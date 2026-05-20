Ricche di merletti, volant, pizzi e trasparenze, le bluse bohémien sono l’ultimo must-have del momento. Scoprite con noi tutti i modelli da acquistare asap.

Per la SS26 le tendenze boho abbandonano temporaneamente le classiche influenze folk e squisitamente rétro che fino a ora hanno dominato la scena fashion, per rivelare il proprio lato più romantico e femminile.

Così, da giacche in suede, pattern anni ’70 e frange all over passeremo quindi a un’estetica fatta interamente di abiti eterei, pizzi e dettagli lingerie, perfettamente in linea con l’atmosfera delicata della primavera.

E fra una rosa di baby doll, gonne a balze e kimono impalpabili, sono proprio le camicie a incarnare al meglio questa nuova identità visiva che, da passe-partout poco considerato del guardaroba, grazie a pizzi, merletti e a una ritrovata femminilità contemporanea, si sono trasformate nel capo chiave del momento.

Ma quali sono gli elementi a cui dobbiamo guardare per riconoscere - e ovviamente per mettere in wish list - una camicia bohémien? Sbarazzine e sensuali, le nuove bluse boho-chic della stagione si distinguono per gli inserti e le decorazioni che le attraversano da capo a piedi.

Dettagli come ruches, pizzi, merletti, maniche voluminose, trasparenze e giochi see-through sono all’ordine del giorno, senza considerare la scelta dei tessuti, impalpabili e lavorati, spesso rifiniti con nastri o dettagli corsetto.

Anche la palette, inoltre, segue questa allure dreamy e poetica, accogliendo rigorosamente solo tonalità chiare e pastello, dominate in primis dal bianco e dalle sue sotto sfumature, ma anche da rosa chiarissimi e azzurri polverosi.

Inoltre basta pensare alle collezioni di Chloé o Zimmermann - pionieri di questo stile - per identificarne subito l’immaginario: scenari bucolici e nostalgici, richiami underwear-inspired che giocano con layering e forme fluide che sfiorano il corpo si alternano a universi doll e boudoir.

Credits: Getty Images



Così modelli ampi, morbidi e dalle maniche lunghe si alternano a silhouette vaporose e alternative semi-trasparenti, ma anche a pizzi fitti o inserti in chiffon, per ogni gusto ed evenienza, da abbinare per “similitudine” creando look sofisticati e prairie o da indossare per contrasto, con jeans a zampa e clogs borchiate, per un risultato più grintoso e contemporaneo.

Ma niente paura: in una marea di opzioni (davvero, una marea!) noi di Grazia.it abbiamo già fatto il primo screening per voi, selezionando le varianti più “in tema” che ci sono capitate sotto agli occhi e diciamocelo…sono tutte bellissime. Quindi non perdete un secondo in più e scrollate per aggiungerle alla shopping cart.



Bluse romantiche e bohèmien: i modelli da acquistare

Blusa in pizzo Cardi FABIANA FILIPPI

Credits: courtesy of press office

Blusa con volant iBLUES

Credits: it.iblues.it

Blusa con pizzo TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Blusa a balze RESERVED

Credits: reserved.com

Blusa in pizzo IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com

Blusa in pizzo arricciata & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Blusa con volant ZARA

Credits: zara.com

Blusa con maniche ampie H&M

Credits: hm.com

Blusa Erine SÉZANE

Credits: sezane.com

Blusa con scollo profondo in georgette di seta e pizzo CHLOÉ

Credits: chloe.com

Blusa con maniche in pizzo e volant MANGO

Credits: mango.com