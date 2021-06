Il mondo della cosmesi è in continua evoluzione e, oggi, sono sempre di più i prodotti ibridi che uniscono l’azione della skincare a quella del make-up. Ecco cosa bisogna sapere sul tema e i prodotti must have

Il makeup diventa skincare e vice versa. Oggi, la cosmesi, si avvale di tecnologie sempre più all’avanguardia e, questo, riguarda sia il trucco che la cura della pelle. Se si amano entrambi questi mondi, allora perché non fonderli insieme in prodotti ibridi che uniscono le funzioni dell’uno e dell’altro?

Per chi non ha mai tempo o cerca prodotti davvero rivoluzionari che possano agire in entrambi i settori in un solo gesto, questi prodotti ibridi sono la vera soluzione da provare. Dai primer illuminanti e a lunga tenuta fino ai fondotinta che nutrono e reggono tutto il giorno senza muoversi sul viso. Un sogno? Non più, grazie alla nuova tendenza minimal della skincare dove i prodotti ibridi non possono proprio mancare.

Una formulazione universale e multi-azione in grado di unire la protezione dai danni dei raggi UVA/UVB, prevenendo così i segni dell’invecchiamento precoce, a un finish setoso, uniformato e levigato.

Da applicare con le mani dopo l'abituale skincare, questa cc cream, avvolgerà la pelle per donare comfort e idratazione estrema anche per le pelli più esigenti.

Il primer è stato visto per anni come uno step incerto e incompleto nella beauty routine: cura la pelle o la prepara per il trucco. Oggi, invece, sono sempre di più le basi viso che lavorano sul viso come jn siero, ma senza dimenticare il ruolo di pimer: preparare la pelle al fondotinta.

Una formula potenziata con tecnologia microfluidica, cioè con goccioline di Olio di Rosa Nera sospese in un gel idratante a base di Acido Ialuronico, che dona idratazione e compattezza alla pelle.

Tenere in ordine ciglia e sopracciglia mentre se ne si stimola la crescita e si prova a rinfoltirle non è più un desiderio irrealizzabile, ma un prodotto ibrido pensato e creato da Filorga.Facile da usare, proprio come fosse make-up, e utile per ripopolare quelle sopracciglia abbattute da anni di pinzette feroci.

Illuminante e skincare non sembrano avere niente in comune, ma Pixi ha ribaltato le regole del gioco con il suo +Rose Glow-y Powder. Una polvere setosa e impalpabile da applicare sugli zigomi per metterli in evidenza e, allo stesso tempo, lenisce e idrata grazie all’estratto di Rosa, ha potere antiossidante per merito dell’Acido Ferulico e, infine, nutre e idrata con l’olio di Jojoba. Un must have da avere sempre nel beauty e da usare come blush, ombretto o illuminante.

Erborian da anni propone e fa amare a tutti i prodotti ibridi che unisono le qualità della skincare a quelle del trucco. Ultima arrivata è la Skin Hero, che leviga e illumina l’incarnato, lasciando una sensazione di freschezza, per una pelle morbida e idratata. Basteranno 7 giorni di applicazioni continuative per vedere la pelle radicalmente cambiata e con una grana più sottile e compatta.

Nell’ultimo anno è stato impossibile non rivalutare i lip balm colorati: idratanti e piacevoli da indossare, sono perfetti per chi non vuole rinunciare a un tocco di colore neanche tra una call video e l’altra. Il Lip Crayons di Honest beauty unisce il colore pieno e ricco a una miscela di olio di cocco, burro di murumuru e burro di karité per labbra morbide a lungo.

Direttamente dalla skincare coreana arriva uno dei trend più amati degli ultimi anni: il cushion. Usato specialmente per quanto riguarda i fondotinta. Questo prodotto, infatti, unisce la protezione solare (con filtro basso) a un colore naturale con idratazione a lunga durata. Ottimo anche come trattamento anti-rughe grazie al coenzima Q10 a cui deve il nome.

Basta qualche goccia di D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops per ottenere un leggero colorito abbronzato. Da aggiungere a un siero trasparente o a una crema idratante per stemperare ancora di più il colore, questo prodotto grazie ai di semi di marula vergine, ribes nero, vitamina F (acidi grassi) contribuiscono a ripristinare il delicato equilibrio che favorisce la funzione di una barriera per una pelle sana e appena colorata.

Autore: Gaia Magenis / Photo credits: unsplash - pexels