Ombretti in polvere, in crema o in stick? Vi diciamo quale texture scegliere a seconda del risultato desiderato

Sottolinea lo sguardo regalano profondità grazie al gioco di luci e ombre: l'ombretto è davvero il prodotto must per chi ama giocare con i colori e divertirsi a provare ogni volta effetti diversi.

Il vantaggio è tutto nella possibilità di scegliere fra tante tipologie di ombretto, studiate per soddisfare tutte le esigenze.

Scegliete la texture di ombretto migliore per voi con i nostri consigli.





Ombretti minerali per chi ama il make up bio

Solo polveri derivate da minerali e niente altro: è questa la caratteristica del make up minerale che è un'ottima soluzione per chi ha problemi di allergie perché non contiene profumi né conservanti.

Il consiglio: come per gli ombretti in polvere, fate attenzione ad applicarlo senza evidenziare le piccole rughe. Un buon primer (sempre minerale) può essere la soluzione giusta.

Ombretti in stick per un trucco easy

Veloce e multitasking, questo tipologia di ombretto vi permette di realizzare qualsiasi make up occhi, dagli smokey eyes alle semplici righe di eyeliner lungo la rima superiore.

Il consiglio: applicate sempre un primer occhi per garantire una durata long lasting.

Ombretti fluidi: per chi ama il trucco veloce

Pratici da usare, vi permettono di fare più ritocchi durante la giornata.

Il consiglio: preferiteli, se non avete in mente di realizzare un make up occhi con più colori.





Ombretti in polvere: i più versatili

Gli eyeshadow in polvere compatti si sfumano meglio rispetto agli altri. Sono anche i più facili da maneggiare, quindi sono perfetti anche per chi è alle prime armi.

Il consiglio: scegliete le polveri più chiare e brillanti per illuminare lo sguardo, mentre quelle dal finish opaco regalano maggiore intensità allo sguardo.

In crema per un risultato long lasting

Questo tipo di texture ha un vantaggio: si applica facilmente, dura più a lungo ed è resistente all'acqua. Ecco perché d'estate è perfetta.

Il consiglio: per un'applicazione precisa, usate pure un pennello per eyeliner.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: NARS Press Office