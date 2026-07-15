Alla prémiere newyorkese di “The Odissey” Zendaya ha indossato (oltre a un abito decisamente scenografico) un paio di orecchini davvero da vera dea! Ecco alcune alternative da tenere d’occhio durante la prossima sessione di shopping.

In queste ultime settimane ha fatto parlare di sé con i look sfoggiati in giro per il mondo durante il tour promozionale di “The Odissey” e anche ieri sera, alla prèmiere newyorkese del film, ci ha ricordato ancora una volta perché le sue mise sono sempre le più chiacchierate: Zendaya si conferma vera regina del method dressing.

Al photocall del nuovo colossal di Christopher Nolan, l’attrice, che nel film vestirà i panni di Atena, ha indossato un abito bianco drappeggiato con le ali, firmato dal brand parigino Matières Fécales, che non poteva certamente passare inosservato: un paio di ali dalle dimensioni notevoli!

Ma in realtà è stato un altro dettaglio del suo look in stile Nike di Samotracia ad aver catturato la nostra attenzione: i suoi orecchini con pendenti.

***Zendaya racconta il momento in cui si è innamorata perdutamente di Tom Holland***

Zendaya ha puntato per l’occasione su un paio di orecchini pendenti lunghi in diamanti dai motivi floreali di Chopard: la scelta azzeccata per completare alla perfezione l’estetica eterea e sofisticata del suo look.

Ma non temete, in circolazione si trovano anche alternative, dai prezzi decisamente più accessibili, che anche noi possiamo scegliere per dare una marcia in più ai nostri outfit estivi.

In maglia intrecciata, impreziositi da diamanti o da piccole perle: ecco una mini selezione di orecchini con pendenti, ispirati a quelli sfoggiati ieri da Zendaya alla prémiere di “The Odissey”, da mettere subito in wishlist.

Orecchini con pendenti: i modelli ispirati a quelli di Zendaya

TIFFANY&CO. Orecchini in platino con diamanti

Credits: tiffany.it

BRONZEALLURE Orecchini lunghi con design a treccia

Credits: bronzeallure.com

PANDORA Orecchini con fiocco e pavè a cascata

Credits: it.pandora.net

STROILI Orecchini pendenti in argento rodiato e zirconia cubica

Credits: stroilioro.com

SWAROVSKI Orecchini lunghi con pendenti

Credits: swarovski.com

BLUESPIRIT Orecchini in argento in maglia intrecciata

Credits: bluespirit.com

SIMONE ROCHA Orecchini in argento con le perle

Credits: mytheresa.com

Foto: GettyImage