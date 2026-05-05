Primer viso: perché usarlo cambia davvero la resa del trucco e come scegliere quello giusto in base alla propria pelle

Spesso considerato un passaggio opzionale, quasi superfluo, il primer è in realtà uno degli strumenti più strategici nella costruzione di un trucco ben riuscito. Invisibile sulla pelle, ma fondamentale nel risultato finale, rappresenta quel dettaglio tecnico che separa un make-up ordinario da uno impeccabile. Vediamo insieme come.

Una base che non si vede, ma che c'è

Il primer si applica dopo la skincare e prima del fondotinta, e la sua funzione è tanto semplice quanto decisiva: preparare la pelle. Non si limita a creare una superficie più uniforme, ma lavora sulla texture, levigando pori e linee sottili e migliorando visibilmente la resa dei prodotti applicati successivamente. È proprio questa sua natura ibrida - a metà tra trattamento e make-up - a renderlo indispensabile per chi cerca un risultato più curato e duraturo. Il trucco aderisce meglio, si ossida meno e mantiene più a lungo freschezza e uniformità.

Non è soltanto una questione di durata

Ridurre il primer a un semplice fissativo sarebbe però riduttivo. Le nuove formulazioni lavorano anche sull’aspetto della pelle, correggendo otticamente imperfezioni e discromie. L’effetto è quello di una base più compatta, levigata, quasi filtrata. Alcuni primer, per esempio, contengono micro-particelle riflettenti che donano luminosità all’incarnato, mentre altri puntano su texture opacizzanti per controllare la lucidità nelle zone critiche. Il risultato è una pelle che appare più equilibrata ancora prima dell’applicazione del fondotinta.

Primer: la scelta giusta passa dalla pelle

Come spesso accade nel make-up, non esiste un prodotto universale. La scelta del primer dipende dal tipo di pelle e dall’effetto desiderato. Chi ha una pelle mista o grassa, troverà nei primer opacizzanti un valido alleato per tenere sotto controllo il sebo, soprattutto nella zona T. Al contrario, le pelli secche beneficeranno di formule più idratanti, capaci di evitare l’effetto “pelle che tira” e di migliorare la stesura del trucco. Per le pelli mature, invece, l’attenzione si concentra su primer leviganti, pensati per minimizzare la visibilità delle rughe sottili, mentre chi desidera un incarnato più luminoso può orientarsi verso prodotti illuminanti.

Il ruolo dei colori: correggere prima di coprire

Accanto ai primer trasparenti, si stanno diffondendo sempre più le versioni colorate, basate sulla teoria dei colori complementari. Una tecnica già nota nel mondo del correttore, ma che nel primer trova un’applicazione più leggera e diffusa. Il verde, per esempio, aiuta a neutralizzare i rossori; il rosa ravviva gli incarnati spenti; le tonalità pesca contrastano le occhiaie bluastre, mentre il lilla è indicato per attenuare i sottotoni giallastri. Si tratta di interventi sottili, ma efficaci, che permettono di lavorare sull’uniformità dell’incarnato ancora prima della copertura. Anche l’applicazione ha il suo peso. Ne basta una piccola quantità, da distribuire con le dita e picchiettare delicatamente sulle zone critiche. L’errore più comune resta l’eccesso: troppo prodotto può compromettere la tenuta del trucco invece di migliorarla.

Quando usarlo - e quando no

Il primer non sempre è indispensabile. In caso di make-up rapido o di pelle naturalmente uniforme, il primer può essere tranquillamente saltato. Ma nelle occasioni in cui si richiede una maggiore tenuta - giornate lunghe, eventi, condizioni climatiche difficili - diventa un alleato prezioso. Ecco alcuni prodotti che abbiamo selezionato per voi.

Leggerissimo e multitasking, offre una tripla difesa contro raggi UVA/UVB, luce blu (HEV) e stress ambientali. Allo stesso tempo leviga, idrata e prepara la pelle a un’applicazione make-up impeccabile.

Con la sua formula morbida e burrosa, si scioglie al tatto: leggero come una lozione, intenso come un siero e confortevole come una crema idratante, prepara la pelle a tutti gli step successivi.

Primer levigante e ritexturizzante, prepara la pelle a un make-up perfetto, uniforme e naturalmente opaco.

Questa protezione solare minerale si fonde istantaneamente sulla pelle, creando la base perfetta per un'applicazione uniforme del trucco. Migliora l'incarnato e previene i segni dell'invecchiamento.

Crea una base perfetta per il fondotinta e ridurre le imperfezioni della pelle istantaneamente e nel tempo.





La niacinamide aiuta a levigare la pelle e a illuminarla, mentre la formula in gel ha una texture che fa aderire il make-up per una tenuta più lunga.

Sensoriale come un siero, idrata e migliora l'aspetto della pelle creando la base ideale per ogni trucco. Inoltre, è arricchito con il complesso di ingredienti Liposphere Matrix Technology, che dona un confort eccezionale.

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