Occhi rosa, eyeliner colorati e pelle shiny: l'Oriente incontra la Sardegna. Ed è subito amore nel backstage beauty di Antonio Marras PE 2020

Due isole, il Giappone e la Sardegna, che si incontrano. Un'amore che nasce e che trova un'appassionata sintesi in intarsi e in combinazioni di colori (rosa, rosso, beige) diverse dal solito: è il nuovo capitolo nel libro delle fiabe di Antonio Marras, fatto di narrazioni che spiazzano, conquistano e restano nella memoria.

In questo racconto romantico i protagonisti sono una principessa giapponese, Shiro, dalla pelle lucente e dall'attitudine avventurosa, e un pastore sardo, Baingio. Il loro è un amore difficile ma, come in tutte le favole, porta poi a un lieto fine.

L'eleganza di una principessa che vuole visitare il mondo, rifiutandosi di restare per sempre nella sua terra natia, viene esaltata dalla scelta di colori e tessiture originali anche nel make-up. Come ogni anno, anche per la PE 2020 Antonio Marras non poteva scegliere un partner migliore di Tom Pecheux per MAC Cosmetics.

Il beauty look della sfilata parte da una domanda: «Cosa ha fatto Shiro durante il lungo viaggio tra due terre così lontane?». «Ha aperto gli occhi e ha catturato con lo sguardo tutti i colori delle diverse culture che più le piacevano - risponde il key artist nel backstage - senza dimenticare la sua terra natia».

«Ho preferito un rosa delicato, un rosa gentile perché la protagonista è una principessa, per colorare le palpebre fin sopra alle tempie. Era, però, importante lavorare sul mix di tonalità e texture - prosegue Pecheux - così ho scelto un eyeliner tra il blu e il verde per la rima superiore e una riga rossa in quella inferiore: è il rosso che rappresenta il Giappone e, più in generale, tutta la cultura asiatica. La pelle delle modelle è naturale e luminosa, mentre le labbra sono spazzolate con una sfumatura baby pink, simile a quella usata per gli occhi».

Una base rosa e una spennellatura rossa, liberamente ispirata alla scrittura giapponese è, invece, la nail art firmata da Antonio Sacripante per pArish: minimal, elegante e dall'anima asiatica enfatizzata dalla forma ovale delle unghie.

Infine, l'hair look, firmato da James Pecis: due frizzanti trecce arricchite da un nastro, ça va sans dire, rosso.

Make up: MAC Cosmetics

Key Artist: Tom Pecheux

Hair: James Pecis

Credits ph.: Francesca Merlo

Wording: Michela Marra