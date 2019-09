Labbra rosse, eyeliner very black e pennellate di colori su chignon super chic: è l'eleganza cubista firmata Jeremy Scott per Moschino PE 2020. Il racconto del backstage

Un omaggio all'arte cubista: sulle passerelle di Moschino PE 2020 sfila una donna dal carattere forte, avvolta in abiti coloratissimi - come è nel DNA di Jeremy Scott - che sembra uscita da una tela di Picasso.

Cornici che si trasformano in abiti, tessuti dipinti a mano e capelli raccolti resi più vivaci da pennellate di colore: il connubio tra arte e moda - non una novità di per sé - è qui tradotto in un look da señorita leggermente sopra le righe, come piace allo stilista.

Geometrie e colori accesi sì, ma con grazia ed eleganza che nel make-up si traduce in eyeliner opaco very black e labbra rosse delineate con la massima perfezione.

«Ho voluto creare un make-up chic e minimalista ma, allo stesso tempo d'impatto - ci racconta il key artist Kabuki per MAC Cosmetics nel backstage della sfilata -. Ho disegnato delle sopracciglia molto arcuate enfatizzandole. Ho, poi, reso più luminosa la pelle creando un contrasto con il resto del trucco caratterizzato da un disegno quasi geometrico dell'eyeliner e delle labbra colorate con due diverse tonalità rosse del Retro Matte Liquid Lipcolour».

Riprende la nuance scelte per il trucco labbra la manicure firmata da Antonio Sacripante per pArish: una lacca rosso fuoco per una nail art super femminile.

Tocco d'artista anche per le acconciature che portano la firma di Julien D'ys per GHD (il nome vi dice qualcosa? È il famoso hair stylist che rivoluzionò, nel 1998, il look di Linda Evangelista suggerendole di trasformare i suoi lunghi capelli in un haircut più corto: un'intuizione geniale che fece decollare le carriere di entrambi).

Da Linda a Gigi e Bella Hadid, Joan Smalls, Kaia Gerber e Irina Shayk: nel backstage di Moschino PE 2020 non potevano mancare le top del momento che si sono affidate alle mani di Julien D'ys. L'hair stylist ha realizzato degli chignon bassi dividendo le chiome in due sezioni separate da una riga centrale. Poi ha vivacizzato le lunghezze con pennellate di colori fluo: dal rosa al verde, dal blu all'arancione per un effetto decisamente scenografico.

Moschino Primavera/Estate 2020: il backstage Joan Smalls

Irina Shayk

Gigi Hadid



Kaia Gerber

Julien D'ys al lavoro















































Le prove prima della sfilata

Make up: MAC Cosmetics

Key Artist: Kabuki

Hair: Julien D'ys per GHD

Credits ph.: Francesca Merlo