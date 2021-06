Scoprite i prodotti must have make up estate 2021. Le tendenze del momento ci portano verso un beauty look confortevole e personalizzato

Le tendenze make up estate 2021 ci portano a esplorare un beauty look naturale e smart, fatto di prodotti all'avanguardia, dalle formule ibride.

Skincare e make up - oggi più che mai - si fondono per donare al viso uno splendore intrinseco. Non manca poi il colore, che in estate è bronzeo e luminoso, punteggiato da shade brillanti come blu, rosso e viola.

Le formule long lastig sono imprescindibili, così come lo sono le formule idratanti & care, per una bellezza confortevole.

Scoprite insieme a noi i prodotti must have tra le novità make up estate 2021 continuando a leggere questo articolo.

Tutto il necessario per un make up completo, glam ed extra luminoso. Perfetta per i viaggi, questa palette multi prodotto è disponibile in due tonalità di colore. Al suo interno troviamo tre ombretti, due blush, una cipria e un bronzer nell'inconfondibile formula extra sfumabile e performante Charlotte Tilbury. In una parola? Wow!

Un prodotto ibrido che si prende cura della pelle come un siero e la prepara a ricevere il make up come un primer. Il suo punto di forza? Rivela un aspetto della pelle più giovane e luminoso. La sua formula è potenziata con tecnologia microfluidica - goccioline di olio di rosa nera sospese in un gel idratante a base di acido ialuronico - e dona idratazione e compattezza alla pelle. Must try!

Venti colori disponibili e una finitura satinata da sogno per il nuovo rossetto liquido Chanel. La sua formula esclusiva combina brillantezza e tenuta estrema. Questo prodotto resiste infatti all'acqua mantenendo brillantezza, idratazione e colore fino a 12 ore.

Un nuovo mascara di ultima generazione studiato per avvolgere le ciglia e volumizzarle al massimo senza appesantirle. La sua formula infatti le lascia morbide e leggere, prive di grumi e sbavature. Il segreto per un make up estivo super intenso.

Uno spray fissante per il trucco rinfrescante e idratante a base di estratto di aloe vera biologica. Mentre mantiene il trucco intatto durante la giornata - imprescindibile in estate! - si prende cura della pelle e inebria i sensi grazie all'irresistibile fragranza di pera e vaniglia.

Effetto leggero e naturale per il fluido perfezionante che leviga la pelle e la protegge dal sole grazie al filtro SPF50. La nuance proposta è ideale per sublimare gli incarnati abbronzati. Un must per l'estate!

Parte della collezione make up estate 2021 Summer Dune, questo illuminante vanta una cialda in rilievo che richiama il morbido movimento delle due di sabbia nel deserto. Extra brillante grazie ai pigmenti madreperlati traslucidi, rende il viso immediatamente radioso. Un prodotto irrinunciabile per l'estate, proposto dalla maison in due nuance.

Disponibile in 19 varianti di colore, questo prodotto è un must tra le novità di stagione. Il make up Byredo è appena stato lanciato e Anna Maria Negri, Brand Ambassador in Italia, ha spiegato: "Se tutti noi ci truccassimo allo stesso modo, avremmo tutti lo stesso volto. E questo non mi piace. Mi piace vedere la diversità, vedere diverse interpretazioni della stessa cosa". Colour Stick è ideale per interpretare questo mood, perché grazie alla texture crema-dry si può applicare facilmente su viso, occhi e labbra per liberare al meglio la propria personalità.

Tre colori disponibili per la tinta semi permanente per sopracciglia, ideale per il trucco estivo. Come si usa? Si applica una piccola quantità di prodotto sulle arcate andando a modellare la forma, per poi rifinire il look e rimuovere l'eccesso con lo scovolino in dotazione. Da provare!

Un balsamo colorato idratante studiato per colorare le gote e idratarle al massimo. La sua formula a base di ginseng, aloe vera e una miscela di estratti di frutta è indicata anche per colorare e idratare le labbra, dando vita a make up monocromatici perfettamente on trend. Le shade disponibili, super succose, sono tre.

Sei colori ispirati alle nebulose e ai colori vibranti del cosmo per la matita resistente all'acqua del marchio italiano budget friendly. Si può applicare sulle palpebre e sulla rima ciliare - sia interna che esterna - per un effetto preciso a lunga durata. Il colore must? Il blu Deep Space.

Un blush esclusivo in formula serica, ultra sottile, pensato per ravvivare l'incarnato all'istante, creando un effetto bonne mine sulle gote. La maison francese propone questo prodotto in otto nuance. Quella che vedete in foto si chiama Rose Pommette: irresistibile!

Anche il corpo merita un make up ad hoc. Questo illuminante H&M - che ha recentemente lanciato un fornitissimo reparto beauty con i migliori marchi del momento - sublima la pelle rendendola luminosa e levigata. La formula è in gel, con microglitter, ed è disponibile in due shade.

Sei ombretti extra sfumabili da combinare all'infinito per creare beauty look personalizzati. Il marchio spagnolo propone queste palette in 5 varianti. Quella che ci piace di più si chiama Clash Out, un mix di rosa, viola e gold perfetti per creare make up glam. Il dettaglio in più? La palette è ricaricabile.

Una formula tutta nuova per la leggendaria terra abbronzante Guerlain, che oggi ci conquista con il 96% di ingredienti di origine naturale. Tra i suoi ingredienti anche olio di Argan, per un tocco di idratazione e comfort sul viso. Questo bronzer è il segreto per creare un effetto sunkissed senza esporsi al sole, ma anche per sublimare ed enfatizzare la tintarella. Proposta in sei varianti di colore.

Un prodotto illuminante e perfezionante studiato per trattare la zona del contorno occhi. Infuso con il complesso HydraBlend, idrata la zona regalando allo sguardo un'aria fresca e riposata. Un prodotto "trucco-non trucco" perfetto per l'estate. Disponibile in 16 shade.

Un eyeliner dalla punta calligrafica extra precisa, ideale per creare trucchi occhi grafici. I colori proposti da Avon per l'estate sono tre. Il nostro preferito? Il rosso Fire Red, super cool, perfetto per mettere in risalto lo sguardo con un tocco originale.

Texture leggera, colore e massima idratazione. I lip balm, quest'estate, sono una valida alternativa al classico rossetto. Quelli di Mac hanno un pool di ingredienti di eccezione, con burro di karité, olio di mango e di jojoba, per labbra nutrite e levigate. I colori disponibili sono sei.

Formula trio-molecolare, tenuta fino a 12 ore e PF 25 PA+++. Un prodotto che rappresenta al meglio il trend make up + skincare grazie alla sua funzione rigenerante, energizzante e ossigenante. Il suo effetto sul viso? Di massima naturalezza e comfrot.

Credits Ph.: Hermes, Byredo, Zara Beauty, Astra