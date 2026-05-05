Dal make-up glow agli hair look scultorei: i beauty look visti sul red carpet del Met Gala 2026 lanciano le nuove tendenze

Il Met Gala 2026 si conferma ancora una volta il palcoscenico dove moda e beauty si fondono in dichiarazioni artistiche potenti. Se gli abiti catturano lo sguardo, sono trucco e capelli a raccontare davvero la personalità delle star.

Annunciato il 23 febbraio, il tema è stato accompagnato dai nomi dei tradizionali co-chair e partner che affiancheranno Anna Wintour nella preparazione del gala. Tra i principali figurano Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams: una triade tutta al femminile!

Con il tema “Costume Art” e il dress code “Fashion Is Art”, il red carpet diventa una vera e propria estensione museale, dove il beauty si trasforma in un linguaggio artistico a tutti gli effetti. Non si tratta più solo di completare un look, ma di costruire un’estetica coerente con un’idea visiva: make-up e hairstyling diventano materia, forma e concetto tra richiami futuristici, omaggi vintage e sperimentazioni audaci.

In questa prospettiva, molti beauty look hanno abbandonato l’approccio tradizionale per avvicinarsi a una dimensione più scultorea: contrasti netti e dettagli grafici hanno trasformato il viso in una superficie espressiva. Anche gli hair look hanno seguito questa direzione, con acconciature scenografiche, strutture quasi impossibili e accessori retrò che ricordano installazioni artistiche. Tra minimalismo concettuale e sperimentazione radicale, il beauty del Met Gala 2026 ha dimostrato che il confine tra moda e arte è ormai sempre più sottile e che spesso passa proprio da un eyeliner o da una texture capelli.

Abbiamo selezionato per voi i migliori beauty look visti al Met Gala 2026

Nicole Kidman ha calcato il red carpet con un beauty che punta su un’eleganza senza tempo. I capelli sono portati lunghi, lisci e ultra luminosi, con una frangia sfilata in modo sottile. Il make-up è raffinato: incarnato levigato, contouring leggero, focus sugli occhi con sfumature neutre e mascara allungante, mentre le labbra restano naturali e leggermente glossy.

I capelli biondi, lunghi e voluminosi di Beyoncé sono lavorati in onde morbide e naturali, con una texture che esalta movimento e dimensione. L’accessorio gioiello diventa protagonista, integrandosi perfettamente con l’hairstyling. Il make-up è radioso: incarnato glow, punti luce strategici, occhi valorizzati da shimmer e tonalità calde, labbra nude con finish luminoso. L’effetto complessivo è etereo ma potente, un perfetto equilibrio tra teatralità e raffinatezza.

Il beauty look di Venus Williams al Met Gala 2026 è un mix di glamour scultoreo, riferimenti vintage e dettagli futuristici, perfettamente in linea con il tema “Fashion Is Art”. Il raccolto è alto intrecciato, quasi architettonico, decorato con cristalli e micro-riflessi gioiello. Il make up punta invece su uno smoky eye intenso e sfumato, molto soft focus.

Rihanna sfoggia un beauty look dal forte impatto scultoreo e regale. I capelli sono lavorati in piccole onde impreziosite da dettagli gioiello e micro applicazioni luminose che incorniciano il viso come una corona contemporanea. Il make-up punta su una pelle satinata e perfettamente levigata, con focus sugli occhi illuminati da riflessi metallici e cristalli applicati agli angoli esterni. Le labbra nude glossy completano l’effetto futuristico.

Il beauty look di Hudson Williams è caratterizzato dai capelli, portati morbidi e leggermente spettinati, in contrasto con il trucco occhi estremamente grafico. Un beauty look audace e contemporaneo.

Ashley Graham ha scelto una manicure chrome silver ultra riflettente, ma il vero colpo di scena era l’effetto “spray paint” sulle dita, con un finish volutamente “sporco”.

Anok Yay è puro dark glamour: l'incarnato è glow e il contouring è caldo. Gli occhi sono definiti da smokey eyes intensi nei toni bronzo e cioccolato, accompagnati da ciglia extra volumizzate e sopracciglia perfettamente disegnate. Le labbra, nei toni mocha lucidi, aggiungono profondità e sensualità. I capelli effetto sleek, amplificano l’estetica sofisticata e drammatica dell’insieme.

Anne Hathaway sfila in tutta la sua raffinatezza con un raccolto morbido e un beauty look caratterizzato da uno smokey eye e un rossetto rosa perfetto per il suo incarnato.

Il copricapo di Sabrina Carpenter è un richiamo agli anni '20, perfettamente mixato a un trucco moderno e sfumato con grazia.

Il viso di Lalisa Manobal viene esaltato da un make up sui toni del blu e dell'argento, in perfetta sintonia con i gioielli, messo ben in evidenza dal semi raccolto extra lungo caratterizzato da una sleek curl sulla fronte.

Una bellezza eterea e francese, quasi da “effortless chic”, quella di Lily Rose Depp. Il suo incarnato naturale e luminoso, rende la pelle levigata ma non eccessivamente “pesante”. Gli occhi sono soft e leggermente definiti da ombretti nei toni del rosa/malva. Infine i capelli sono portati in modo semplice, per mantenere l’insieme raffinato.

Make up: Chanel

I capelli neri di Kylie Jenner sono acconciati in onde morbide e lucide, pettinate da un lato per un effetto rétro rivisitato. Un ciuffo scolpito sulla fronte aggiunge carattere e richiami vintage. Il make-up è impeccabile ma discreto: pelle satinata, sopracciglia decolorate e occhi enfatizzati da tonalità calde. Le labbra, nude e vellutate, completano l’estetica minimal, lasciando spazio alla forza della struttura del viso.

Occhi minimal e rossetto rosso mattone per Grace Abrams, il tutto incorniciato da un Pixie cut.

Il beauty look di Madonna mescola riferimenti dark romantici, arte simbolica e nostalgia. La pop star ha abbandonato il suo classico biondo per una lunghissima parrucca castano scuro con onde irregolari e piccole trecce. Il make up altrettanto scenografico presentava una base luminosa, un contouring leggero, occhi scolpiti con ombretti malva e lilla e blush rosa intenso "babydoll".

Il make-up ultra naturale e luminoso di Gigi Hadid: viso levigato, glow soft e quasi trasparente, senza contouring pesante. Il punto distintivo del look è il blush rosato sfumato, applicato in modo molto leggero e diffuso sulle guance, quasi etereo. Gli occhi sono valorizzati in modo discreto: ombre leggere, tonalità neutre e mascara soft, senza linee grafiche marcate. Le labbra invece restano naturali.

Margot Robbie si presenta con un incarnato luminoso e naturale, che le conferisce un effetto glow molto fresco. Le guance leggermente rosate, per dare un tocco sano e soft. Gli occhi sono delicati ma definiti, senza colori eccessivi o drammi forti. Le labbra nude, coerenti con il resto del make-up minimal chic e con i capelli raccolti in uno chignon, che lasciava il viso completamente in evidenza.

Make up: Chanel

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