Dalla frenesia dell'Atelier cittadino alla libertà e alla poesia di un luogo di mare, Matthieu Blazy sceglie Biarritz per la sua prima sfilata Cruise da Chanel: scoprite le cinque cose che ci hanno conquistato di questa collezione



Matthieu Blazy sceglie un luogo caro a Gabrielle Chanel per portare in passerella la sua prima sfilata Cruise da quando ha assunto il ruolo di direttore artistico della Maison. A fare da sfondo alla collezione Cruise 2026/27 di Chanel, intitolata Sous le salon la plage, è Biarritz: affacciata sul mare, distante dal caos cittadino e dalla frenesia dell'Atelier parigino, è il luogo in cui Coco aprì la sua casa di alta moda e presentò le sue prime collezioni, fondò letteralmente il mito liberando la donna dai vincoli della sua epoca.





Credits: Courtesy of Chanel



La dimensione naturale rappresentata da questa meta fu parte integrante del suo messaggio innovativo, che mirava a dare al guardaroba femminile maggiore libertà di movimento: un nuovo approccio pratico, che permettesse di vivere le giornate tra sole, spiaggia e mare, con maggiore disinvoltura. Una disinvoltura che non è mai mancanza di eleganza e raffinatezza; dietro l'apparente semplicità e leggerezza dei capi di allora, come di quelli che osserviamo oggi in passerella, si celano lavorazioni tessili e materiali straordinari, che vogliono evocare la bellezza naturale del luogo.



Credits: Courtesy of Chanel

Il ritorno alle origini, alle intuizioni della fondatrice, è chiaro anche nella scelta della location: il Casinò della cittadina balneare, di fronte al quale Chanel aprì la propria boutique nel 1915. Suggestivo il colpo d'occhio, con il mare all'orizzonte che sembra unirsi alla passerella.

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Tra stivali in gomma e cuffie da bagno che lasciano spazio a scintillanti squame di paillettes per sirenette contemporanee, vi raccontiamo le 5 cose che ci hanno conquistato di questa sfilata Chanel Cruise 2026/27.



1. Gli elementi folk-chic

Credits: Courtesy of Chanel

Accanto al nero, colore tanto caro a Coco Chanel, immancabile in collezione – e omaggiato già dalla prima uscita (prima foto in alto) che riprende un bozzetto d'archivio – conquista la presenza del colore: righe, ricami e fantasie con tratti geometrici mixano alcuni dei colori tipici dello stile riviera, come il rosso, mixandoli in modo nuovo.

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Tra i pezzi più amati ci sono senza dubbio le gonne, nelle quali si esprime al massimo la capacità di Matthieu Blazy di lavorare con materiali diversi e di saperli trasformare in opere couture.



Credits: Courtesy of Chanel

Il tema delle righe è fortemente legato la mondo marino ma si rinnova nelle forme e nei colori.

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2. I gioielli e i ricami che omaggiano il mondo marino

Credits: Courtesy of Chanel

Conchiglie da indossare come bijoux, borse gioiello sulle quali trovano casa animali marini, abiti crochet che ricordano rami di coralli: sui capi e gli accessori in passerella ritroviamo elementi legati al luogo e alla sua fauna.



Credits: Courtesy of Chanel

Sulla maxi polo over la maglia viene lavorata riproducendo una cartolina di Biarritz con il sole che si tuffa nel mare.





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3. Le cuffie e i maxi stivali in gomma (che non ti aspetti)

Credits: Courtesy of Chanel

La vita da spiaggia, come una volta. Tutine che ricordano i costumi dei primi del Novecento, cuffie da bagno con maxi logo: ai piedi un paio di cuissardes in gomma con profili a contrasto (e immancabile doppia C): accessori inaspettati, che potrebbero risultare pop ma che rimangono eleganti e

4. Rosso corallo e crema: la combo colore dal sapore vintage

Credits: Courtesy of Chanel

Racconta un'estetica vintage ma è al contempo attuale: la combo colore rosso corallo e crema è l'accostamento estivo che non ci si aspetta e che risulta raffinato e leggero. Complici le forme, con lunghezze midi, scolli a barchetta o colletti da marinaio, raccontano una femminilità sofisticata ma quotidiana, che non ha bisogno di scoprirsi per risultare protagonista.

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5. Le paillettes dal luccichio "acquatico"

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Paillettes e cristalli portano in passerella il bagliore del mare e del sole al tramonto: negli abiti lunghi più eleganti, anche in versione tailleur con gonna lunga, quanto nel completo effetto denim, risplendono ricami iridescenti che enfatizzano la ricerca di movimento, e quell'idea di libertà, che Blazy ha scelto come fil rouge della collezione.

Credits: Courtesy of Chanel

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