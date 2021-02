I capelli rame, mogano o ciliegia sono sempre in grado di dare un twist particolare al look. Ma qual è il migliore make-up capelli rossi? Ve lo spieghiamo in questo articolo

Ci sono tanti motivi che ci spingono ad amare il capello rosso: è originale, è un colore deciso che difficilmente passa inosservato, infine esalta l'incarnato e il colore degli occhi. Nuance strepitosa, spesso però il rosso non è facilissimo da gestire soprattutto quando dobbiamo decidere che colori abbinare per il beauty look. Ecco come rendere ancora più bella questa tonalità con un make-up capelli rossi in grado di valorizzarla.

Make-up capelli rossi: il trucco viso

In genere, le persone con i capelli rossi hanno anche la pelle molto chiara, che è anche più sensibile e sottile. La prima cosa da fare è, quindi, adottare una skincare molto rigorosa. Mai senza una crema idratante da mescolare, eventualmente, al fondotinta o al primer viso. Nella scelta del migliore colore di fondotinta, come sempre è il sottotono il punto di riferimento. Il rosato è il colore più diffuso tra chi ha i capelli rossi, ma osservare attentamente la pelle allo specchio è uno step che non si può saltare. Per quanto riguarda il finish del fondotinta, invece, come sempre è il gusto soggettivo a prevalere. Il nostro consiglio è evitare prodotti dall'eccessiva coprenza e preferire fondotinta leggeri dall'effetto naturale e seconda pelle, a volte sostituibili anche dal correttore da stendere con la punta delle dita o con il pennello.

E le lentiggini?

Capitolo lentiggini, molto diffuse tra chi ha i capelli rossi. Noi le adoriamo (e non solo noi - date un occhio all'hastag #freckles su Instagram e Tik Tok) ma come sempre sta a voi decidere se nasconderle o meno. E per il blush? Albicocca e pesca sono i colori più gettonati nel make-up capelli rossi. Fate un prova!

Il trucco occhi e sopracciglia

Per scegliere il colore giusto, bisogna basarsi sulle tonalità delle iridi. Chi ha gli occhi azzurri, punterà su un ton sur ton oppure sulle tonalità del rame e del bronzo. Un abbinamento fantastico con gli occhi verdi è con l'ombretto rosso o bordeaux intenso. Promosso a pieno voti il viola che è ideale anche se avete gli occhi castani o nocciola. Se amate, infine, giocare con i contrasti, azzurro e blu su capelli rosso rame sono perfetti, quando le iridi sono più scure. Sebbene queste siano delle regole base per il make-up capelli rossi, sono tante la varianti da sperimentare come l'oliva, il verde, la cannella e il ruggine. Non amate l'ombretto? Niente di meglio che utilizzare l'eyeliner, nero (se il rosso è scuro) o in una delle tonalità citate. Infine, un veloce focus sulle sopracciglia che, soprattutto nel caso del rosso rame naturale, non devono mai essere troppo scure. Optate per matite per sopracciglia nelle tonalità del rosso tendenti al marrone.

Make-up capelli rossi: il trucco labbra consigliato

Sulle labbra vincono i colori come il corallo, il pesca, il rosso classico con un sottotono aranciato e i nude chiari, da scegliere sempre in base al sottotono. Fino a un po' di tempo fa i colori scuri erano banditi nella palette make-up capelli rossi. Se, però, date un occhio alla gallery con i migliori make-up consigliati a chi ha i capelli rossi, vedrete che, al contrario, siete assolutamente di libere di provare anche le tonalità dark, in base al mood e all'effetto che desiderate.

