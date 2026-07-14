La body mist Monoi + Bergamotto di Sephora Collection promette vacanze perenni. Ma è davvero l’accessorio estivo giusto?

A fine primavera è arrivato sugli scaffali il nuovo spray profumato corpo e capelli Monoi + Bergamotto di Sephora Collection: 100 ml a 14,99 euro, formato perfetto da borsa. Secondo Sephora la formula è vegana, con il 98% di ingredienti di origine naturale e un flacone che contiene almeno il 32% di materiali riciclati. Il mood è chiarissimo: vacanza al mare ma versione daily, anche in città.

Il dettaglio interessante è che non si tratta del solito profumo. È una body mist corpo e capelli pensata per essere spruzzata più volte al giorno. Sulla scheda online il voto medio è intorno alle 4,4 stelle su 5 su circa 90 recensioni, e molte testate beauty lo inseriscono già tra i must dell’estate. Vale davvero il suo posto nella vostra borsa da spiaggia (e da ufficio)?

Perché le body mist sono le migliori amiche dell’estate

Le acque profumate corpo e capelli, o body mist, sono fragranze leggere con una concentrazione di oli profumati più bassa rispetto a eau de parfum ed eau de toilette. Secondo gli esperti di profumeria questa struttura le rende meno alcoliche, più delicate sulla pelle e sui capelli e ideali quando fa caldo.

Cinque motivi per preferirle nei mesi estivi: regalano freschezza immediata senza risultare invadenti, si possono riapplicare più volte al giorno senza “stancare”, sono più gentili su cute e lunghezze rispetto a molti profumi classici, funzionano anche su vestiti e accessori (con un po’ di attenzione ai tessuti) e accompagnano bene vita reale: ufficio, palestra, mezzi pubblici, non solo le grandi occasioni

Monoi + Bergamotto si inserisce esattamente in questo trend: un gesto rapido che dà l’illusione di essere appena uscite dall’acqua, anche se siete solo scese dalla metro.

Zoom sullo spray Monoi + Bergamotto di Sephora Collection

Nome completo, per le più precise: spray profumato corpo e capelli Monoi + Bergamotto Sephora Collection. Molte mist iconiche superano facilmente i 25-30 euro, per cui qui ci si muove in una fascia accessibile, senza rinunciare a una formulazione più “pulita” del solito.

Come profuma davvero? Il bergamotto apre con una freschezza agrumata, luminosa, che evita l’effetto zuccherino. Poi arriva il cuore solare di Monoi e ylang-ylang: quella combinazione che ricorda le creme solari delle vacanze, la pelle scaldata dal sole, l’idea di spiaggia anche se siete in città. Il risultato è una scia monoi leggera, tropicale ma non stucchevole, che piacerà a chi ama i profumi solari ma non vuole qualcosa di pesante.

Sul fronte formula, i claim sono chiari: 98% di ingredienti di origine naturale, prodotto vegano, packaging con almeno il 32% di materiali riciclati. La nebbiolina è molto fine, pensata proprio per essere usata anche sui capelli. Restano comunque presenti alcool e componenti profumanti, quindi non sostituisce un trattamento idratante: su pelle molto secca o cuoio capelluto sensibile meglio provarla prima su una piccola area.

In breve: perfetto se vi piacciono Monoi, note solari e l’idea “vita sotto il sole”, ideale se cercate una mist estiva sotto i 15 euro da spruzzare spesso e meno adatto se volete una scia fortissima tipo eau de parfum o detestate i profumi che ricordano la spiaggia

Come usarlo su corpo e capelli nella vostra routine estiva

Dopo la doccia, su pelle asciutta, è il momento in cui rende di più. Vaporizzate a circa 20 cm su collo, décolleté, braccia e punti di pulsazione (polsi, incavo del gomito). Alcune persone amano creare una “nuvola” davanti a sé ed entrarci: modo semplice per profumare anche spalle, schiena e parte alta delle gambe senza esagerare.

Sui capelli funziona come hair & body mist: tenete lo spray a 20-30 cm e puntate sulle lunghezze, evitando le radici, soprattutto se avete cute sensibile o tendenza a ingrassare. Due idee carine: spruzzarlo su uno scrunchie o su un foulard prima di raccogliere i capelli, oppure dare un velo leggero su trecce e chignon per un profumo che si percepisce solo quando vi muovete.

Nella vita di tutti i giorni torna utile in tre momenti chiave: in ufficio, per un refresh a metà pomeriggio quando l’aria si fa stagnante, dopo piscina o mare, come tocco finale dopo doccia e doposole (senza dimenticare la protezione solare quando siete all’aperto) e in viaggio, perché il formato da 100 ml è perfetto anche per il bagaglio a mano, se lo inserite nel sacchetto trasparente dedicato ai liquidi

Domande rapide sullo spray Monoi Sephora

Quanto dura sulla pelle?

In media la scia rimane percepibile per 2-3 ore, poi va riapplicato, come la maggior parte delle body mist leggere.

Si può usare sui vestiti?

Sì, a una buona distanza e facendo attenzione ai tessuti molto delicati o seta chiara: meglio provare prima su un angolo nascosto.

È adatto a pelle sensibile?

La formula è a base di ingredienti in gran parte naturali, ma contiene comunque alcool e profumo: chi ha pelle reattiva dovrebbe fare un patch test.

Si può usare al sole?

Sì, ma non offre alcuna protezione: va sempre abbinato a un prodotto con SPF adeguato.

È un trattamento per capelli?

No, è principalmente profumante. Per capelli secchi o colorati va usato insieme a prodotti nutrienti, non al posto loro.