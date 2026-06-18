L'equilibrio ideale tra colore e benessere: Chanel Rouge Coco Hydra Gloss, la palette di colori vivi per le labbra



L'estate è finalmente arrivata e sboccia sulle labbra con colori accesi e succosi. Gli Chanel Rouge Coco Hydra Gloss sono esattamente i lucida labbra di cui abbiamo bisogno per poter risplendere alla luce del sole durante il giorno o per accendere le nostre serate al mare.

Chanel Rouge Coco Hydra Gloss

L’evoluzione dei prodotti per le labbra è sempre più orientata verso formule capaci di unire l’aspetto estetico ai benefici della cura skincare. Gli Chanel Rouge Coco Hydra Gloss puntano proprio su questo equilibrio, offrendo un’idratazione prolungata che accompagna un finish lucido e sfaccettato. L'obiettivo è garantire morbidezza e comfort costanti, trasformando un semplice gesto di trucco in un'abitudine protettiva per le labbra.

Dopo la stesura, un complesso a base di peptidi lavora sulla superficie delle labbra, distendendo la pelle e offrendo un’azione barriera contro gli agenti esterni. Con il passare delle ore, la presenza delle ceramidi ricavate dalla camelia aiuta a rinforzare le difese naturali della pelle, sigillando l'umidità interna ed evitando la sensazione di secchezza.

Abbiamo portato questi gloss succosissimi (le tonalità disponibili sono ben 18 tra finish cremosi, perlati e con glitter) al mare e li abbiamo fatti provare alla modella Lando, protagonista del servizio moda Coco Beach.

Nello specifico abbiamo scelto due tonalità corallo, una più delicata (Superposition) e una più accesa (Solaire) da miscelare per un effetto iper lucido e vinilico con mille riflessi.

Il risultato è pieno, volumizzante, tridimensionale e super-riflettente. Gli Chanel Rouge Coco Hydra Gloss hanno la caratteristica di essere molto flessibili nell'utilizzo. Si può applicare una matita labbra dello stesso colore per un effetto della nuance scelta ancora più accentuato, oppure stendere prima dell'applicazione del gloss, un rossetto per saturare ancora di più il colore. Riapplicarli durante il giorno aumenta la loro durata e rinnova l'idratazione e la sensazione di morbidezza setosa ed elastica sulle labbra.

Chanel Le Rouge Ultra Tenue

Sempre a tema labbra per questa estate possiamo contare su Chanel Le Rouge Ultra Tenue per chi ama consistenze intense e a lunga tenuta. Da una parte si stende un velo di colore fluido, molto ricco di pigmenti, che si fissa sulla labbra in modo uniforme. Subito dopo, si applica il gloss trasparente dall'altro lato: questo secondo passaggio non serve solo a dare un finish lucido, ma crea uno strato che ammorbidisce le labbra e mantiene vivo il colore sottostante. A disposizione ben 21 nuance!

Chanel Rouge Coco Baume

Se invece l'esigenza è quella di un trucco più rapido e naturale, ideale da applicare anche senza specchio, l'alternativa è il balsamo in stick. La formula si comporta come un vero e proprio trattamento idratante, ma con l'aggiunta di una nota cromatica che si può stratificare a piacimento. Con un solo passaggio si ottiene una sfumatura leggerissima e trasparente, mentre ripetendo l'applicazione un paio di volte il colore si fa più intenso e coprente, pur mantenendo la freschezza tipica di un emolliente. Il cuore di questa formula, racchiusa nel classico astuccio bianco e oro, contiene un olio vegetale ricco di proprietà antiossidanti.

Godetevi anche il video per un'esperienza live di brillantezza!

Art direction: Daniela Losini / Artwork: Simona Rottondi / Foto e Video: Riccardo Rovelli / Location: Hotel Cenobio dei Dogi, Camogli / Jewels: Chanel Gioielleria