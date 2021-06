Scoprite le ultime tendenze make up green insieme a Guerlain. Il brand si impegna oggi ancora di più nel creare prodotti performanti, naturali e sostenibili

Un giardino da sogno nel cuore delle città, Guerlain Bee Garden prende vita a Torino da Sinatra Galerie de Beauté in Piazza San Carlo. Uno spazio d'eccezione che unisce l'expertise Guerlain con quella della celebre Profumeria, luogo simbolo della bellezza nel capoluogo piemontese.

Guerlain, sin dal 1828, trova nella Natura la sua fonte di ispirazione, ricercando i principi attivi più rari e performanti per garantire la massima qualità delle sue creazioni e perpetuare il suo savoir-faire, cercando di ripagare al tempo stesso la Natura per il suo inestimabile apporto.

In questa ottica, da Lunedì 31 Maggio fino a Domenica 20 Giugno 2021 Guerlain accoglie in modo esclusivo i clienti, presentando le novità e i prodotti più iconici della Maison all'interno di un vero e proprio giardino esperienziale situato all'interno di Sinatra Galerie de Beauté: Bee Garden.

Sinatra Galerie de Beauté

Sinatra Galerie de Beauté è un luogo da sogno: una delle più rinomate e storiche catene di Profumerie italiane, caratterizzata da spazi luminosi e raffinati che dominano la Piazza San Carlo nel cuore di Torino. Un concept store - da 1000mq! - che propone tutte le migliori case di profumi, cosmetica, home design e che vanta un’ampia specializzazione anche in servizi accurati e personalizzati in ambito beauty.

Qui infatti è possibile godere di un'appagante beauty experience a 360°. Gianfranco Tagliaferri, fondatore e direttore commerciale di Sinatra Galerie de Beauté ci ha raccontato: "Sinatra Galerie de Beauté si chiama così perché è una vera galleria di bellezza: ci abbiamo messo un grande impegno per farla nascere e crescere con questo spirito. Qui si può trovare tutto quello che fa parte del mondo del beauty, da una spa per il relax a un parrucchiere (è in arrivo anche una champagneria, ndr). Abbiamo selezionato i migliori brand e anche un'ampia scelta di fragranze, tra cui anche quelle di nicchia".

"Tutto il nostro impegno è dedicato ai clienti - continua Tagliaferri - per offrire loro un'esperienza esclusiva. Per la città è una realtà importante, ci troviamo in Piazza San Carlo, e questa location completa al meglio quella che è la nostra visione. Proprio per questo motivo siamo orgogliosi che Guerlain abbia scelto la nostra sede per presentare Bee Garden in Italia, perché il suo spirito si sposa perfettamente con il nostro, in un contesto di esclusività e di apertura all'innovazione".

Tendenze trucco green con Anthony Chasset, International Make Up Aartist Guerlain

In questo speciale contesto, Grazia.it ha avuto il piacere di incontrare Anthony Chasset, International Make Up Artist Guerlain. Il focus del nostro incontro? Esplorare le nuove tendenze trucco green proposte di Guerlain.

Sin dalla sua nascita infatti, il brand trae ispirazione dalla natura e oggi ne fa la sua bandiera proponendo prodotti da trucco con un'altissima percentuale di ingredienti di origine naturale.

Rispetto a questo Anthony ci ha raccontato che il make up oggi - per Guerlain - si fa leggero e naturale, per un look totalmente personalizzato che non cela i "difetti" appesantendo il volto ma accompagna le caratteristiche del viso enfatizzando punti di forza e tratti distintivi.

Anthony ha spiegato: "Sin dalla sua nascita l'ape è stato il simbolo della Maison e la natura una grande fonte di ispirazione. Per questo negli anni tutte le generazioni di creator Guerlain hanno continuato a seguire questa ispirazione, unendola all'arte, alle contaminazioni provenienti da diversi Paesi, rimanendo però fedeli al proprio approccio così vicino alla natura".

"Le nuove generazioni - continua Anthony Chasset - si interessano a quello che acquistano. Si informano, leggono le etichette e scelgono prodotti con ingredienti naturali, rispettosi non solo della pelle ma anche dell'ambiente. Questo è davvero importante, ma anche molto trendy!".

"Guerlain - racconta Chasset - ha iniziato ad approcciarsi al mondo della sostenibilità più di 10 anni fa e sono felice che oggi questo impegno sia consolidato, per il mondo ma anche per i nostri clienti. Il mondo del lusso deve ispirare per la qualità, per la scelta degli ingredienti, ma anche per il proprio impegno e per la sensorialità. La linea Abelle Royale ad esempio, è stata una sfida, perché per crearla ci siamo serviti di pappa reale e miele grezzi in modo da poter sfruttare al meglio le loro proprietà ricostituenti e anti età, senza però sottovalutare la sensorialità e naturalmente i risultati".

Un altro prodotto iconico del marchio è senza dubbio la terra abbronzante Terracotta: "Terracotta è stata lanciata nel 1984 ed è la prima terra abbronzante lanciata sul mercato. L'ispirazione? Ancora una volta la natura. Terracotta richiama infatti il colore e il movimento della calda luce sulle montagne nel deserto in Marocco". Da quel momento Terracotta è diventata uno statement, un must per ottenere un colorito bronzeo tutto l'anno senza esporsi al sole.

La sua formula, che oggi risulta ancora segreta, è cambiata con il tempo e si è resa anno dopo anno più pigmentata, confortevole, sfumabile e duratura sul viso. Terracotta La Poudre Bronzante vanta oggi il 96% di ingredienti di origine vegetale, tra i quali troviamo l'olio di argan marocchino, che garantisce massimo confort.

Il segreto del suo successo? Come spiegato dal make up artist francese: "Con Terracotta non puoi sbagliare, puoi anche applicarla sul viso dopo la tua skincare - senza fondotinta o altro trucco - e ottenere un risultato omogeneo e invisibile".

Per sfruttare al meglio questo prodotto andando a creare un bronze look à la Guerlain, Anthony Chasset suggerisce: "Terracotta è stata ideata per mettere in risalto la propria naturale bellezza, richiamando un effetto sunkissed. Il mio suggerimento è quindi quello di applicarla nei punti che sul viso tendono a colorarsi naturalmente, come le gote, il ponte del naso e la fronte, proprio dove il sole si posa".

"Naturalmente è possibile usare Terracotta anche sugli occhi per creare un look monocromatico super cool".

Tra gli altri trend make up svelati da Anthony Chasset c'è anche quello del make up ibrido, che unisce al trucco gli esclusivi principi attivi della skincare.

Oltre alla già citata Terracotta - arricchita da olio di argan - il truccatore francese suggerisce: "Nel fondotinta L'Essentiel troviamo estratti di alga rossa, estratti di fave di cacao e probiotici che nutrono e mantengono l'equilibrio della pelle. Per questo indossare questo prodotto tutti i giorni ne migliora l'aspetto e la rinforza".

Tra i prodotti must che seguono questo mood ibrido, il mascara Mad Eyes, la cui speciale formula - volumizzante e a lunga durata- consente di avere ciglia più folte e lunghe dopo quattro settimane di utilizzo, e i nuovissimi rossetti KissKiss Shine Bloom: lipstick luminosi che ravvivano le labbra, composti al 95% da ingredienti di origine naturale.

Il suggerimento di applicazione di Anthony Chasset? Applicare prima il rossetto e poi rifinire il lip look con una matita labbra, per un effetto più morbido, naturale e cool.

Le beauty experience del Bee Garden di Guerlain

I make up artist, skin e fragrance expert Guerlain vi attendono da Sinatra Galerie de Beauté in Piazza San Carlo a Torino per farvi vivere una magica esperienza di bellezza all'interno del Bee Garden.

In questa sede potrete sottoporvi a sessioni make up personalizzate, mentre Abeille Royale, insieme alla preziosa linea Orchidée Imperiale, saranno le protagoniste di esclusivi trattamenti che le Beauty Expert Guerlain riserveranno alle clienti all’interno di una intima e lussuosa cabina: un momento di relax durante il quale potrete vivere l’esperienza dei più esclusivi trattamenti Guerlain, applicati con le tecniche e i protocolli caratteristici della Maison.

Gli amanti delle fragranze potranno apprezzare l'intero range Aqua Allegoria e usufruire di uno speciale servizio di personalizzazione - con serigrafia o pittura - dei flaconi. La personalizzazione sarà disponibile nel fine settimana e potrà essere applicata a diverse delle creazioni Guerlain.

Informazioni e prenotazioni

Per maggiori informazioni e prenotazioni di appuntamenti di trattamento e consultazione make-up vi invitiamo a contattare Sinatra Galerie de Beauté al numero 011 537 047, e tramite WhatsApp al numero 329 3544992 il Lunedì dalle 14.30 alle 18.00 e dal Martedì al Sabato dalle 10.30 alle 18.00.

Per approfondire l'impegno di Guerlain nel mondo della sostenibilità e scoprire l'intero range di prodotti di bellezza, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.

Grazie al Team Guerlain e Anthony Chasset e al Team Sinatra Galerie de Beauté