita sociale.

Curata da Valentina Ciarallo, l’opera trasforma lo storico complesso dell’ex Seminario Arcivescovile in un giardino visionario popolato da otto sculture monumentali che reinterpretano il linguaggio botanico in chiave fantastica. Forme essenziali, cromie vibranti e il dialogo con l’architettura cinquecentesca danno vita a un’esperienza immersiva in cui memoria, immaginazione e sperimentazione si intrecciano.

Attraverso un ecosistema integrato che unisce magazine, piattaforme digitali, social media e attivazioni speciali, Grazia contribuirà ad amplificare la visibilità di tutta l’iniziativa. In particolare, il 22 e il 23 luglio, il flower corner di Corso Venezia 11 farà da cornice a un’attività aperta al pubblico ispirata all’universo editoriale del brand, offrendo ai visitatori un’ulteriore occasione di scoperta e coinvolgimento.

La partnership di Grazia con Portrait Milano rafforza così la relazione tra editoria, ricerca artistica e linguaggi contemporanei, estendendo la portata del progetto oltre la dimensione espositiva e consolidandone la presenza anche a livello internazionale. Iconico punto di riferimento per moda, cultura e lifestyle, il brand è infatti parte di un network globale presente in oltre 20 Paesi nel mondo, connesso ogni giorno con una community ampia e altamente ingaggiata di lettrici, lettori e utenti.