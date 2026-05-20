Dalla nascita nel 2013 ai prodotti diventati cult, fino alla scomparsa e al ritorno con Coty: tutto quello che c’è da sapere sul rilancio di Marc Jacobs Beauty

C’è stato un momento, negli anni 2010, in cui avere una matita Highliner di Marc Jacobs Beauty nel beauty case significava aver raggiunto le sacre vette del mondo beauty. All’epoca il make-up era sperimentale, glam e diverso ogni giorno: si giocava con eyeliner grafici, smokey eyes lucidissimi, finish vinilici e packaging dal forte impatto fashion. In questo scenario, possedere un prodotto Marc Jacobs Beauty validava automaticamente il proprio status di beauty lover a cinque stelle. Non soltanto formule performanti, ma veri e propri oggetti del desiderio, con pack neri laccati e un’estetica cool che hanno definito un’epoca fulgida della bellezza contemporanea. E oggi, mentre la nostalgia per quell’immaginario torna ovunque - dalle passerelle al beauty TikTok - Marc Jacobs Beauty si prepara ufficialmente al comeback con il rilancio della sua rinnovata linea make-up.

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A proposito di Marc Jacobs

Tra gli stilisti americani più influenti degli ultimi decenni, Marc Jacobs ha costruito la sua carriera mescolando lusso, cultura pop, grunge, nightlife e riferimenti artistici in un modo che ha cambiato profondamente la moda contemporanea. Dopo gli inizi alla Parsons School of Design, ha conquistato l’industria negli anni ’90 con la celebre collezione grunge per Perry Ellis - oggi considerata storica - per poi guidare Louis Vuitton dal 1997 al 2013, trasformando il marchio in un fenomeno fashion globale grazie anche a collaborazioni iconiche con artisti come Stephen Sprouse, Takashi Murakami e Yayoi Kusama. Il suo stile? Ironico, teatrale, glamour e spesso provocatorio, sempre in equilibrio tra lusso sofisticato e spirito underground.

Anticonformista e creativo, Marc Jacobs, nel 2008 ha posato nudo, o meglio, vestito solo di Vuitton, nella campagna Stephen Sprouse. Molto attivo sui social, mostra il suo stile senza filtri, sfoggiando con disinvoltura unghie scultura, make up scenografici e tacchi vertiginosi che ispirano ragazzi e ragazze di tutte le età in ogni angolo del globo.

Un ricordo vivido: Marc Jacobs Beauty negli anni 2010

Per capire davvero il fenomeno Marc Jacobs Beauty bisogna tornare agli anni 2010, quando il make-up viveva uno dei suoi momenti più creativi e identitari. Erano gli anni dei tutorial su YouTube, delle palette portate ovunque - personalmente avevo sempre in borsetta una Naked di Urban Decay o, ancora meglio, una Marc Jacobs Eye-Conic Longwear Eyeshadow Palette nella tonalità Glambition, il nude perfetto - dei beauty look che cambiavano completamente da un giorno all’altro.

All'epoca il viso era una tela bianca e il make-up un gioco in cui le regole potevano essere scritte e riscritte a piacimento. In quel contesto, Marc Jacobs Beauty riuscì immediatamente a distinguersi. Le sue formule di alta qualità, i colori pieni, le texture glossy e soprattutto il packaging nero lussuoso trasformavano ogni prodotto in un accessorio fashion à porter. Comprare una matita occhi in gel Highliner, un Velvet Noir Mascara - uno dei migliori mai prodotti, ancora oggi - o un O!Mega Bronzer non significava soltanto acquistare un cosmetico, ma entrare in un preciso immaginario estetico: cool, sofisticato, leggermente ribelle e profondamente glam.

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Il rilancio di Marc Jacobs Beauty nel 2026

Dopo anni di assenza e prodotti diventati quasi introvabili online (il marchio ha silenziosamente cessato di esistere nel 2021, venuta meno la licenza con il colosso LVMH Kendo, ndr) Marc Jacobs Beauty è pronto a tornare ufficialmente nel 2026. Il rilancio avviene grazie a Coty, gruppo che già gestisce le fragranze Marc Jacobs e che ha annunciato una nuova partnership beauty con il marchio.

Per il momento i dettagli completi della collezione non sono ancora stati svelati, ma i primi teaser condivisi online parlano chiaro: il nuovo Marc Jacobs Beauty vuole mantenere l’anima fashion e cool che aveva reso iconica la linea originale, aggiornandola però all’estetica contemporanea.

Dai packaging premium ai primi spoiler su eyeliner coloratissimi, bronzer gioiello e blush giocosi, tutto lascia intuire un ritorno che punta direttamente alla nostalgia beauty degli anni 2010, oggi più forte che mai.

Tra i primi prodotti mostrati online - ma non confermati - troviamo ombretti metallici dal pack cromato a forma di stella.

A spiccare anche i bronzer effetto scultura shiny con piccola decorazione floreale: un chiaro richiamo a Daisy, iconica fragranza Marc Jacobs diventata simbolo pop della profumeria anni 2010.

Una curiosità: questo prodotto potrebbe essere quello sfoggiato da Rachel Sennott - in total look Marc Jacobs, e con lui sul red carpet - all'ultimo Met Gala 2026.

Anche i blush in stick sembrano destinati a diventare virali: con un pack color giallo limone pastello e un design a forma di margherita, si inseriscono perfettamente nel beauty trend all-over-make-up in chiave chic & fun.

Come anticipato, questi sono solo teaser trovati sui social: i veri lanci verranno svelati nelle prossime settimane e sarà nostra cura tenervi aggiornati e aggiornate sul lancio make-up più atteso dell'anno.

Marc Jacobs Beauty lancio e uscita in Italia

Il lancio ufficiale di Marc Jacobs Beauty è fissato per il 1 giugno 2026 nei punti vendita Sephora USA e Canada. Al momento non sappiamo se il brand raggiungerà l'Europa, e in particolare il nostro Paese.

Noi, intanto, incrociamo le dita e ci prepariamo a splendere in pieno revival anni 2010. Che la creatività e il colore siano con noi!

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