Volete portare il rossetto rosso in estate? Provate le tonalità calde del chili, perfette per enfatizzare l'abbronzatura e creare beauty look glam

Stupendo sulla pelle abbronzata - ma sarà ottimo anche in autunno, provare per credere - il rossetto rosso caldo è uno statement in estate.

Le sfumature da scegliere

Le sfumature e le possibilità sono infinite: dal classico rosso aranciato passando per rosso bruciato, quasi marrone, al nude hot, tutti possono indossare questo tipo di lipstick.

Come portare il rossetto rosso in estate

Per un effetto en vogue, abbinate il vostro rossetto rosso caldo a una base viso glowy scaldata dal bronzer.

Imprescindibile poi il mascara nero, applicato con decisione per equilibrare il look e, naturalmente, le sopracciglia ben pettinate. Sarete al top!

I migliori rossetti rosso caldo per l'estate

Date quindi una chance al rossetto rosso in estate con le shade calde che abbiamo selezionato per voi continuando a leggere questo articolo.

Effetto seconda pelle per il rossetto rosso aranciato dalla formula liquida opaca a lunga durata.

Rosso aranciato bruciato che vira al marrone in formula opaca - ma non secca - per un effetto matte ma confortevole.

Un rossetto liquido opaco resistente all'acqua - la casa produttrice promette fino a 10 ore di tenuta - in nuance rosso mattone chiaro.

A metà strada tra un rossetto e un balsamo labbra, questo lipstick rosso aranciato in finitura glaze, idrata a fondo e volumizza.

In vendita esclusiva nelle profumerie Douglas Italia, è un rossetto semi liquido senza peso. La sua particolare formula - perfettamente in linea con il trend hybrid beauty - vanta estratto di fiori di dalia variabilis, antiossidante e protettivo.

L'iconico lipstick che non lascia traccia compie 20 anni! Per celebrare questo speciale evento Max Facotor lo propone in 6 nuove nuance in edizione limitata. Questa variante, uno splendido rosso spicy, segue i movimenti delle labbra, che risultano così rimpolpate e intensamente colorate a lungo.

Un rosso caldo e speziato per un rossetto avvolgente e confortevole. Elegantissimo, sorprende e si sposa splendidamente con ogni incarnato!

Arancio bruciato con un tocco di cannella, pepe e peperoncino. Un lipstick di carattere che rende al meglio sulla pelle abbronzata.

Rosso arancione scuro bruciato. Un rossetto satinato che mantiene le labbra idratate e luminose fino a 12 ore grazie all'esclusiva formula con olio di argan e burro di karitè.

Credits Ph.: Smashbox - Gucci Beauty