Qual è la terra abbronzante migliore 2021? Abbiamo selezionato per voi le novità top del periodo, in un'alternanza di prodotti di lusso, bronzer low cost e referenze innovative, con un occhio di riguardo a pack e ingredienti.

Il bronzer è uno dei prodotti da trucco più amati, particolarmente in estate, perché sublima l'incarnato e ci dona un aspetto sano all-year-long.

Come applicarlo al meglio? Come spiegato da Anthony Chasset, Inernational Make Up Artist Guerlain: "Il mio suggerimento è quello di applicare la terra abbronzante nei punti che sul viso tendono a colorarsi naturalmente, come le gote, il ponte del naso e la fronte, proprio dove il sole si posa". "In alternativa - continua Chasset - la classica tecnica del "disegnare un tre" ai lati del viso partendo dalla fronte e arrivando alla mascella, è sempre vincente".

Terra abbronzante migliore 2021

Ecco qui di seguito il meglio dei bronzer per l'estate 2021 con alcune tip per l'applicazione.

Troverete diverse valide alternative sia in fatto di prezzo che per quanto riguarda la finitura - opaca, shimmer o satinata? - e la selezione colore.

Scegliete il vostro preferito continuando a leggere questo articolo!

Un'edizione limitata preziosa che unisce bronzer a un tocco caldo di blush e illuminante. Le tonalità proposte possono essere mixate tra loro per creare un look bonne mine, oppure separate per dare vita a uno sculpt naturale a regola d'arte, dal flush luminoso.

Una crema gel dall'effetto soft focus che cela le imperfezioni e rende la pelle naturalmente abbronzata e levigata. In finitura opaca, è un must have tutto l'anno, imprescindibile in estate. I colori proposti dalla maison sono due.

Proposta come "vellutata" e "avvolgente", questa terra cotta offre un effetto ambrato di pelle baciata dal sole. Le tonalità disponibili sono tre, due luminose-satinate e una perfettamente opaca.

Il marchio italiano, celebra il nostro Paese con questa terra in edizione limitata. Un omaggio a Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua scomparsa. Sulla cialda è infatti impressa una citazione della Divina Commedia: "L'Amor che move il Sole e l'altre stelle". All'interno di un prezioso cofanetto troviamo anche un pennello applicatore.

La nuova terra del marchio low cost per l'estate 2021 è parte della linea Essence Hello, Good Stuff! Si tratta di un bronzer 2in1 con burro di cacao, composta al 99% da ingredienti naturali. Dal dolce profumo di cacao, è consigliata per gli incarnati da chiari a medi.

Deborah Milano Maxi Terra Safari si ispira ai toni caldi della savana. In edizione limitata - in tre nuance opache e una multi effetto - si applica sul viso enfatizzando fronte, zigomi, ponte del naso e mascella, scendendo poi sul collo, per donare un look abbronzato. Una valida alternativa anche per la pelle scura.

Pelle morbida e abbronzatura naturale con la terra multi-shade in edizione limitata. Dal pack colorato da collezione, ha una formula arricchita da un micropatch vegetale che trattiene l’acqua sulla superficie della pelle, prevenendo la disidratazione. Si avvale inoltre dal celebre complesso antinquinamento Clarins.

Un prodotto deluxe composto al 95% da pigmenti di origine minerale, proposto dalla maison in otto varianti di colore. La sua formula è infusa di fiore di viola del pensiero selvatica, studiata per preservare la normale idratazione cutanea offrendo un comfort duraturo.

Resistente ad acqua e sudore, questo bronzer arricchito da argilla amazzonica ha una formula sottile e particolarmente stratificabile. Il pack, poi, è super glam!

Un nuovo bronzer luminoso in edizione limitata lanciato dal marchio di San Francisco per celebrare i 20 - abbronzatissimi - anni della terra Hoola. Questa variante si può applicare su viso e corpo per creare un effetto radioso, caldo e piacevolmente glow. Il perfect match? In sovrapposizione con la sua versione opaca, per un effetto vacanza tono su tono.

Zero macchie ed effetto waterproof - perfetto per l'estate! - con la terra del marchio britannico. Data la texture sottile, può essere utilizzata per scolpire il viso, creando il classico "tre" ai lati del viso, oppure si può applicare su tutto il viso per mimare un effetto abbronzatura. I colori disponibili sono quattro.

Sephora Collection Bronzer Illuminante è composto al 94% da ingredienti di origine naturale. Si tratta di un prodotto multitono che non crea spessore sul viso, ha una formula vegana e un pack eco-sostenibile. Le tonalità proposte sono tre.

Sei diverse tonalità di colore lievemente perlate, pensate per essere mixate a piacimento o per creare un effetto sculpt personalizzato. Il marchio francese propone questa terra abbronzante in due varianti di colore.

Una terra abbronzante dal pattern che chiamata gli antichi scudi tribali. Il marchio italiano mixa in questo prodotto polveri opache e satinate con un tocco d'oro, ideali per enfatizzare al meglio la pelle abbronzata.

Un duo viso in formato travel size perfetto da mettere nel beauty case delle vacanze. Ha una formula HD che leviga la pelle e la perfeziona, per un effetto sunkissed luminoso assolutamente irresistibile.

Vitamina C e profumazione agrumata per la terra budget friendly. Proposta dal marchio italiano in diverse nuance di colore, la nostra proferita include anche blush e illuminante. Per ottenere un incarnato levigato e bronzeo è possibile scolpire i contorni del viso con la terra, per poi colorare le gote con il fard e la parte alta degli zigomi con l'highlighter.

Si chiama Terra Belle Mine Effetto Naturale ed è un bronzer arricchito da vitamina E che include anche una shade illuminante. Declinato in tre varianti di colore, ravviva l'incarnato ed ha una texture sottile. Le nuance possono essere usate anche per un trucco occhi luminoso.

