Volete sperimentare un nuovo trucco occhi per Natale? Lasciatevi ispirare dalle nostra selezione

Siete stanche dei soliti colori natalizi e volete provare tonalità e abbinamenti diversi dal solito?

Abbiamo selezionato per voi 11 make up occhi perfetti da sfoggiare sotto l'albero: tra smokey eyes, eyeliner e trucco bicolor, ecco le proposte più belle viste sulle passerelle.

Violet&Red

Pennellate di polveri viola sulle palpebre si uniscono a dettagli in rosso lungo la rima inferiore e sulla piega: un trucco perfetto per catturare l'attenzione!

In the mood for red

Labbra e occhi nelle sfumature del rosso: mattone per il rossetto, carminio per gli occhi valorizzati da una passata di mascara allungante.

Gold eyes

La tonalità più classica per le feste veste gli occhi per un effetto full color. Provate un ombretto in crema come base e una polvere arricchita di glitter sul centro della palpebra per rendere ancora più scintillante il risultato.

Smokey eyes con glitter

Sfumate una polvere antracite opaca e applicate dei glitter dorati sulla rima superiore e inferiore: è un trucco super easy!

Matita oro

Se volete provare un altro trucco occhi easy-to-do, scegliete una matita o un kajal dorato e applicatelo lungo il contorno. Completate il beauty look con un rossetto scuro dal finish matte.

Peach attitude

Colorate le palpebre con un delicato ombretto pesca da abbinare all'outfit o all'accessorio. Il rossetto ideale? Ovviamente very red!





Eyeliner grafico

Per chi non vuole rinunciare alla classica riga nera, ecco una soluzione ispirata ai grafismi orientali.

Nei colori della terra

Non solo rosso e oro: le feste natalizie possono essere l'occasione giusta per dare un tocco luminoso al make up nude nelle tonalità terra e bronzo.

Twiggy Style

Make up ispirato agli anni Settanta: le ciglia sono separate con precisione mentre una cascata di glitter dorati illumina lo sguardo.

Deep violet

Ancora un trucco in cui il viola è protagonista: il tocco dorato rende più giocoso il finish.

Grafismi bon ton

Un insolito smokey eyes con accenti dorati è accostato a un eyeliner opaco lungo la rima inferiore: un'alternativa perfetta per chi ama lo stile orientale.

Artwork: Elisa Costa

Credit ph: Mondadori