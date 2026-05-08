Una nuova estetica domina il 2026: pelle vellutata, colori diffusi e bellezza senza rigidità. Si chiama blurry make-up, piace alle star e potrebbe conquistare anche voi. Vi spieghiamo perché

La primavera 2026 consacra una nuova parola nel make-up: blurry. Dopo stagioni dominate da linee nette e contouring precisissimi, è arrivato il momento di sperimentare con il blurry make-up, un trucco che abbraccia ora un linguaggio più morbido. Le caratteristiche? Pelle vellutata – uniforme ma non artificiale - labbra dai bordi indefiniti e guance accarezzate da un colore diffuso, quasi impalpabile. Non si tratta di un trucco approssimativo, bensì di una tecnica raffinata dove ogni elemento è usato sul viso con attenzione per sembrare spontaneo.

Il blurry make-up e l'influenza della K-Beauty

L’influenza della K-beauty in questo nuovo modo di indossare il trucco è evidente; d’altra parte tutto il make-up coreano si basa sull’arte delle sfumature delicate. Le cosiddette labbra “cloud”, i blush eterei e gli incarnati effetto soft-focus sono il risultato di una filosofia che rifugge le rigidità, soprattutto nell’uso del colore. Pertanto anche le transazioni cromatiche sono quasi impercettibili per un finish luminoso diffuso. Da un punto di vista culturale, il successo del blurry make-up riflette anche la voglia di allontanarsi dalle immagini iper-definite e dalla perfezione digitale, ed è anche questo il motivo per cui questa tendenza make-up primavera 2026 è amatissima dalla GenZ che, nonostante sia pioniera nell’uso dei filtri sui Social, finisce per prediligere una bellezza spesso più vissuta.

I prodotti per realizzare il blurry make-up

Attenzione, però, perché dietro questo effetto più sfumato e leggero si nasconde una tecnica molto precisa. A partire dalla base, realizzata con fondotinta e primer di ultima generazione fino al trucco labbra che sono lavorate partendo dal centro e poi sfumate verso l’esterno, evitando contorni marcati; il blush, infine, viene applicato con tocchi sottili che si fondono con la pelle. Lo sguardo, al contrario, può mantenere una maggiore definizione per creare un contrasto equilibrato. Ecco una selezione di prodotti che potrebbero fare per voi.

Vi potrebbero interessare questi articoli:

Una base perfetta per la primavera: i nuovi fondotinta per ogni esigenza

Come truccarsi adesso? Le 10 tendenze make-up che dominano la Primavera Estate 2026



Resiste tutto il giorno: il boom del long-wear makeup

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics