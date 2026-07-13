La sfilata della Maison racconta una nuova idea di eleganza: pelle radiosa, make-up impalpabile e dettagli essenziali danno vita a un look sofisticato e contemporaneo

Tra suggestioni fiabesche, ricami preziosi e una palette fatta di sfumature naturali, la sfilata Chanel Haute Couture Autunno Inverno 2026 ha costruito un racconto sospeso tra sogno e realtà. Per il suo secondo défilé haute couture alla guida della Maison, Matthieu Blazy ha trasformato il Grand Palais in un giardino incantato, popolato da fiori monumentali, rampicanti e dettagli che sembrano usciti da un libro illustrato. L'ispirazione nasce proprio da un antico volume di fiabe custodito nella biblioteca di Gabrielle Chanel: un punto di partenza che diventa il filo conduttore di una collezione capace di intrecciare fantasia e quotidianità, ricordando che anche la couture può accompagnare la vita reale delle donne.

Chanel Haute Couture Autunno Inverno 2026: il make-up raffinato (e una nuova visione della bellezza)

In questo universo poetico, dove ogni abito sembra custodire una storia fatta di ricami, trasparenze e piccoli dettagli nascosti, anche il beauty look contribuisce a definire un'immagine di femminilità raffinata, autentica e mai prevedibile. Non è un elemento accessorio, ma parte integrante della narrazione, pensato per accompagnare gli abiti senza sovrastarli.

Più che un semplice make-up, Chanel propone una visione «di una bellezza che cattura il mondo interiore di ogni donna», luminosa, sfaccettata e senza tempo, capace di evocare il fascino delle fiabe con una naturalezza sorprendente. È un'idea che si traduce in volti radiosi, espressioni morbide e dettagli essenziali, dove il trucco non costruisce una maschera, ma lascia emergere la personalità di ogni modella.

Pelle luminosa ma con naturalezza

L'incarnato è il punto di partenza di questo racconto. La pelle appare fresca, vitale e attraversata da una luminosità delicata che sembra nascere dall'interno. Non ci sono effetti artificiali né eccessi: il viso conserva le proprie caratteristiche, lasciando affiorare texture e naturalezza. Il risultato è tridimensionale, morbido e quasi impalpabile, perfettamente in sintonia con la leggerezza della collezione e con quell'idea di eleganza spontanea che attraversa tutta la sfilata.

Anche i volumi del viso sono valorizzati con discrezione. Gli zigomi acquistano definizione senza risultare scolpiti, mentre i punti luce sono soffusi e accompagnano i movimenti del volto in modo naturale. La luce non diventa mai protagonista assoluta, ma segue i lineamenti con delicatezza, restituendo profondità e armonia.

Chanel Haute Couture Autunno Inverno 2026: il trucco occhi e labbra

Lo sguardo interpreta la stessa filosofia. Sulle palpebre si posano riflessi dorati che catturano la luce con eleganza, regalando profondità senza appesantire il make-up. Il risultato è etereo e sofisticato, lontano da qualsiasi effetto grafico o da contrasti troppo marcati. Le sopracciglia, pettinate verso l'alto per ottenere un effetto "boyish", aggiungono carattere all'insieme mantenendo quella spontaneità che attraversa l'intero beauty look e che riflette l'idea di una femminilità libera da costruzioni troppo rigide.

Anche le labbra seguono questa ricerca di equilibrio. Il colore resta vicino alla tonalità naturale, con una finitura luminosa e confortevole che completa il volto senza attirare l'attenzione su di sé.

Il risultato è un beauty look che interpreta perfettamente lo spirito della collezione: delicato ma ricco di personalità, romantico ma profondamente attuale. Come gli abiti immaginati da Matthieu Blazy, anche il make-up racconta una storia, lasciando che sia la luce, più del colore, a esprimere il fascino senza tempo della donna Chanel.

Credit ph: Chanel Beauty Press Office, Spotlight/Launchmetrics