Linee grafiche, colori pastello, tratti bold e sfumature soft: l’eyeliner primavera estate 2026 si reinventa e diventa il protagonista del make-up occhi

Non è più una semplice riga: nella PE 2026 l’eyeliner diventa il vero protagonista del trucco occhi tra linee grafiche, colori e nuove interpretazioni.

Dimenticate i trucchi sobri e misurati: nella Primavera Estate 2026 l’eye liner cambia le regole del make-up e torna protagonista. Extra nero e intenso, oppure sottile ma colorato, non è più un semplice complemento ma il focus del beauty look, tra freschezza e linee statement.

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Come si porta l'eyeliner nella PE 2026

Base levigata per un effetto polished ma non troppo costruito. L'eyeliner ha bisogno di spazio e rinnega le proposte troppo strutturate se non a lui direttamente correlate. Questo si traduce in un face look impeccabile ma naturale, preferibilmente realizzato con un primer perfezionante, un tocco di correttore e fondotinta leggero.

E l'ombretto? Quasi dimenticato, relegato a un plus adatto a rendere il trucco armonico, ma sempre chiaro e super sfumato. In sostanza, c'è ma non si vede, e quando si nota ha un posizionamento mirato pensato per metterlo ancora più in evidenza.

Gli stili più amati - e assolutamente replicabili - puntano su eyeliner grafici, linee spesse tinte di nero oppure illuminate da sfumature pop a sorpresa. Tra i colori imprescindibili oggi troviamo senza dubbio l'azzurro polveroso, il verde lime, il rosa - sia malva che più intenso, nei toni del fucsia - e anche il marrone. In alternativa, la linea viene sfumata, per un effetto sofisticato.

Il posizionamento è libero e creativo: le linee si allungano e modificano il loro percorso partendo dalla rima ciliare fino a sfiorare l'angolo interno, la piega dell'occhio e le tempie. Anche le sovrapposizioni conquistano, meglio se con colori a contrasto, per enfatizzare lo sguardo in maniera inedita.

Eyeliner classico: come applicarlo

Naturalmente anche la classica "codina" è sempre apprezzata. Per crearla basta semplicemente affidarsi a un eyeliner di precisione e tracciare linee piccole e adattarne la forma in base alla forma del proprio occhio. Per un effetto pin-up da manuale il consiglio è quello di partire dal centro della palpebra per poi creare una sottile codina che punta alla fine delle sopracciglia. Successivamente si replica il movimento per raggiungere l'apice e si colora lo spazio restante. Vi sembra difficile? Un po’ lo è. Ma con gli strumenti giusti e un pizzico di pratica, il winged liner diventa un gesto naturale.

Chi ama i look creativi - con un twist in stile Y2K che non guasta mai - sarà felice di sapere che nella categoria "eyeliner di tendenza" rientrano anche le matite eyeliner. Più facili da maneggiare delle versioni in penna, liquide o gel, consentono maggiore controllo e sono perfette per scatenare la propria fantasia in un safe space e sperimentare senza paura, anche per chi è alle prime armi.

10 eyeliner di tendenza da provare per la Primavera Estate 2026

Tra novità assolute e classici amatissimi, ecco una selezione di 10 eyeliner di qualità da provare adesso. Scorrete la lista e trovate quello giusto per le vostre esigenze, il vostro stile e il vostro budget.

1. Dior Diorshow Liquid Liner 001 Satin White - eyeliner bianco waterproof

2. Overskin The Calligraphist - eyeliner in penna ultra sottile

3. Kiko Milano Winged Eyeliner - eyeliner resistente all'acqua con punta obliqua

4. Catrice Space Glam Eyeliner liquido 020 Galactic Glitter - eyeliner glitter cangiante verde oro

5. Kosas Soulgazer Cosmic - eyeliner in gel ad alta precisione blu pavone

6. Astra Make-Up x Marefuori Blacklist Liner Precision Waterproof Eyeliner - eyeliner nero di precisione

7. Sheglam Chroma Zone Multichrome Gel Liner Whirlwind - matita eyeliner metallica multichrome

8. Mulac Cosmetics Total Black Onliner - tratto pieno, finish luminoso

9. Fenty Beauty Fine Linez 05 Riri - gel liner waterproof rosa malva

10. Deborah Milano Matita 2 In 1 Gel Kajal & Eyeliner - formula gel burrosa multiuso

Credits Ph: Dior Beauty - Fenty Beauty - Mulac Cosmetics - Kiko Cosmetics - Getty Images

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