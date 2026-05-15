Il toasted blush segna il passaggio a un make-up diffuso, caldo e decisamente glam. Ecco come indossarlo

Che la partita del make-up si giochi tutta nella zona delle gote è ormai risaputo: il blush è ormai quel prodotto irrinunciabile che svolta il beauty look (anche perché nelle nuove formulazioni è perfetto pure sulle labbra). Che sia usato per un trucco monocromatico o come tocco finale per dare quell’accento di colore che tanto ci piace, poco importa: oggi le tendenze ci regalano mille ispirazioni e sarebbe un peccato non approfittarne per creare la propria unica versione di blush.

Dal sunburnt blush al toasted blush

Vi ricordate il sunburnt blush che richiamava le atmosfere estive lasciando sulla pelle il classico colore dopo una giornata al sole? Oggi la nuova tendenza si propone come una evoluzione di quanto già visto. Si chiama toasted blush e non è soltanto una tecnica, né un semplice colore: è piuttosto un’immagine, una suggestione tattile che richiama il calore di una fetta di pane dorata (sì, letteralmente!!) e che rispetto agli ultimi trend, però, ci trasmette qualcosa di decisamente più avvolgente. A partire dalla palette di riferimento: il toasted blush abbandona le sfumature rosate e vivaci per abbracciare nuance più terrose che vanno dal terracotta al cannella fino al ruggine.

Il risultato finale

Più che la formula o il finish – liquido, cremoso, polveroso – è l’effetto finale quello che conta. Tradotto: si può usare qualsiasi tipo di blush anche se il nostro consiglio è di puntare sempre su referenze facili da sfumare e da picchiettare con le dite e anche modulabili. L’effetto desiderato è quello di un incarnato attraversato da un colore caldo uniforme che non si limita alle guance ma coinvolge anche il naso e, per chi ama un total look, anche le palpebre. Pronte a provare questo nuovo modo di indossare il blush? Ecco alcuni look che potrebbero ispirarvi e alcuni prodotti da utilizzare che abbiamo selezionato per voi.

Toasted make-up con aggiunta di lentiggini

Total look per Dua Lipa

Per chi ama i colori caldi

Toasted blush con finish luminoso

Toasted blush: i prodotti

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