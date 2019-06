Alleata di un look "on the beach" anche in città, la terra abbronzante si mixa a blush e illuminante per un viso che sa di vacanza

Se non l’hai ancora fatto, è arrivato il momento di sfoggiare la terra abbronzante. Step in più nella tua routine make up quotidiana, si applica dopo il fondotinta per un risultato “summer forever” da sfoggiare volendo anche tutto l’anno.

E se i make up artist danno sempre molti consigli, il primo su tutti è: mai sceglierla eccessivamente scura rispetto al proprio incarnato.

Poudre Soleil Sunrise Glow, Clarins

L’effetto è quello di pelle dorata: nella formula si trova anche il Complesso Antinquinamento che aiuta a proteggere la pelle dai radicali liberi e dalle aggressioni esterne, mentre il Complesso Light Optimizing, formato da perle e pigmenti, leviga e risveglia il colorito.

Maxi Terra, Deborah

Dalla consistenza ultra leggera, questa terra è arricchita con SPF15, ha una formula long lasting e resistente all’acqua, oltre a sfumarsi facilmente con l’apposito pennello.

Bronzing Glow Powder, Dr. Hauschka

Dona tocchi di colore sia sul viso sia sul décolleté così da donare un colorito fresco, è pensata per essere portata sempre con sé e facile da stendere. Nella formula solo ingredienti di origine naturale e bio.

Balm Desert Fard, The Balm

Un po’ bronzer e un po’ blush, questo prodotto ibrido aiuta a donare un colorito sano al viso e la sua formula è a lunga tenuta e resiste allo scolorimento.

Moonstone sheen Shimmer Bronze, & Other Stories

Perfetta se cerchi un effetto extra luminoso, questa terra dona grande radiosità al viso grazie alla sua formula iridescente che riflette la luce.

Inner Glow Cheek Powder, Shiseido

Oltre che terra, aiuta a illuminare e può essere applicata anche solo sulle guance, ha una texture molto morbida e setosa della durata di 8 ore grazie alla pigmentazione molto elevata composta da polveri sferiche.

Mosaic Glow Blush, Nars

Novità di stagione in edizione limitata, unisce l’illuminante al bronzer e al blush per un effetto in 3D. In questa maniera le polveri possono essere usate mixadole tra di loro oppure singolarmente e in maniera facile perché molto pigmentate e adatte a ogni pelle.

Sun Stalkr Instant Warmth Bronzer, Fenty Beauty

In polvere e super leggera, questa terra dona un effetto abbronzato e molto luminoso studiato per durare tutto il giorno. All’interno gli estratti di papaya e mango aiutano ad adattarla al colorito naturale della pelle così da regalare un aspetto sano.

Terracotta Skin Fondotinta Stick, Guerlain

La storica terra della maison parigina diventa uno stick waterproof che opacizza la pelle e crea l’effetto “baciata dal sole”. Disponibile in 6 colori, si applica su tutto il viso, disegnando un 3 dalla tempia alla mascella, sfumandolo e adattandosi al proprio incarnato.



Hoola Caramel, Benefit

Novità di stagione, assieme alla tonalità Toasted, questa terra dall’effetto mat è ideale per le pelli medio-scure. All’interno l’apposito pennello così da applicarla perfettamente su tutto il viso.

Diorskin Mineral Nude Bronze, Dior

Questa terra in edizione limitata è disponibile in due nuance, oro tendente al bianco o bronzo, due tonalità che aiutano a scolpire il viso. Può essere applicata anche sulle palpebre così da rinforzare il colore del make up occhi.



Les Beiges Poudre Belle Mine Naturelle, Chanel

In edizione limitata, la terra di Chanel per l’estate 2019 si arricchisce della firma sulla texture ed è disponibile in sette tonalità. Studiata per non appesantire, la formula dona luminosità risaltando il colorito naturale.

Teint Lumiere Polvere Abbronzante, Galenic

Molto leggera, questa terra ha un colore universale che dona a tutti gli incarnati, perfetto se si punta sulla luminosità e un colorito naturale. Inoltre, profuma di fiori d’arancio ed è ricca di vitamina E per donare un aspetto salutare.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash