I colori della terra sul viso e sulle palpebre cristalli in trasparenza: il make up racconta una storia di ninfee terrene nel backstage di Giorgio Armani

Si chiama "Terra" la collezione appena presentata sulle passerelle milanesi a Palazzo Orsini da Giorgio Armani per la prossima Primavera/Estate 2020.

Abiti dai colori impalpabili e "terreni" allo stesso tempo, raccontano una storia di eleganza sobria e immutabile inserita in un contesto contemporaneo.

Il make up creato da Linda Cantello, International Make Up Artist Giorgio Armani, è declinato sulla stessa tavolozza che possiamo apprezzare osservando un tramonto.

Sul viso le piccole imperfezioni sono state uniformate con Designer Lift Foundation miscelato ad Armani Prima Glow in accordo con l'incarnato di ogni modella.





Stessa tecnica di applicazione per la polvere compatta Neo Nude A-Contour utilizzata per scolpire i tratti del volto enfatizzandoli con naturalezza, come è nei codici di bellezza propri di Giorgio Armani Beauty.

Protagonisti del trucco la matita multitasking Color Sketchers e Lip Maestro nelle varie tonalità disponibili della collezione Matte Nature. Sulle guance per ravvivarle, sulle sopracciglia per definirle, sulle labbra per esaltarle in modo naturale, sulle palpebre come tela per accogliere il tocco finale: i glitter trasparenti cattura-luce adagiati su tutto l'occhio.









Le ciglia sono state rinfoltite con il mascara Eyes To Kill Classic ma solo sulla parte finale per dare un twist di compostezza e contrasto in black.

Make up: Linda Cantello International Make Up Artist Giorgio Armani

Hair: Roberta Bellazzi per Aldo Coppola Agency

Credits ph. Daniela Losini