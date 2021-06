Come avere sopracciglia perfette dall'aspetto naturale? Ecco i consigli e i prodotti da provare

Le sopracciglia perfette sono un elemento fondamentale del viso, perché donano carattere allo sguardo, lo valorizzano, e contribuiscono a definire i lineamenti dell'intero volto.

Per avere sopracciglia perfette dall'aspetto naturale, grazie anche all'utilizzo dei prodotti giusti, è necessario individuare la loro forma ideale, seguendo la tecnica della "mappatura": con l'aiuto di una matita si individuano i punti in cui inizia e finisce il sopracciglio, insieme al suo punto più alto.

Tenendo l'estremità di una matita affianco al naso, troverete all'altra estremità della matita il punto iniziale del vostro sopracciglio perfetto. Mantenendo la matita ferma affianco alla narice e muovendo l'altra estremità fino a fermarla in corrispondenza della pupilla andrete a individuare la zona più alta dell'arcata sopraccigliare, e proseguendo il movimento verso alla parte esterna dell'occhio troverete anche la fine del sopracciglio.

Delineando questa traccia di massima otterrete la forma di sopracciglia perfetta per voi, e potrete valutare la necessità di eliminare i peletti che fuoriescono.

Affidatevi alle mani esperte delle consulenti di un brow bar se vi approcciate alla definizione delle sopracciglia per la prima volta. In questo modo eviterete di commettere errori.

La forma delle sopracciglia può poi essere definita attraverso un grande alleato: il make-up.

Esistono molti prodotti specifici per definire, riempire, colorare, e gestire le sopracciglia.

Dalle matite al gel, dalle polveri alle tinte: scegliete i vostri prodotti preferiti in base al risultato che desiderate ottenere.

Prodotti per sopracciglia in crema

Tarte Frameworker Brow Pomade: la formula cremosa e pigmentata scivola con facilità per disegnare le sopracciglia, riempirle e definirle. Una volta asciugato, dura fino a 24 ore.

Pennello per sopracciglia

PenMelly Pennello Occhi e Sopracciglia n°12: il pennello diagonale è ideale per disegnare le sopracciglia utilizzando i prodotti in crema. Si preleva una piccola dose e si tratteggiano i peletti seguendo la direzione delle sopracciglia.

Palette sopracciglia

Benefit Brow Zings Pro Palette: perfetta per chi desidera avere tutti i prodotti sopracciglia necessari in un'unica palette piccola e compatta. Presenta un mix tra polveri e cere per disegnare, definire e fissare le sopracciglia.

Gel sopracciglia trasparente

espressoh Hey Broh: grazie alla sua formula a base d'acqua nutre le sopracciglia mentre le tiene in ordine per tutto il giorno, lasciando loro un aspetto naturale.

Gel sopracciglia colorato

Milk Makeup Kush Fiber Brow Gel: disponibile in 8 tonalità, contiene al suo interno delle minuscole fibre che si depositano sulle sopracciglia e sulla pelle sottostante per creare un effetto di maggior densità e volume.

Matita sopracciglia con pennello

Diorshow Kabuki Brow Styler: presenta da una parte una mina triangolare dalla formulazione in crema a lunga durata, fino a 12 ore, mentre sull'altra estremità ha invece un mini pennello kabuki a setole morbide, ideale per sfumare il prodotto.

Matita sopracciglia di precisione

Charlotte Tilbury Brow Cheat: ha una punta sottile di microprecisione incurvata con cui è possibile disegnare i singoli peletti delle sopracciglia con un effetto ottico naturale.

Matita sopracciglia effetto microblading

Sephora Microblading Brow Pen: l'effetto di microprecisione si divide in quattro tratti sottili e netti, che si tracciano contemporaneamente con la penna a quattro punte, che mima l'effetto del microblading.

Tinta sopracciglia

Deborah 24 Ore Brow Tint: la tinta per sopracciglia consente di disegnarle con facilità e di mantenere il risultato ottenuto fino a 2 giorni.

