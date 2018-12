Tempo di rinnovare il "guardaroba" dei rossetti: trovate il vostro nuovo lipstick del cuore con la nostra selezione

Avete già provato i nuovi rossetti? Scegliere fare i tanti nuovi prodotti non è facile: tra mille finish e shade proposti, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Vi diamo una mano noi: abbiamo provato le ultime novità di stagione e scelto 10 rossetti must ai quali è impossibile resistere.

Trovate i vostri "mai più senza" con la nostra selezione!

Nato dalla collaborazione con la make up artist Vlada Haggerty, ha una formula ricca di olio di Jojoba, Albicocca e Girasole. Dona un colore ricco e saturo con una finitura cromata non granulosa.

Con un effetto arioso perfetto, questo prodotto multitasking regala alle labbra un colore leggero, lavorabile e waterproof.





Questo rossetto nella tonalità bacca scura ha una consistenza morbida ed elastica e assicura una copertura ricca.

Ha una texture che garantisce un'applicazione scorrevole per un delizioso effetto "balm-like" dal colore pieno.

Caratterizzato da un colore super pigmentato, regala una finitura matte ma confortevole. Osate questo blu intenso!

Pensato per chi ama il rossetto opaco, questa novità in casa Dior garantisce un impatto colore sorprendente per una tenuta 12 ore confortevole.

Delicato e setoso, in una tonalità madreperlata rossa, è facile da applicare e confortevole grazie all'estratto di Rosa nera dalle proprietà nutrienti e agli oli leggeri.





Cambia il pack - da collezionare - per questo storico rossetto. L'iconico rosso ha all'interno la stessa formula: sfere di Acido ialuronico e olio di Commiphora per levigare e riempire le labbra.

Ha una texture vellutata che si stende uniformemente donando una piacevole sensazione sulle labbra mentre la Vitamina E regala idratazione.



Dalla formula cremosa e dal finish metallico, è il rossetto perfetto se desiderate un risultato super luminoso.

Artwork by Elisa Costa