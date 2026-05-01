Skincare, incarnato leggero e tocchi di luce per un risultato fresco, moderno e naturale: ecco come replicare il beauty look visto sulla passerella della Chanel Cruise Collection 2026/27

La prima sfilata Cruise di Chanel firmata da Matthieu Blazy segna un ritorno alle origini, scegliendo Biarritz come scenario simbolico. È qui, affacciata sull’oceano, che Gabrielle Chanel aprì la sua maison nel 1915, rivoluzionando il guardaroba femminile e liberandolo da costrizioni rigide. La collezione Cruise 2026/27, intitolata Sous le salon la plage, nasce proprio da questo spirito: un’idea di moda che unisce libertà di movimento, eleganza rilassata e un legame profondo con la natura. Biarritz diventa così non solo una location, ma un’immagine precisa: vento, mare, luce, vita all’aria aperta. Un’estetica fatta di spontaneità e leggerezza, dove il lusso si nasconde nei dettagli e non nell’eccesso. In passerella, questo si traduce in un guardaroba dinamico e fluido, dove convivono elementi opposti: il casual e lo sofisticato, il giorno e la sera, l’essenzialità e la ricchezza dei materiali.

La visione di Blazy nel beauty look della Chanel Cruise Collection 2026/27

Ed è esattamente questa visione che oggi ritroviamo anche nel beauty look, dal make-up alla nail art (tutta da copiare). Si parte dalla preparazione della pelle con un trattamento viso come SUBLIMAGE L’EXTRAIT DE NUIT che va lavorato dal centro verso l’esterno con movimenti ampi e distensivi. Questo gesto aiuta a distendere i lineamenti e a creare una base luminosa e uniforme. L’incarnato segue la stessa filosofia. Un prodotto leggero come LES BEIGES WATER-FRESH COMPLEXION TOUCH va applicato in modo uniforme, senza eccessi, per ottenere un effetto seconda pelle. Per definire i volumi, si utilizza una terra in crema come LES BEIGES HEALTHY GLOW BRONZING CREAM sotto gli zigomi, sfumandola con cura verso l’esterno.

Lo sguardo protagonista

Sugli occhi, il trucco resta essenziale. Una texture cremosa e luminosa sulla palpebra mobile, ben sfumata, basta per aprire lo sguardo e mantenerlo fresco. Le sopracciglia vengono definite con leggerezza e pettinate verso l’alto, per dare struttura senza appesantire. Infine, le labbra: un rossetto luminoso come ROUGE COCO FLASH – 280 Sweet completa il look con un solo gesto, aggiungendo un tocco di colore brillante ma naturale. Tocco finale le piume che aprono lo sguardo: un gesto più eccentrico assolutamente in linea con il mood della sfilata.

Le unghie dégradé delle modelle alla Chanel Cruise Collection 2026/27

Il mondo acquatico vive nelle sfumature scelte per la nail art, multicolore, effetto dégradé con accent nail glitterate e metalliche perfette per la spiaggia e per l'estate. Tradotto: tutte da copiare!!

Credit ph: Courtesy of Chanel Beauty