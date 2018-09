Venti tonalità tutte da provare: scoprite con noi i nuovi Le Phyto Rouge di Sisley Paris

Cos'è il rossetto se non un gioco in cui le labbra e la bellezza femminile sono protagoniste? Sinonimo di accessorio, regala dinamismo, personalità e buon umore a chiunque lo indossi.

Noi di Grazia.it abbiamo scelto di “giocare” con i nuovi Le Phtyo Rouge di Sisley Paris in una location che con la memoria rimanda a quando, da bambine, ci divertivamo con uno dei nostri passatempi preferiti, “dire, fare e baciare”. Abbiamo deciso di interpretarlo a modo nostro, con l'aiuto di tre girls speciali. Pronte a immergervi nel colorato mondo Sisley Paris?

Dire: let's celebrate the red power

Claudia Ciocca non ha dubbi: il suo colore preferito è Phyto Rouge 42 Rouge Rio, un rosso freddo perfetto per ogni occasione. Siete anche voi delle red addicted? Provate le quattro nuove nuance super idratanti di Sisley Paris!

Il beauty look ideale da abbinare al rosso di Phyto Rouge ha un leggero effetto bonne mine, proprio come quello sfoggiato da Claudia.

Fare: avvolgi le labbra di un confort speciale!

Clara Nanut adora l'arancione. La tonalità indossata è Le Phyto Rouge 31 Orange Acapulco: vitaminico e deciso, è il colore della positività che illumina il sorriso di una luce speciale.

I nuovi 4 rossetti Le Phyto Rouge della famiglia “Les Oranges” sono unici perché possono accostarsi a qualsiasi tipo di incarnato anche grazie alla copertura modulabile e alla tenuta impeccabile a prova di sbavature.

Baciare: l'indimenticabile “First Kiss”

Volume, colore e intensità: con Le Phyto Rouge le labbra sono...tutte da baciare.

Indossate il fuxia scelto da Anja Tufina: semplicemente favoloso! È Le Phyto Rouge 23 Rose Delhi della famiglia di “Les Roses”, una palette di sette nuance di rosa, dalla più lieve alla più intensa.

Colori super catchy ma anche morbidissimi grazie alla tecnologia “First Kiss”: delicata e fondente, la texture di Le Phyto Rouge scorre sulle labbra come un fluido levigante per un confort assoluto.

Date subito un bacio!

Le Phyto Rouge: una texture che cattura all'istante

Delicata e morbida, la texture assicura un'applicazione scorrevole che si trasforma in una piacevole carezza sulle labbra. Truccarle non è mai stato così semplice! Il merito è anche della formula in cui è presente un trio di esteri, oli e cere che crea un film ultra-confortevole e apporta un delizioso effetto “balm like” tanto amato dalle nostre girls.

Il beauty look da abbinare al Phyto Rouge arancione? Un filo di mascara e un blush delicato – è il make up di Clara: non serve altro per essere super glam!





Scoprite nella gallery tutti i nuovi Le Phyto Rouge di Sisley Paris!

Credit ph: Matteo Valle

Credit Video: Fabio Persico

Sitting Editors: Daniela Losini e Michela Marra

Location: Sisley Paris Milan Headquarter