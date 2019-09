Siete pronti a scoprire tutte le tendenze beauty viste alla Milano Fashion Week? Vi raccontiamo come porteremo il trucco, i capelli e le unghie per la prossima stagione PE 2020

Reduci dalle emozioni di un'altra Milano Fashion Week, siamo qui per raccontarvi, attraverso i nostri occhi, le migliori tendenze di bellezza che vedremo durante la prossima stagione Primavera Estate 2020, per quanto riguarda trucco, capelli e unghie.

Siamo state nei backstage per vedere nascere i prossimi trend e condividerli con voi.

Tendenze trucco PE 2020

Si fa sempre più strada l'idea del make up come un accessorio, con cui giocare e divertirsi, per cambiare look e assecondare il nostro mood del momento. Vince la sperimentazione e un'attitudine da "think outside the box", dal blush rosa sfumato sulle palpebre visto da Antonio Marras ai red dot creati da Michele Magnani per Stella Jean, per mettere in risalto il sorriso. Passando per le maxi ciglia finte iridescenti e l'eyeliner con strass creato da John Stapleton per Marco de Vincenzo, dove vince il look camp (già visto al Met Gala di quest'anno).



A questo si affianca una volontà di riconnettersi con le proprie radici, così da Giorgio Armani le palpebre si tingono dei colori caldi della terra e da Missoni e Stella Jean le tonalità earthy vengono interpretate con un finish creamy e leggermente glossato.

Ritorna la voglia dei grandi classici per sentirci super glam. Kabuki da Moschino reinterpreta così l'eyeliner nero (calligrafico), il rossetto rosso (super vellutato) e una pelle perfezionata dal finish soft matte.

Tendenze trucco Primavera Estate 2020 Marco de Vincenzo backstage

Make up: John Stapleton for MAC CosmeticsHair: Massimiliano Mattei for TigiCredit Ph.: Francesca Merlo

Missoni backstage

Make up: Lynsey Alexander for MAC CosmeticsHair: Anthony Turner for MoroccanoilCredit Ph.: Francesca Merlo



Stella Jean backstage

Make up: Michele Magnani for MAC CosmeticsHair: Schwarzkopf Professional

Credit Ph.: Francesca Merlo



Moschino backstage

Make up: Kabuki for MAC CosmeticsHair: Julien D’ys for ghd

Credit Ph.: Francesca Merlo

Antonio Marras backstage

Make up: Tom Pecheux for MAC CosmeticsHair: James Pecis

Credit Ph.: Francesca Merlo



Emporio Armani backstage

Make up: Linda Cantello for Armani Beauty

Credit Ph.: @Jakub Dąbrowski for Armani Beauty



Giorgio Armani backstage

Make up: Linda Cantello International Make up artist for Giorgio ArmaniHair: Roberta Bellazzi for Aldo Coppola AgencyCredit ph.: Daniela Losini





Luisa Beccaria backstageMake up: MAC CosmeticsCredit ph.: Daniela Losini

Vivetta backstageHair: Eugeine Soulemain for WellaMake up: Giulio Panciera @Mks for Clinique ItaliaCredit ph.: Daniela Losini

Tendenze capelli PE 2020

Si abbandona per un momento il trend undone per reinventare le acconciature più elaborate e femminili. Si va dalle trecce con nastro colorato intrecciato viste da Antonio Marras e Stella Jean ai raccolti very chic, dal banana bun dalla texture naturale di Massimiliano Mattei al torchon alla francese glam e rough allo stesso tempo di Anthony Turner da Missoni. Capelli raccolti e torchon, ma in versione mini, anche per Giorgio Armani.



Per chi vuole osare, da copiare lo chignon dall'effetto wet con sprazzi di colore creato da Julien D'ys per Moschino.

Da segnalare, poi, il liscio perfetto, sottoforma di bowl cut da Arthur Arbesser e low ponytail da Vivetta (a opera di Eugene Souleiman)

Tendenze capelli Primavera Estate 2020 Missoni BackstageMake up: Lynsey Alexander for MAC CosmeticsHair: Anthony Turner for MoroccanoilCredit Ph.: Francesca Merlo

Marco de Vincenzo BackstageMake up: John Stapleton for MAC CosmeticsHair: Massimiliano Mattei for TigiCredit Ph.: Francesca Merlo

Stella Jean BackstageMake up: Michele Magnani for MAC CosmeticsHair: Schwarzkopf Professional

Credit Ph.: Francesca Merlo



Moschino BackstageMake up: Kabuki for MAC CosmeticsHair: Julien D'ys for ghd

Credit Ph.: Francesca Merlo

Antonio Marras BackstageMake up: Tom Pecheux for MAC CosmeticsHair: James Pecis

Credit Ph.: Francesca Merlo

Arthur Arbesser backstageMake up: Benjamin Puckery for KIKO MilanoHair: Mari Ohashi for Toni & GuyCredit Ph.: Toni & Guy press office





Blumarine BackstageMake up: Michele Magnani for MAC CosmeticsHair by: Davide Diodovich for WellaCredit ph.: Wella press office



Philosophy by Lorenzo Serafini backstage

Hair by: James Pecis for ghd

Credit ph.: ghd press offics



The Attico backstage

Hair: Henry Olivier for ghd

Credit ph.: ghd press office





Giorgio Armani backstageMake up: Linda Cantello International Make up artist for Giorgio ArmaniHair: Roberta Bellazzi for Aldo Coppola AgencyCredit ph.: Daniela Losini

Vivetta backstageHair: Eugeine Soulemain for Wella

Make up: Giulio Panciera @Mks for Clinique ItaliaCredit ph.: Daniela Losini

Tendenze unghie PE 2020

Per quanto riguarda le unghie abbiamo intervistato Antonio Sacripante per pArish che ci ha raccontato di quanto ora ci sia voglia di un ritorno al naturale. La forma accentua l'ovale naturale, con una mandorla arrotondata e mai appuntita. I colori chiave su cui puntare la prossima stagione sono gli evergreen intramontabili, il nude color pelle e il rosso, da utilizzare anche come elemento grafico per la nail art.



Tendenze unghie Primavera Estate 2020 by pArish Antonio Marras Backstage

Credit Ph.: Francesca Merlo



Marco de Vincenzo BackstageCredit Ph.: Francesca Merlo



Moschino BackstageCredit Ph.: Francesca Merlo

