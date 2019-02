Trucco occhi in primo piano, volume hair e tanto, tantissimo colore: scoprite con noi il beauty look della sfilata di Moschino A/I 2019-20

Jeremy Scott adora giocare con i colori: pop, vibranti, eccentrici, audaci, sono il fil-rouge delle sue collezioni. Quella dell'autunno-inverno 2019-20 non è da meno: la passerella si trasforma in uno show, o meglio nel set di “OK il prezzo è giusto” nella versione americana: gli abiti sono arricchiti di pailettes e lustrini per celebrare lo stile televisivo degli anni Ottanta.

«Il colore è il protagonista della collezione», spiega nel backstage Tom Pecheux, key artist per MAC Cosmetics. Focus del make-up sono gli occhi: le palpebre sono colorate con tonalità diverse di ombretti (dal verde al viola, dal turchese all'oro fino al blu), in base al look scelto per la modella.

L'eyeliner è allungato verso la tempia per un finish che strizza l'occhio agli anni Settanta, mentre la pelle è ipercurata e luminosa grazie all'uso dell'illuminante applicato in alcuni punti chiave.

«Abbiamo utilizzato le polveri della palette “Hyper real” - racconta Michele Magnani, Global Senior Artist di MAC Cosmetics -. Con il pigmento vaniglia abbiamo realizzato un effetto taglio pulito lungo l'angolo esterno dell'occhio; con la stessa polvere abbiamo colorato lo zigomo mentre con il blush abbiamo riscaldato il colorito. Per completare il make-up abbiamo applicato un rossetto nude sulle labbra e picchiettato al centro il pigmento vaniglia per una finitura frost-chic».

Anche l' acconciatura vuole la sua parte: volume hair è la parola chiave. Le pettinature ipercotonate, create da Jimmy Paul per ghd- riprendono il mood anni Ottanta: la verticalità è enfatizzata dalle trecce raccolte sulla sommità della testa e nascoste dalle parrucche modellate con colpi di phon e lacche extrafissanti.

La nail art, firmata da MissPop, personaggio storico nel backstage di Moschino, è glitter.

Per realizzarla, è sufficiente applicare prima uno smalto rosa nude e poi una lacca glitterata: l'effetto è super scintillante!





Venite con noi nel backstage di Moschino A/I 2019-20 e guardate la gallery con tutti gli scatti della collezione!

Make-up: MAC Cosmetics

Key Artist: Tom Pecheux

Hair: Jimmy Paul

Nail art: Miss Pop per Essie

Credits ph.: Federica D'Arrigo