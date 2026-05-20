Ciglia separate, luminose, essenziali: ecco perché provare la nuova tendenza wet lashes

Una nuova ossessione beauty sta conquistando passerelle e social: le “wet lashes”. Non si tratta di un banale “effetto lucido” sulle ciglia. L’immagine di riferimento? Uno sguardo sotto la pioggia con ciglia scurite, leggermente brillanti come se una goccia di rugiada si fosse posata sulle punte. Il perché del successo di questo nuovo modo di indossare le ciglia è semplice: le “wet lashes” sono molto definite, ben separate, pettinate e rese luminose da una finitura appena umida.

La tendenza wet lashes e le influenze degli anni Duemila

L’effetto finale è quello che si “vorrebbe avere sotto la pioggia”, appunto, ma con una resa super controllata e duratura. La tendenza si inserisce in una fase particolare che vede un vero e proprio ripensamento del concetto di make-up in cui lo sguardo ritorna a essere centrale ma diventa meno costruito, più essenziale. E le ciglia rappresentano quel dettaglio – ovvero quell’elemento scenografico – in grado di fare la differenza. No, niente minimalismo. Perché la soluzione più semplice per un look effetto wet lashes è usare delle ciglia finte anche se, poi, è necessario un lavoro certosino per fare in modo che siano ordinate ma non rigide e disposte in modo da suggerire naturalezza senza mai essere casuale. La tendenza, come molte altre del momento, pesca da alcuni eye look degli anni Duemila anche se l’influenza della K-Beauty è decisamente rilevante, soprattutto per quanto riguarda la voglia di leggerezza e luminosità. Il denominatore comune è la capacità di catturare la luce: ogni ciglia riflette, definisce, contribuisce a creare un effetto fluido che valorizza l’occhio senza appesantirlo.

Wet lashes e come usare il mascara

Sul piano tecnico, bisogna sapere lavorare con il mascara in modo graduale, preferibilmente quando è ancora fresco, per modellare le ciglia in piccoli ciuffi. Non si tratta di aggiungere volume ma di separare bene, alleggerire e correggere. Pertanto le referenze migliori sono quelle che ci permettono di lavorare su ogni singola ciglia. Pronte a provare? Armatevi di pazienza e dei prodotti migliori che abbiamo selezionato per voi.

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