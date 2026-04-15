Chiaro, brillante e leggermente velato, il lip gloss lattiginoso è il trend labbra della Primavera Estate 2026. E con la matita a contrasto crea una bellissima lip combo effetto volume naturale

Voglia di labbra luminose, morbide e glam? È il momento di provare il gloss lattiginoso, la nuova ossessione make-up per la Primavera Estate 2026. Non trasparente, non troppo coprente ma perfettamente visibile, questo prodotto di tendenza veste le labbra con un velo latteo di luce e morbidezza, perfetto per creare volume e conferire alla bocca un look sensuale e contemporaneo.

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Gloss lattiginoso, le nuove labbra curate 2.0

Perfettamente in linea con i social trend e con i beauty look visti in passerella, il gloss lattiginoso offre un effetto curato senza mai risultare troppo costruito.

Il suo finish luminoso e morbido conferisce volume e brillantezza per un risultato skincare-like, sano e immediatamente più fresco.

A chi sta bene (spoiler: praticamente a tutte)

Particolarmente versatile, è un prodotto jolly che sta bene a tutte. Chi ha le labbra sottili ne apprezza l’effetto volumizzante, mentre chi le ha più carnose può valorizzarle con eleganza, senza appesantirle.

Anche sul versante colori vince per adattabilità: la base chiara e lattiginosa si abbina facilmente a ogni incarnato, mentre a fare la differenza è il sottotono. Gli incarnati chiari e medi stanno infatti benissimo con le varianti più fredde e leggermente pastello – tra le più on trend – mentre le pelli più profonde possono orientarsi su nuance più calde, come beige o pesca.

Il segreto è la lip combo: gloss chiaro + matita a contrasto

Già bellissimo da solo, il gloss lattiginoso rende al meglio se abbinato a una matita labbra leggermente più scura. In questo caso infatti la lip combo non è un semplice trend ma uno statement che definisce ed eleva il beauty look.

I colori che si abbinano meglio? Cappuccino, nocciola, nude caldo, rosa antico, beige intenso o marrone cacao. Sfumature vicine al tono della pelle, perfette per costruire un interessante contrasto cromatico.

Per un effetto volumizzante naturale, ispirato alle lip combo anni 2000 ma molto più soft e portabile, il consiglio è quello di stendere la matita labbra preferita sul contorno per poi sfumarla verso il centro (in mancanza di un pennello specifico vanno bene anche i polpastrelli) e applicare successivamente il gloss.

Il prodotto deve essere steso a piccoli tocchi solo nella parte centrale per poi essere tamponato con leggerezza.

Lip gloss rosa lattiginoso: i prodotti di tendenza (e le matite abbinare per una lip combo perfetta)

Abbiamo selezionato i gloss rosa lattiginoso più interessanti del momento, insieme alle matite labbra perfette per ricreare questa lip combo sofisticata e luminosa. Da scoprire, provare, e reinterpretare secondo il proprio stile.

1. Chanel Rouge Coco Gloss 726 Iced - lip gloss rosa lattiginoso idratante

2. Huda Beauty Faux Filler Gloss UUU-Baby - lip gloss brillante pigmentato

3. Astra Make Up Vibrakiss 03 Lip Trick - gloss vibrante luminoso con glitter

4. Kiko Milano Lip Volume Tutu Rose - crema labbra perfezionatrice effetto volumizzante

5. Valentino Beauty Puffer Gloss 300R In My Glowing Era - gloss confortevole effetto volume

6. Dior Dior Addict Lip Glow Butter 101 Glazed Pink - balsamo labbra luminoso rosa lattiginoso

7. Glowery Lippie Bestie Bend & Snap - olio labbra idratante

8. Sephora Collection 8HR Colorful Lip Liner - matita labbra opaca alta tenuta

9. Make Up For Ever Artist Color Pencil 506 Endless Cacao - matita multiuso color cioccolato

11. Veralab Draw my Lips 06 Moka Loca - matita labbra marrone chiaro

12. Charlotte Tilbury Lip Cheat Iconic Nude - nude chiaro waterproof

13. Audrer Lip Contour Nude III - nude intenso, anti sbavatura

Credits Ph: Getty Images

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