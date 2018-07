Profuma di vacanze e dona un aspetto sano e leggermente abbronzato anche a inizio stagione: la terra abbronzante è il segreto che ogni donna dovrebbe conoscere e avere. Parola di make up artist.

Rappresenta l’estate 365 giorni all’anno e fa risaltare la prima abbronzatura di stagione, oltre a ricreare quel colorito leggermente dorato dopo un week-end all’aria aperta.

Profuma di sole e sa di vacanze: la terra abbronzante è un passe-partout per il look di ogni donna e su questo i make-up artist concordano.

Però per tante la terra resta un po’ un’incognita, difficile da stendere e da scegliere con il rischio di un imbarazzante look "abbronzatissima anni ’80". Per questo abbiamo chiesto al Trainer & National Make Up Artist Simone Lo Bue di Guerlain, marchio che ha fatto di Terracotta un best seller.

Come si sceglie la giusta tonalità?

Come suggerisce l’esperto, conta molto l’effetto che si vuole ricreare: “Solitamente si prediligono le tonalità più calde per le donne bionde con pelle chiara o pesca mentre tonalità più fredde per i capelli bruni con pelle chiara” ma con un accorgimento: “Mai utilizzare una terra troppo scura rispetto al proprio viso e mai dimenticare di stenderla sul collo e, se scoperto, sul décolleté”.



Ogni donna dovrebbe avere la sua preferita

Adatta tutto l’anno, perché crea quel bell’effetto “baciata dal sole” donando quindi molta positività al look ma anche alla persona stessa, Simone Lo Bue sostiene che ogni donna dovrebbe avere la propria terra abbronzante prediletta perché “È ideale per avere un incarnato luminosamente solare e si può ottenere lo stesso risultato dell’abbronzatura dopo un’esposizione solare”.



Perfetta per tutte le tipologie epidermiche, la terra ha una texture sottile e invisibile che non appesantisce il viso, quindi è un make up ideale anche per le pelli più grasse.

Come si stende?

“Prima di tutto occorre un pennello a punta tonda medio-grande; seconda regola occorre poca-pochissima quantità di prodotto così da ottenere un effetto il più naturale possibile.



A questo punto si inizia dalle zone centrali del viso, fronte-naso-mento che sono le prime ad assumere colore, e con movimenti circolari si applica il prodotto” spiega l’esperto. Alla fine, la si stende sugli zigomi.



Attenzione: non applicare la terra su tutto il viso altrimenti lo si rende piatto.

Ma, effetto abbronzato a parte, si possono ottenere anche altri risultati? “Sì, basta applicarla sulle zone giuste del viso: la terra è infatti adatta anche per creare il contouring, così da far risaltare i volumi del volto, applicandola lungo l’osso dello zigomo, sulle tempie e la linea mascellare, oppure stesa sulle palpebre è un’ottima base per un make up molto caldo, soprattutto con l’oro, effetto tramonto” spiega il make up artist.







Blush e terra insieme?

Infine, terra e blush: sì o no? “Certo, è l’accoppiata perfetta! Terra con fard corallo o rosato!”



E l’estate nel proprio beauty-case è servita!