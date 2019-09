Voglia di capelli rossi? Lasciatevi ispirare dalle modelle dalle iconiche chiome infuocate

Inutile negarlo, il fascino dei capelli rossi rimane sempre ai livelli top delle tendenze di ogni stagione. Quante volte, pensando di cambiare colore, abbiamo accarezzato l'idea di regalarci una chioma rosso fiammante?



Se state pensando di convertirvi a dei belissimi capelli ramati, prendetevi del tempo per ponderare al meglio la decisione. Sappiate che il rosso, per quanto affascinante, è un colore difficile da mantenere.



Ma se siete ormai parte del team #redhead, prendete ispirazione dalle muse della moda dai capelli rossi più iconici, perché anche le modelle acquistano quella marcia in più con una chioma infuocata.



Alexina Graham



È il primo Angelo della Victoria's Secret squad dai capelli rossi. Alexina Graham sfoggia una chioma ramata degna di ogni supermodel, con un movimento naturale e appena accennato, a tutto volume.



Mariacarla Boscono



La top model amatissima per i suoi colori profondi e mediterranei ha stupito tutti quando si è presentata in pubblico con una nuova chioma rosso fiammante (con sopracciglia in tinta). La parentesi rossa sembra ormai terminata, ma mai dire mai. Una volta che si prova il rosso, è difficile dirgli addio per sempre.



Rianne Van Rompey



È una delle modelle più richieste del momento e non è difficile capire perché. In passerella il suo beauty look spicca su tutti gli altri, merito sicuramente dei capelli rossi naturali dalle sfumature strawberry.



Lily Cole



Una vera e propria icona della moda, musa, tra gli altri, di Vivienne Westwood. Deve il suo fascino in larga parte ai folti capelli rossi dall'allure rinascimentale.



Karen Elson



Un altro grande volto della moda dalla doppia anima di cantante. Indimenticabili le sue onde vaporose spesso accompagnate da baby fringe, per un look rétro tutto da copiare.



Cintia Dicker



I suoi colori caldi e le sue lentiggini l'hanno resa una bellezza unica e richiestissima, sopratutto da Sports Illustrated. La sua chioma rossa è intensamente ramata e super luminosa, a cui ama abbinare un look doll-like.



Kiki Willems



Il suo volto sarà molto familiare a tutti gli appassionati di moda, perché ha calcato tutte le passerelle più importanti delle ultime stagioni. I suoi capelli rossi sono intensi e dalle tonalità profonde, in perfetto stile #foxyhair.



Madison Stubbington

La sua è una bellezza eterea, con capelli ramati molto chiari che sconfinano nel biondo fragola. Gli stilisti, come Anna Sui, amano mettere in risalto il suo stile con beauty look dal feel alternative.



